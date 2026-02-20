2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите все классические достопримечательности Мадрида: центральные площади Майор и Соль, Королевский дворец, железнодорожный вокзал Аточа, неомавританскую арену для корриды Лас-Вентас и знаменитые музеи Прадо, королевы Софии и Тиссена-Борнемисы. Я расскажу, какие события происходили в испанской столице на протяжении веков, во время правления какой династии город достиг максимального расцвета и чем Мадрид похож и не похож на другие города Старой Кастилии.
Мадрид изнутри
Проезжая по центральным улицам Гран Виа, Майор, Алкала и Серрано, вы ощутите ритм Мадрида и понаблюдаете за его жителями. Я расскажу о специфике менталитета мадридцев и поделюсь особенностями их повседневной жизни: куда они любят ходить, что ценят в людях, как проводят свободное время, где работают и на что тратят деньги. А еще покажу местную Триумфальную арку, стадион Сантьяго Бернабеу и места захоронения Сервантеса, Лопе де Вега, Франсиско Гойи и Веласкеса.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят в комфортных условиях познакомиться со всеми достопримечательностями Старого и Нового города. Чтобы увидеть не только имперский аристократический Мадрид, но и современную столицу, нужно выйти за границы города XVIII века и пройти несколько десятков километров. На автомобиле мы сделаем это за 3 часа.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле с панорамным потолком Peugeot 5008 для 1-4 чел., для автомобиля Mercedes-Benz Viano 1-7 чел. — доплата 20€.
Экскурсию можно начать в аэропорту Мадрида — доплата 25€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 960 туристов
Добрый день! Меня зовут Илья, мне 42 года. Более 15 лет работаю гидом в Мадриде. Главное, что отмечают во мне путешественники: спокойный характер, правильная речь и большой объём знаний. С читать дальшеуменьшить
радостью покажу вам все знаковые места испанской столицы и расскажу о них самое интересное. При этом мои экскурсии — это не академический монолог. Большой опыт работы позволяет мне вести диалог с гостями и делать каждое путешествие действительно уникальным. До встречи в Мадриде!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Виталий
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару дней, т к у нас было не столь много времени, комфортабельный и чистый автомобиль, читать дальшеуменьшить
аккуратное вождение - идеальный маршрут, подготовленный материал, гоаммотная речь. Человек может заинтересовать любого туриста, посоветовать, также помочь с трансфером, подсказать где поужинать, мы с супругой получили массу эмоций и не пожалели, дай Бог здоровья! Казахстан на связи, обращайтесь к Илье - не пожалеете!
+12
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Сергей
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
Это был не просто маршрут по достопримечательностям — это было глубокое погружение в жизнь города. Илья рассказывал о Мадриде так, будто читать дальшеуменьшить
открывал перед нами живую книгу: о его истории, жителях, традициях, характере и скрытых деталях, которые невозможно заметить без профессионального взгляда.
Мы увидели город не как туристы, а как гости, которым доверили самое интересное. Каждая остановка, каждая история добавляла новые смыслы и оттенки к общему впечатлению.
Очень рекомендую экскурсию с Ильёй тем, кто хочет почувствовать настоящий Мадрид — живой, интеллигентный, многослойный и по-настоящему вдохновляющий.
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Ольга
Нам очень понравилась экскурсия с Ильей: и выбранный маршрут, и подача материала были на высоте. Илья — прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Он увлекательно рассказал нам об истории, традициях и о том, чем живет современный Мадрид. Очень рекомендуем!
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М
Михаил
Илья - отличный гид и отличный собеседник, с чувством такта, пониманием меры и прекрасным знанием темы. Очень точно и мягко подстраивается под заказчика. Автомобиль с панорамной крышей, вполне комфортный. В общем, впечатления прекрасные!!!
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Olga
Отличная экскурсия, было очень интересно, рекомендую если дождь или непогода, а также у кого ограничения в мобильности. Мы посмотрели знаковые места Мадрида без пробок, легко и увлекательно. Спасибо большое!
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Алиса
Очень познавательно, максимум информации без усталости от прогулок)
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