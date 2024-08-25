Музей королевы Софии – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей королевы Софии» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Пешая
2 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Мадрид приглашает вас в Центр искусств королевы Софии. В мини-группе с гидом вы увидите шедевры авангардизма и узнаете о развитии искусства Испании
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
20 ноя в 15:00
33 за человека
20 картин, 6 скульптур, 2 фильма и одно здание: лучшее в музее Рейна-София
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
20 картин, 6 скульптур, 2 фильма и одно здание: лучшее в музее Рейна-София
Разбираемся в сложном искусстве 20 века на примере простых образов - в Мадриде
Начало: У главного входа в музей Рейна София
18 ноя в 16:30
21 ноя в 10:30
100 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Разобраться в современных измах и увидеть ранние работы Дали
Начало: У Центра искусств королевы Софии
Завтра в 17:00
17 ноя в 10:30
125 за всё до 7 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Музей королевы Софии»

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  1. В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
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  3. Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
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  5. Улица Гран Виа
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Старый город
  9. Стадион Реал Мадрид
  10. Ворота Алкала
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в ноябре 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Музей королевы Софии" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 125. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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