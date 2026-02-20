2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком

Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
Во время автомобильного путешествия по Мадриду вы проедете по самым интересным районам города. Увидите старинные площади, величественные проспекты и живописные бульвары.

Экскурсия включает посещение центральных площадей Майор и Соль, Королевского дворца,
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вокзала Аточа и арены для корриды Лас-Вентас. Вы также посетите музеи Прадо, королевы Софии и Тиссена-Борнемисы.

Узнаете о событиях, происходивших в испанской столице на протяжении веков, и о том, чем Мадрид отличается от других городов.

Путешествие на автомобиле Мерседес Виано позволяет в комфортных условиях познакомиться с достопримечательностями Старого и Нового города

5
98 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 📜 Узнаете историю Мадрида
  • 🎨 Посетите знаменитые музеи
  • 🌟 Ощутите ритм жизни мадридцев
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком

Что можно увидеть

  • Площадь Майор
  • Площадь Соль
  • Королевский дворец
  • Вокзал Аточа
  • Арена Лас-Вентас
  • Музей Прадо
  • Музей королевы Софии
  • Музей Тиссена-Борнемисы
  • Триумфальная арка
  • Стадион Сантьяго Бернабеу

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Мадрида

Вы увидите все классические достопримечательности Мадрида: центральные площади Майор и Соль, Королевский дворец, железнодорожный вокзал Аточа, неомавританскую арену для корриды Лас-Вентас и знаменитые музеи Прадо, королевы Софии и Тиссена-Борнемисы. Я расскажу, какие события происходили в испанской столице на протяжении веков, во время правления какой династии город достиг максимального расцвета и чем Мадрид похож и не похож на другие города Старой Кастилии.

Мадрид изнутри

Проезжая по центральным улицам Гран Виа, Майор, Алкала и Серрано, вы ощутите ритм Мадрида и понаблюдаете за его жителями. Я расскажу о специфике менталитета мадридцев и поделюсь особенностями их повседневной жизни: куда они любят ходить, что ценят в людях, как проводят свободное время, где работают и на что тратят деньги. А еще покажу местную Триумфальную арку, стадион Сантьяго Бернабеу и места захоронения Сервантеса, Лопе де Вега, Франсиско Гойи и Веласкеса.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят в комфортных условиях познакомиться со всеми достопримечательностями Старого и Нового города. Чтобы увидеть не только имперский аристократический Мадрид, но и современную столицу, нужно выйти за границы города XVIII века и пройти несколько десятков километров. На автомобиле мы сделаем это за 3 часа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с панорамным потолком Peugeot 5008 для 1-4 чел., для автомобиля Mercedes-Benz Viano 1-7 чел. — доплата 20€.
  • Экскурсию можно начать в аэропорту Мадрида — доплата 25€

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 960 туристов
Добрый день! Меня зовут Илья, мне 42 года. Более 15 лет работаю гидом в Мадриде. Главное, что отмечают во мне путешественники: спокойный характер, правильная речь и большой объём знаний. С
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радостью покажу вам все знаковые места испанской столицы и расскажу о них самое интересное. При этом мои экскурсии — это не академический монолог. Большой опыт работы позволяет мне вести диалог с гостями и делать каждое путешествие действительно уникальным. До встречи в Мадриде!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
4
3
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2
1
Виталий
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару дней, т к у нас было не столь много времени, комфортабельный и чистый автомобиль,
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аккуратное вождение - идеальный маршрут, подготовленный материал, гоаммотная речь. Человек может заинтересовать любого туриста, посоветовать, также помочь с трансфером, подсказать где поужинать, мы с супругой получили массу эмоций и не пожалели, дай Бог здоровья! Казахстан на связи, обращайтесь к Илье - не пожалеете!

Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару+12
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
Спасибо Илье за профессиональную работу, увидели городской трафик, знаковые места Мадрида которые невозможно посетить за пару
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Сергей
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.

Это был не просто маршрут по достопримечательностям — это было глубокое погружение в жизнь города. Илья рассказывал о Мадриде так, будто
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открывал перед нами живую книгу: о его истории, жителях, традициях, характере и скрытых деталях, которые невозможно заметить без профессионального взгляда.

Мы увидели город не как туристы, а как гости, которым доверили самое интересное. Каждая остановка, каждая история добавляла новые смыслы и оттенки к общему впечатлению.

Очень рекомендую экскурсию с Ильёй тем, кто хочет почувствовать настоящий Мадрид — живой, интеллигентный, многослойный и по-настоящему вдохновляющий.

Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
Экскурсия по Мадриду на машине с Ильёй стала настоящим открытием.
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Ольга
Нам очень понравилась экскурсия с Ильей: и выбранный маршрут, и подача материала были на высоте. Илья — прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Он увлекательно рассказал нам об истории, традициях и о том, чем живет современный Мадрид. Очень рекомендуем!
Нам очень понравилась экскурсия с Ильей: и выбранный маршрут, и подача материала были на высоте. Илья
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М
Илья - отличный гид и отличный собеседник, с чувством такта, пониманием меры и прекрасным знанием темы.
Очень точно и мягко подстраивается под заказчика.
Автомобиль с панорамной крышей, вполне комфортный.
В общем, впечатления прекрасные!!!
Илья - отличный гид и отличный собеседник, с чувством такта, пониманием меры и прекрасным знанием темы.
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Olga
Отличная экскурсия, было очень интересно, рекомендую если дождь или непогода, а также у кого ограничения в мобильности. Мы посмотрели знаковые места Мадрида без пробок, легко и увлекательно. Спасибо большое!
Отличная экскурсия, было очень интересно, рекомендую если дождь или непогода, а также у кого ограничения в
Отличная экскурсия, было очень интересно, рекомендую если дождь или непогода, а также у кого ограничения в
Отличная экскурсия, было очень интересно, рекомендую если дождь или непогода, а также у кого ограничения в
Отличная экскурсия, было очень интересно, рекомендую если дождь или непогода, а также у кого ограничения в
Отличная экскурсия, было очень интересно, рекомендую если дождь или непогода, а также у кого ограничения в
Отличная экскурсия, было очень интересно, рекомендую если дождь или непогода, а также у кого ограничения в
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Алиса
Очень познавательно, максимум информации без усталости от прогулок)
Очень познавательно, максимум информации без усталости от прогулок)
Очень познавательно, максимум информации без усталости от прогулок)
Очень познавательно, максимум информации без усталости от прогулок)
Очень познавательно, максимум информации без усталости от прогулок)
Очень познавательно, максимум информации без усталости от прогулок)
Очень познавательно, максимум информации без усталости от прогулок)
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