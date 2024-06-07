Музеи и искусство Мадрида

Найдено 27 экскурсий в категории «Музеи» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С гидом по музею Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
«Дополнительные расходы — билеты в музей»
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
107 за всё до 4 чел.
Главное в музее Прадо
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
«Билет в музей оплачивается дополнительно — 15 евро с человека»
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
33 за человека
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
120 за всё до 6 чел.
Загадки шедевров Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
111 отзывов
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
«В ходе неспешной прогулки по музею вы познакомитесь с полотнами величайшего испанского художника — Франциско Гойи»
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
«Вслед за Лувром, следуя идеалам эпохи Просвещения, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, издал приказ о создании в Мадриде музея искусств и повелел назвать его Жозефино»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 120 за всё до 6 чел.
Must-see в музее Прадо
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
Начало: У входа в музей Прадо
«Конечно, я познакомлю вас с историей самого музея»
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
134 за всё до 4 чел.
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
«Вы узнаете, что во время правления Бурбонов появились такие памятники как бульвар и музей Прадо, фонтаны Сибелес и Нептун, Пуэрта де Алкала и площадь Ворота солнца»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
С небес на землю Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
167 отзывов
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
«Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: вокзалу Аточа, «треугольнику искусств» с музеями Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, древнеегипетскому храму Дебод»
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Величественный Мадрид
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
«Увидим главную сокровищницу Испании – музей Прадо, в котором собрана коллекция шедевров испанской живописи»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Мадрид для одного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
«Любителям живописи я могу провести экскурсию по музеям, рассказать неожиданные подробности от жизни Гойи и Пикассо, поспорить о знаках на картинах Босха»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
67 за человека
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах
Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами
Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя
«Фонды музея Прадо – это произведения, взятые непосредственно из Королевских коллекций, поэтому музей отражает личные вкусы монархов, правивших Испанией с XV века»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
«Вы увидите дом-музей Лопе де Вега, узнаете, где прожил последние дни Мигель Де Сервантес, и остановитесь у старейшего театра Фламенко «Вийа Роса» на площади Святой Анны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
«Здесь почти в каждый магазин или ресторан заходишь как в музей, и так и хочется пожать руку декоратору»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 150 за всё до 6 чел.
Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Билеты
4 часа
4 отзыва
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У музея Прадо
«Музей Прадо — шедевры Брейгеля, Дюрера и Боттичелли»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
240 за всё до 7 чел.
Искусство мадридских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
«Это галерея, в которой постоянно меняется экспозиция, а шедевры живут прямо на улицах»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 80 за всё до 5 чел.
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
«Вы посетите тематический дом-музей, познакомитесь с типичной планировкой кастильского жилища 16 века и рассмотрите памятные предметы быта»
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
72 за всё до 4 чел.
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство
Начало: В холле музея
«Дюрер, Тициан, Караваджо, Рембрандт, Гойя, Ван Гог, Пикассо, Дали — список великих имён в стенах музея поражает»
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
«Чтобы вы не потерялись в этом великолепии, мы составили маршрут по важнешим историческим местам и музеям»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Живопись: как было, как есть, чего ждать
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида
Начало: в холле музея
«Кто из художников перевернул сознание основателя музея от старых мастеров к экспрессионизму»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
«Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 12 евро с человека»
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
33 за человека
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Путешествие в Толедо из Мадрида - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться историческими достопримечательностями
Начало: На вокзале в Мадриде
«Вы прогуляетесь по старинным улочкам и заглянете в дом-музей всемирно известного живописца Эль Греко»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Прадо в мини-группе с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
«Я познакомлю вас с основными школами живописи, представленными в музее: испанской, нидерландской, итальянской, немецкой и французской»
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
40 за человека
Музей Прадо, 3 часа
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко
Начало: Музей Прадо
Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Музей Истории Мадрида: экспресс-прогулка сквозь 5 веков
Индивидуальная
2 часа
Музей Истории Мадрида: живая история в сердце Маласаньи
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, узнайте о его истории и культуре в увлекательной экскурсии с личным гидом
Начало: На улице Фуэнкарраль
«Благодаря картинам, скульптурам и другим экспонатам музея, а также моему рассказу, вы не только разложите по полочкам историю Мадрида, но и сможете её визуализировать»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Винтажный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Разобраться в современных измах и увидеть ранние работы Дали
Начало: у Центра искусств королевы Софии
«Коллекция музея охватывает период с конца 19 века до наших дней»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
125 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
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    не только информативной, но и невероятно увлекательной. Михаил обладает глубокими знаниями и может ответить на любые вопросы. Его рассказы были наполнены интересными фактами и историческими анекдотами, что делало экскурсию живой и запоминающейся. Особенно поразило его умение связать произведения искусства с контекстом эпохи, в которой они были созданы. Благодаря его профессионализму и энтузиазму, мы получили массу положительных эмоций и обогатили свои знания. Рекомендуем всем, кто собирается посетить музей Прадо, воспользоваться услугами этого великолепного гида!

    Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
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    экскурсия с Татьяной в Толедо, от которой тоже остались только положительные впечатления, очень приятный и открытый человек. Всё было вовремя и очень комфортно. Спасибо!

  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
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    мы бы точно не справились, так как музей очень большой и найти то что тебя интересует очень не просто. Михаил провел нас и показал самые значимые картины этого музея, которые точно нужно было увидеть чтобы иметь хоть какое-то представление о музее Прадо. Если вернемся в Мадрид, а я думаю что обязательно вернемся, непременно возьмем еще одну экскурсию с Михаилом, потому что осмотреть весь музей за один раз просто невозможно!

    Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Экскурсия с Мариной по музею Прадо прошла отлично. Мы смогли осмотреть много картин, Марина очень интересно и не перегружая информацией рассказала о них. Я осталась под большим впечатлением от музея и экскурсии! Рекомендую!
  • М
    Мария
    23 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Очень понравилась экскурсия. Марина рассказывает увлекательно и с юмором 👌
  • М
    Максим
    21 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Это была удивительная экскурсия, на протяжении которой Марина открывала для нас новые страницы и грани искусства. Огромная благодарность Марине за
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    то дело которым она так профессионально занимается, в которое так преданно влюблена, и всем этим так щедро и увлекательно делится. Восторг!!! 🤩

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. С гидом по музею Прадо
  2. Главное в музее Прадо
  3. Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
  4. Загадки шедевров Прадо
  5. Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Музеи" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 33 до 330. Туристы уже оставили гидам 898 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 898 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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