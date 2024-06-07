1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
«Дополнительные расходы — билеты в музей»
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
€107 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
«Билет в музей оплачивается дополнительно — 15 евро с человека»
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
€33 за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
«В ходе неспешной прогулки по музею вы познакомитесь с полотнами величайшего испанского художника — Франциско Гойи»
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
«Вслед за Лувром, следуя идеалам эпохи Просвещения, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, издал приказ о создании в Мадриде музея искусств и повелел назвать его Жозефино»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
Начало: У входа в музей Прадо
«Конечно, я познакомлю вас с историей самого музея»
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
«Вы узнаете, что во время правления Бурбонов появились такие памятники как бульвар и музей Прадо, фонтаны Сибелес и Нептун, Пуэрта де Алкала и площадь Ворота солнца»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
«Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: вокзалу Аточа, «треугольнику искусств» с музеями Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, древнеегипетскому храму Дебод»
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
«Увидим главную сокровищницу Испании – музей Прадо, в котором собрана коллекция шедевров испанской живописи»
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
«Любителям живописи я могу провести экскурсию по музеям, рассказать неожиданные подробности от жизни Гойи и Пикассо, поспорить о знаках на картинах Босха»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€67 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах
Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами
Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя
«Фонды музея Прадо – это произведения, взятые непосредственно из Королевских коллекций, поэтому музей отражает личные вкусы монархов, правивших Испанией с XV века»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
«Вы увидите дом-музей Лопе де Вега, узнаете, где прожил последние дни Мигель Де Сервантес, и остановитесь у старейшего театра Фламенко «Вийа Роса» на площади Святой Анны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
«Здесь почти в каждый магазин или ресторан заходишь как в музей, и так и хочется пожать руку декоратору»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Билеты
4 часа
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У музея Прадо
«Музей Прадо — шедевры Брейгеля, Дюрера и Боттичелли»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
«Это галерея, в которой постоянно меняется экспозиция, а шедевры живут прямо на улицах»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
«Вы посетите тематический дом-музей, познакомитесь с типичной планировкой кастильского жилища 16 века и рассмотрите памятные предметы быта»
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€72 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство
Начало: В холле музея
«Дюрер, Тициан, Караваджо, Рембрандт, Гойя, Ван Гог, Пикассо, Дали — список великих имён в стенах музея поражает»
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
«Чтобы вы не потерялись в этом великолепии, мы составили маршрут по важнешим историческим местам и музеям»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида
Начало: в холле музея
«Кто из художников перевернул сознание основателя музея от старых мастеров к экспрессионизму»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
«Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 12 евро с человека»
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€33 за человека
Индивидуальная
4 часа
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Путешествие в Толедо из Мадрида - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться историческими достопримечательностями
Начало: На вокзале в Мадриде
«Вы прогуляетесь по старинным улочкам и заглянете в дом-музей всемирно известного живописца Эль Греко»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
«Я познакомлю вас с основными школами живописи, представленными в музее: испанской, нидерландской, итальянской, немецкой и французской»
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€40 за человека
Билеты
3 часа
Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко
Начало: Музей Прадо
Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Истории Мадрида: живая история в сердце Маласаньи
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, узнайте о его истории и культуре в увлекательной экскурсии с личным гидом
Начало: На улице Фуэнкарраль
«Благодаря картинам, скульптурам и другим экспонатам музея, а также моему рассказу, вы не только разложите по полочкам историю Мадрида, но и сможете её визуализировать»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Разобраться в современных измах и увидеть ранние работы Дали
Начало: у Центра искусств королевы Софии
«Коллекция музея охватывает период с конца 19 века до наших дней»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
€125 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
- ННаталья7 июня 2024Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
- ААнна6 июня 2024Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
- ЕЕлизавета6 июня 2024Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
- OOksana3 июня 2024Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
- ААндрей28 мая 2024Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ААнна23 мая 2024Экскурсия с Мариной по музею Прадо прошла отлично. Мы смогли осмотреть много картин, Марина очень интересно и не перегружая информацией рассказала о них. Я осталась под большим впечатлением от музея и экскурсии! Рекомендую!
- ММария23 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Марина рассказывает увлекательно и с юмором 👌
- ММаксим21 мая 2024Это была удивительная экскурсия, на протяжении которой Марина открывала для нас новые страницы и грани искусства. Огромная благодарность Марине за
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Музеи»
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