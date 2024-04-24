Музей Прадо - это не просто галерея, это целый мир, где каждый шедевр рассказывает свою уникальную историю.Представьте, как вы вместе с небольшой группой единомышленников и опытным гидом прогуливаетесь по залам,

окутанным аурой величия и тайн. Вас ждет встреча с величайшими произведениями Диего Веласкеса, восхищение мастерством Франсиско Гойи и погружение в мистический мир Иеронима Босха. Каждая картина в Прадо - это отдельная история, в которой переплетаются судьбы королей, художников и исторические события. Эта экскурсия предоставит вам уникальную возможность не только увидеть, но и по-настоящему понять и ощутить искусство, стоящее за каждым полотном. Вместе с лицензированным гидом вы узнаете, почему именно эти картины были выбраны для коллекции музея, какие истории скрываются за их созданием, и как они отражают эпоху своего времени. Подарите себе путешествие в мир искусства, которое останется с вами навсегда

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы подробно остановимся на 25 главных шедеврах Прадо: каждая картина будет помещена мной в исторический контекст. Я познакомлю вас с основными школами живописи, представленными в музее: испанской, нидерландской, итальянской, немецкой и французской.

Работы Диего Веласкеса , в том числе «Менины» («Фрейлины», называемая также «Семья Филиппа IV») — абсолютно волшебное полотно с эффектом погружения в картину.

, в том числе «Менины» («Фрейлины», называемая также «Семья Филиппа IV») — абсолютно волшебное полотно с эффектом погружения в картину. Произведения Франсиско Гойи — в частности, pinturas negras, или «Чёрные картины», первоначально украшавшие его загородный дом. Патриотическая работа «Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года», а также «Портрет семьи Карла IV» — классика своего жанра.

— в частности, pinturas negras, или «Чёрные картины», первоначально украшавшие его загородный дом. Патриотическая работа «Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года», а также «Портрет семьи Карла IV» — классика своего жанра. Итальянская живопись: здесь в центре нашего внимания — «Благовещение» Фра Анджелико, «Омовение ног» Якопо Тйнторетто с тщательно выстроенной перспективой и «Император Карл V в Мюльберге» Тициана.

«Автопортрет» Альбрехта Дюрера — первый автопортрет, написанный к северу от Альп, не менее знаменитый, чем другой шедевр Дюрера, «Адам и Ева».

— первый автопортрет, написанный к северу от Альп, не менее знаменитый, чем другой шедевр Дюрера, «Адам и Ева». «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена — полотно, поражающее эффектом объёма. Не зря оно было любимой картиной Филиппа II.

— полотно, поражающее эффектом объёма. Не зря оно было любимой картиной Филиппа II. Обязательно посетим мой любимый зал Иеронима Босха. Его картины, иллюстрирующие человеческие пороки, и сейчас выглядят очень актуально.

Я раскрою для вас историю создания каждой картины, любопытные биографические факты персонажей на полотнах. А также объясню:

почему картины Босха не были уничтожены инквизицией

какие фокусы проделывал министр Годой с «Махой обнажённой» в присутствии гостей

почему испанские короли решили показать свои художественные коллекции широкой публике

и многое другое!

Организационные детали