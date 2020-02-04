2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Мадрид
  3. Экскурсии

  4. Автомобильное путешествие по Мадриду

Главные достопримечательности испанской столицы на насыщенной обзорной экскурсии

Ilya
Задать вопрос
Ilya – ваш гид
Вы проедете по самым интересным районам Мадрида и увидите старинные площади, величественные проспекты, живописные бульвары и колоритные улицы.

Услышите историю города от античности до наших дней, раскроете особенности местной архитектуры и поймете, чем Мадрид отличается от других регионов страны.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Мадрида
Вы увидите все классические достопримечательности Мадрида: центральные площади Майор и Соль, Королевский дворец, железнодорожный вокзал Аточа, неомавританскую арену для корриды Лас-Вентас и знаменитые музеи Прадо, королевы Софии и Тиссена-Борнемисы. Я расскажу, какие события происходили в испанской столице на протяжении веков, во время правления какой династии город достиг максимального расцвета и чем Мадрид похож и не похож на другие города Старой Кастилии.

Мадрид изнутри
Проезжая по центральным улицам Гран Виа, Майор, Алкала и Серрано, вы ощутите ритм Мадрида и понаблюдаете за его жителями. Я расскажу о специфике менталитета мадридцев и поделюсь особенностями их повседневной жизни: куда они любят ходить, что ценят в людях, как проводят свободное время, где работают и на что тратят деньги. А еще покажу местную Триумфальную арку, стадион Сантьяго Бернабеу и места захоронения Сервантеса, Лопе де Вега, Франсиско Гойи и Веласкеса.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят в комфортных условиях познакомиться со всеми достопримечательностями Старого и Нового города. Чтобы увидеть не только имперский аристократический Мадрид, но и современную столицу, нужно выйти за границы города XVIII века и пройти несколько десятков километров. На автомобиле мы сделаем это за 3 часа.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Фольксваген Пассат 2014 года. Все транспортные расходы включены в стоимость.

Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду
Автомобильное путешествие по Мадриду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ilya
Ilya
Добрый день! Меня зовут Илья, мне 36 лет. Более 10 лет работаю гидом в Мадриде. Главное, что отмечают во мне путешественники: спокойный характер, правильная речь и большой объем знаний. С радостью покажу вам все знаковые места испанской столицы и расскажу о них самое интересное. При этом мои экскурсии — это не академический монолог. Большой опыт работы позволяет мне вести диалог с гостями и делать каждое путешествие действительно уникальным. До встречи в Мадриде!
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Приветствую всех, кто читает мой отзыв! Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии 29 января 2020 года с Ильей (Ilya Butylev) по Мадриду в Испании. У нас было очень ограничено время, но хотелось посмотреть Мадрид и узнать о нем что-нибудь интересное. Когда я планировала экскурсию, я выбирала именно автомобильную обзорную экскурсию по городу с русскоязычным гидом. Так делаю всегда в последнее время, особенно удобно через ваш сайт трипстер (была в Риме, Риге). Время тратится минимальное и все гиды профессионалы. Мне нравится, что Илья (да и все гиды тоже) пошел на встречу всем нашим пожеланиям, составил экскурсию только для нас и рассказал много интересного, что не прочитаешь в путеводителе. Благодарю за экскурсию и хорошо проведенное время!
10 января 2020
Хочу выразить слова благодарности нашему экскурсоводу Илье за его замечательную экскурсию. Илья за время экскурсии показал нам и старый исторический Мадрид, и новый современный Мадрид. Мы узнали много из истории города, полюбовались видами на город со смотровых площадок, увидели улочки, площади, проспекты города. Увидели знаковые места Мадрида, узнали их историю. Илья - знающий своё дело и любящий Мадрид человек, ответственный и пунктуальный. Поездка оказалась очень комфортной и интересной. Рекомендую всем.

Обзорные экскурсии в Мадриде

Ежедневная прогулка по МадридуЕжедневная прогулка по МадридуЕжедневная прогулка по Мадриду
20 за человека
2 часа
123 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Вы познакомитесь с самыми яркими и интересными сторонами испанской столицы. Увидите главные площади и королевские дворцы, авангардные и аристократические кварталы, перекресток 10 улиц и литературное кафе, в которой любил бывать Гарсия Лорка. Мы расскажем вам о важных исторических этапах, которые прошел Мадрид, и подскажем, как нужно смотреть на город, чтобы влюбиться в его неповторимую атмосферу.
С небес на землю МадридаС небес на землю МадридаС небес на землю Мадрида
120 за экскурсию
4.5 часов
134 отзыва
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Наслаждаясь панорамой Мадрида с телебашни Маяк Монклоа, вы познакомитесь с историей города, а затем прогуляетесь по основным архитектурным памятникам Мадрида и посмотрите на них глазами местного жителя. В легкой и непринужденной форме я расскажу вам о традициях и нравах испанцев, помогу прочувствовать атмосферу Мадрида и понять его восхитительные контрасты.
Влюбиться в Мадрид за 2 часаВлюбиться в Мадрид за 2 часаВлюбиться в Мадрид за 2 часа
60 за экскурсию
2 часа
69 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и услышать о них самые интересные факты
Вы увидите все значимые достопримечательности Старого и Нового центра и ощутите, как органично сочетаются в испанской столице древняя и современная архитектура. Я расскажу о местных знаменитых династиях, истории, культуре, традициях и помогу по-настоящему полюбить Мадрид!
О Мадриде с легкостью и юмором!О Мадриде с легкостью и юмором!О Мадриде с легкостью и юмором!
От 65 за экскурсию
2 часа
34 отзыва
«Прочитать» испанскую столицу как увлекательную книгу в компании профессионального гида
Я покажу вам главные достопримечательности города и проведу по местам, которые посещают только испанцы. Не перегружая сухими датами, цифрами и именами, я весело и доступно расскажу историю Мадрида. После этого вы сможете не только наслаждаться городом, но и действительно его понимать. Научитесь различать здания разных веков, поймете, что означают плитки на асфальте возле магазинов и ресторанов и найдете тайные памятники. Надеюсь, вы будете с улыбкой вспоминать мои рассказы и захотите вернуться в прекрасный Мадрид!
Мадрид — солнечные ворота ЕвропыМадрид — солнечные ворота ЕвропыМадрид — солнечные ворота Европы
85 за экскурсию
3.5 часа
38 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой главных достопримечательностей
Взгляните на столицу Испании не как на скопление памятников, а как на удачное сочетание эпох и веяний. Гуляя по старинным кварталам, вы оцените преемственность основных течений европейского зодчества, а я расскажу об истории королевских династий. И конечно, вас ждут главные достопримечательности: собор Almudena, Королевский дворец и сады Sabatini, площадь Mayor и Королевская опера.
Мадрид как он естьМадрид как он естьМадрид как он есть
78 за экскурсию
3 часа
194 отзыва
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
Я покажу вам основные достопримечательности Мадрида, однако расскажу о них так, как это сделал бы сам мадридец: с любовью, но и не скрывая недостатков. Вы узнаете, какие секреты прячутся за величественными фасадами, где отведать лучший шоколад в городе, а затем попробуете «канью» – излюбленный аперитив местных жителей!

Выбирайте и другие экскурсии в Мадриде

За городомБары и ночная жизньПарк РетироСтадион Реал МадридПешкомНеобычные маршрутыМузеи и искусствоДля детейСеговияМузей ПрадоВсеИстория и архитектураРынкиИндивидуальныеНа велосипедеНа автомобилеАлькала-де-ЭнаресСо скидкойОбзорныеГастрономическиеКрыши и панорамыКоролевский дворецГрупповыеМастер-классы