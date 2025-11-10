Экскурсия по музею Тиссен-Борнемиса - это возможность прикоснуться к величайшим произведениям искусства. Картины Рембрандта, Монэ и Ван Гога расскажут о тайнах света и тени, эмоциях и личных драмах. Здесь можно
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Величайшие шедевры мирового искусства
- 🖼️ Уникальные истории картин
- 👨🎨 Личности художников и их влияние
- 🕰️ Погружение в разные эпохи
- 🚶♂️ Доступность для всех категорий посетителей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения музея Тиссен-Борнемиса - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода в Мадриде наиболее комфортная для прогулок, а поток туристов умеренный. Летом, с июня по август, может быть жарко, но музей предлагает прохладные залы для отдыха. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, что позволяет насладиться искусством в более спокойной обстановке.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Музей Тиссен-Борнемиса
Описание экскурсии
- Ренессанс — шедевры Рафаэля и Мемлинга расскажут о золотом веке искусства, гармонии и идеалов.
- Импрессионизм — Монэ и Манэ откроют новый взгляд на свет и цвет, который потряс мир.
- Ван Гог — яркие полотна, полные эмоций и боли, передающие личную трагедию и философию художника.
- Кубизм и Пикассо — разрушение канонов: новый взгляд на форму, пространство и восприятие.
- Сюрреализм Дали — мир подсознания, аллюзий и снов, где реальность теряет границы.
- Современное искусство — инсталляции и работы, заставляющие задуматься о будущем и месте человека в нём.
Вы узнаете:
- как художники заставляли звучать картины, превращая цвет и форму в симфонию.
- почему Парижский Салон отвергал новаторов и как это изменило ход истории.
- что связывало Ван Гога и Гогена — и почему их творческий союз завершился трагедией.
- как изобретение кинокамеры повлияло на изобразительное искусство.
- почему яркие цвета становились художественными манифестами.
- как личные драмы, политика и технологии формировали направления искусства.
- что делал алюминий в живописи 20 века и почему Франко ненавидел авангард.
Организационные детали
- Билеты оплачиваются отдельно: €14 — взрослые, €10 — пенсионеры, до 18 лет — бесплатно.
- Экскурсия подходит для всех возрастов, но рекомендуется для детей от 6 лет.
- Музей полностью доступен для людей с ограниченными возможностями.
- Обратите внимание, что в музее может быть прохладно, так что возьмите с собой лёгкую куртку или свитер.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.Задать вопрос
