Индивидуальная экскурсия по Мадриду предлагает уникальную возможность узнать об истории города, начиная с 8 века. Арабы, христиане, Габсбурги и Бурбоны оставили свой след в архитектуре и культуре столицы.
Участники смогут увидеть
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото-остановки
- 🏛 Исторические памятники
- 🌆 Захватывающие виды
- 👨👩👧👦 Индивидуальный подход
- 🕰 Погружение в историю
Что можно увидеть
- Площади Мадрида
- Памятники Габсбургов
- Памятники Бурбонов
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Мадриду
Мадрид, столица Испании, обладает богатой историей, начало которой уходит корнями в 8 век. За долгие века здесь переплетались судьбы разных народов и культур, таких как арабы и христиане, Габсбурги и Бурбоны, Наполеон Бонапарт с его армией, а также Франциско Франко и новая эпоха демократии.
Исторические эпохи и их влияние
Каждая из приведенных эпох оставила уникальный след на облике столицы, формируя её характер и атмосферу. Это город контрастов, который сочетает в себе старину и современность, традиции и инновации.
Что вас ждет на экскурсии
Во время экскурсии вы сможете:
- Сделать остановки у известных памятников, чтобы насладиться их красотой и величием;
- Посмотреть на главные площади города, которые хранят в себе множество историй;
- Узнать интересные факты о каждом месте, которое вы посетите.
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу этого удивительного города, насладиться его архитектурой и познать его историю. Мадрид ждет вас!
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Входные билеты по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
