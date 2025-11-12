Мои заказы

Панорамный Мадрид

Погрузитесь в многовековую историю Мадрида, осматривая его знаковые памятники и площади. Сделайте остановки для фотографий в самых живописных местах
Индивидуальная экскурсия по Мадриду предлагает уникальную возможность узнать об истории города, начиная с 8 века. Арабы, христиане, Габсбурги и Бурбоны оставили свой след в архитектуре и культуре столицы.

Участники смогут увидеть
знаменитые площади и памятники, сделать фотографии на фоне великолепных видов. Это путешествие позволит ощутить дух города и понять, как различные эпохи формировали его облик. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру Мадрида

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото-остановки
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🌆 Захватывающие виды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Индивидуальный подход
  • 🕰 Погружение в историю
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Площади Мадрида
  • Памятники Габсбургов
  • Памятники Бурбонов

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Мадриду

Мадрид, столица Испании, обладает богатой историей, начало которой уходит корнями в 8 век. За долгие века здесь переплетались судьбы разных народов и культур, таких как арабы и христиане, Габсбурги и Бурбоны, Наполеон Бонапарт с его армией, а также Франциско Франко и новая эпоха демократии.

Исторические эпохи и их влияние

Каждая из приведенных эпох оставила уникальный след на облике столицы, формируя её характер и атмосферу. Это город контрастов, который сочетает в себе старину и современность, традиции и инновации.

Что вас ждет на экскурсии

Во время экскурсии вы сможете:

  • Сделать остановки у известных памятников, чтобы насладиться их красотой и величием;
  • Посмотреть на главные площади города, которые хранят в себе множество историй;
  • Узнать интересные факты о каждом месте, которое вы посетите.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу этого удивительного города, насладиться его архитектурой и познать его историю. Мадрид ждет вас!

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит в цену
  • Входные билеты по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Мадрида

