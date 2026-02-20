2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время автомобильного путешествия по Мадриду вы проедете по самым интересным районам города. Увидите старинные площади, величественные проспекты и живописные бульвары.Экскурсия включает посещение центральных площадей Майор и Соль, Королевского дворца,

вокзала Аточа и арены для корриды Лас-Вентас. Вы также посетите музеи Прадо, королевы Софии и Тиссена-Борнемисы. Узнаете о событиях, происходивших в испанской столице на протяжении веков, и о том, чем Мадрид отличается от других городов. Путешествие на автомобиле Мерседес Виано позволяет в комфортных условиях познакомиться с достопримечательностями Старого и Нового города

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Мадрида

Вы увидите все классические достопримечательности Мадрида: центральные площади Майор и Соль, Королевский дворец, железнодорожный вокзал Аточа, неомавританскую арену для корриды Лас-Вентас и знаменитые музеи Прадо, королевы Софии и Тиссена-Борнемисы. Я расскажу, какие события происходили в испанской столице на протяжении веков, во время правления какой династии город достиг максимального расцвета и чем Мадрид похож и не похож на другие города Старой Кастилии.

Мадрид изнутри

Проезжая по центральным улицам Гран Виа, Майор, Алкала и Серрано, вы ощутите ритм Мадрида и понаблюдаете за его жителями. Я расскажу о специфике менталитета мадридцев и поделюсь особенностями их повседневной жизни: куда они любят ходить, что ценят в людях, как проводят свободное время, где работают и на что тратят деньги. А еще покажу местную Триумфальную арку, стадион Сантьяго Бернабеу и места захоронения Сервантеса, Лопе де Вега, Франсиско Гойи и Веласкеса.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят в комфортных условиях познакомиться со всеми достопримечательностями Старого и Нового города. Чтобы увидеть не только имперский аристократический Мадрид, но и современную столицу, нужно выйти за границы города XVIII века и пройти несколько десятков километров. На автомобиле мы сделаем это за 3 часа.

Организационные детали