1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
6 июля в 12:30
7 июля в 12:30
€33 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
6 июля в 09:00
9 июля в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
от €64 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 16:00
6 июля в 10:00
от €95 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна25 июня 2024Экскурсию проводил отличный экскурсовод Михаил. Мы действительно прошлись по самым главным произведениям в музее и взять такую экскурсию было очень верным решением👍🏻 Все было четко, познавательно и неутомительно. Спасибо!
- ИИндира16 июня 2024С Татьяной экскурсия прошла интересно и увлекательно, очень много исторической информации и прекрасная подача!
- ММария15 июня 2024Посетили музей Прадо с Михаилом. Очень понравилось. Экскурсия была познавательная. Увидели основные шедевры. Спасибо
- AAleksandr10 июня 2024Замечательная экскурсия!
- ЕЕва27 мая 2024Спасибо большое за познавательную прогулку, очень понравилось 😊
- ВВлад21 мая 2024Я бы охарактеризовал свою экскурсию и подачу информации как "прогулка с другом", мне такой формат очень нравится, все легко и
- OOleg18 мая 2024Отличная экскурсия, если вы уже видели в Мадриде все основные достопримечательности и хотите посмотреть на него с другой стороны.
- ННаталья и Дмитрий2 мая 2024Экскурсия Андрея уникальна, так как она действительно построена на подаче нестандартного материала в оригинальной форме! Очень подойдет изощренным путешественникам, кого
- ЕЕлена1 мая 2024Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный гид! Рекомендую
- ССветлана19 июля 2023Василий замечательный гид. Экскурсия великолепная! Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На выходные»
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