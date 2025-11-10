Экскурсия по музею Тиссен-Борнемиса - это возможность прикоснуться к величайшим произведениям искусства. Картины Рембрандта, Монэ и Ван Гога расскажут о тайнах света и тени, эмоциях и личных драмах. Здесь можно

увидеть, как импрессионисты изменили восприятие цвета, а кубисты - форму и пространство. Современное искусство заставит задуматься о будущем. Музей доступен для всех, включая людей с ограниченными возможностями. Не упустите шанс вдохновиться

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения музея Тиссен-Борнемиса - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода в Мадриде наиболее комфортная для прогулок, а поток туристов умеренный. Летом, с июня по август, может быть жарко, но музей предлагает прохладные залы для отдыха. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, что позволяет насладиться искусством в более спокойной обстановке.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.