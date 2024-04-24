Музей Прадо - это не просто галерея, это целый мир, где каждый шедевр рассказывает свою уникальную историю.
Представьте, как вы вместе с небольшой группой единомышленников и опытным гидом прогуливаетесь по залам,
Представьте, как вы вместе с небольшой группой единомышленников и опытным гидом прогуливаетесь по залам,
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы подробно остановимся на 25 главных шедеврах Прадо: каждая картина будет помещена мной в исторический контекст. Я познакомлю вас с основными школами живописи, представленными в музее: испанской, нидерландской, итальянской, немецкой и французской.
- Работы Диего Веласкеса, в том числе «Менины» («Фрейлины», называемая также «Семья Филиппа IV») — абсолютно волшебное полотно с эффектом погружения в картину.
- Произведения Франсиско Гойи — в частности, pinturas negras, или «Чёрные картины», первоначально украшавшие его загородный дом. Патриотическая работа «Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года», а также «Портрет семьи Карла IV» — классика своего жанра.
- Итальянская живопись: здесь в центре нашего внимания — «Благовещение» Фра Анджелико, «Омовение ног» Якопо Тйнторетто с тщательно выстроенной перспективой и «Император Карл V в Мюльберге» Тициана.
- «Автопортрет» Альбрехта Дюрера — первый автопортрет, написанный к северу от Альп, не менее знаменитый, чем другой шедевр Дюрера, «Адам и Ева».
- «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена — полотно, поражающее эффектом объёма. Не зря оно было любимой картиной Филиппа II.
- Обязательно посетим мой любимый зал Иеронима Босха. Его картины, иллюстрирующие человеческие пороки, и сейчас выглядят очень актуально.
Я раскрою для вас историю создания каждой картины, любопытные биографические факты персонажей на полотнах. А также объясню:
- почему картины Босха не были уничтожены инквизицией
- какие фокусы проделывал министр Годой с «Махой обнажённой» в присутствии гостей
- почему испанские короли решили показать свои художественные коллекции широкой публике
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится, если на неё запишется не менее 2 участников. Перед внесением предоплаты, пожалуйста, уточните в переписке с гидом состоится ли экскурсия в выбранный вами день.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей (15 евро с человека). Я как лицензированный гид беру их уже на месте без очереди. Мне для входа в музей билет не нужен.
- Экскурсия рассчитана на путешественников от 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anatoliy — ваш гид в Мадриде
Официальный гид с лицензией на право проведения экскурсий во дворцах, в музеях, монастырях, соборах, а также монументах, входящих в список Национального наследия Испании (Patrimonio Nacional). Во времена СССР окончил историческийЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
24 апр 2024
Анатолий приятно удивил тем, что рассказ о картинах оказался не только информативным, но и увлекательным. Интересно было слушать даже о портретах, не говоря уже о картинах, где имеется множество незаметных на первый взгляд деталей. Своеобразная подача материала с шутками на грани не позволяет заскучать 🙂
Алина
19 апр 2024
Вся экскурсия прошла очень легко и интересно, мы гуляли почти на час больше заявленного времени! Отличная подача исторической информации, не перегруженная датами/именами/местами и тд, вовлекающий рассказ о полотнах и художниках,спасибо!
А
Александр
30 мар 2024
Анатолий провел увлекательную экскурсию по музею Прадо, рассказал много любопытных фактов не только об основных шедеврах музея, но и об истории Испании. Мы получили огромное удовольствие от посещения музея Прадо благодаря Анатолию.
Рекомендую!
Рекомендую!
И
Ирина
1 мар 2024
Благодарности Анатолию за интереснейшую экскурсию по музею Прада. Самые главные скульптуры и картины открыли свои тайны для меня.
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