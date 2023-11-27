Экскурсии от вашего отеля в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Мадриде на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Мадрида в Сеговию на один день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Из Мадрида в Сеговию на один день
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 6 чел.
Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Алкала де Энарес: от Сервантеса до университетской истории
Погрузитесь в историю Алкала де Энарес, где каждый уголок рассказывает уникальные истории о Сервантесе, Колумбе и великих умах Испании
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Мадрида в Сеговию на один день
  2. Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
  3. Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июле 2024
Сейчас в Мадриде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 250. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 30 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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