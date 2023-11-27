1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Мадрида в Сеговию на один день
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Алкала де Энарес: от Сервантеса до университетской истории
Погрузитесь в историю Алкала де Энарес, где каждый уголок рассказывает уникальные истории о Сервантесе, Колумбе и великих умах Испании
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРодченко27 ноября 2023Это было прекрасное путешествие с внимательным и очень знающим свое дело гидом Алеком. Много полезной и разнообразной информации, незабываемые впечатления от Сеговии и путешествия!
- ООльга4 января 2020Все понравилось!
- AAndrei4 января 2020.
- SSergey2 ноября 2019Небольшой древний город, римский акведук; АльКазар, много маленьких храмов, очень красивые пейзажи, кафедральный собор.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июле 2024
Сейчас в Мадриде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 250. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 30 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь