2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Мадрид приглашает вас в Центр искусств королевы Софии. В мини-группе с гидом вы увидите шедевры авангардизма и узнаете о развитии искусства Испании
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
20 ноя в 15:00
€33 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
20 картин, 6 скульптур, 2 фильма и одно здание: лучшее в музее Рейна-София
Разбираемся в сложном искусстве 20 века на примере простых образов - в Мадриде
Начало: У главного входа в музей Рейна София
18 ноя в 16:30
21 ноя в 10:30
€100 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Разобраться в современных измах и увидеть ранние работы Дали
Начало: У Центра искусств королевы Софии
Завтра в 17:00
17 ноя в 10:30
€125 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 августа 2024Были на экскурсии с Михаилом. Прекрасная познавательная экскурсия, узнали очень много о современном искусстве, увидели самые важные экспозиции. Однозначно рекомендую данную экскурсию для наилучшего знакомства с основными направлениями и художниками, представленными в музее королевы Софии
- ТТатьяна18 апреля 2024Татьяна-опытный экскурсовод и обаятельный человек. Материал хорошо структурирован и интересно подан.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Музей королевы Софии»
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Сейчас в Мадриде в категории "Музей королевы Софии" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 125. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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