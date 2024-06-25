Экскурсии выходного дня в Мадриде

Найдено 6 экскурсий в категории «На выходные» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в музее Прадо
Мини-группа
2 часа
137 отзывов
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
6 июля в 12:30
7 июля в 12:30
33 за человека
С небес на землю Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
168 отзывов
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
6 июля в 09:00
9 июля в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
от 64 за всё до 5 чел.
Мадрид - солнечные ворота Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
59 отзывов
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
98 за всё до 5 чел.
История Мадрида от арабов до Бурбонов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
🛴 На самокатах
Индивидуальная
1 час
33 отзыва
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 16:00
6 июля в 10:00
от 95 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    25 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Экскурсию проводил отличный экскурсовод Михаил. Мы действительно прошлись по самым главным произведениям в музее и взять такую экскурсию было очень верным решением👍🏻 Все было четко, познавательно и неутомительно. Спасибо!
  • И
    Индира
    16 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    С Татьяной экскурсия прошла интересно и увлекательно, очень много исторической информации и прекрасная подача!
    С Татьяной экскурсия прошла интересно и увлекательно, очень много исторической информации и прекрасная подача!С Татьяной экскурсия прошла интересно и увлекательно, очень много исторической информации и прекрасная подача!С Татьяной экскурсия прошла интересно и увлекательно, очень много исторической информации и прекрасная подача!
  • М
    Мария
    15 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Посетили музей Прадо с Михаилом. Очень понравилось. Экскурсия была познавательная. Увидели основные шедевры. Спасибо
  • A
    Aleksandr
    10 июня 2024
    С небес на землю Мадрида
    Замечательная экскурсия!
  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Спасибо большое за познавательную прогулку, очень понравилось 😊
  • В
    Влад
    21 мая 2024
    С небес на землю Мадрида
    Я бы охарактеризовал свою экскурсию и подачу информации как "прогулка с другом", мне такой формат очень нравится, все легко и
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    непринужденно))) Время провел интересно, увлекательно и познавательно. Отдельно хочу поблагодарить вас, Лана, за помощь в покупке билетов на корриду и полезные советы, которыми продолжаю пользоваться в своем туре по Испании!

  • O
    Oleg
    18 мая 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Отличная экскурсия, если вы уже видели в Мадриде все основные достопримечательности и хотите посмотреть на него с другой стороны.
  • Н
    Наталья и Дмитрий
    2 мая 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Экскурсия Андрея уникальна, так как она действительно построена на подаче нестандартного материала в оригинальной форме! Очень подойдет изощренным путешественникам, кого
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    трудно удивить изложением классического исторического материала с датами и стандартными туристическими местами. Если вы в Мадриде не первый раз, но желаете узнать больше, экскурсия Андрея для вас!

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    С небес на землю Мадрида
    Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный гид! Рекомендую
  • С
    Светлана
    19 июля 2023
    Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
    Василий замечательный гид. Экскурсия великолепная! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Главное в музее Прадо
  2. С небес на землю Мадрида
  3. Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
  4. Мадрид - солнечные ворота Европы
  5. История Мадрида от арабов до Бурбонов
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июле 2024
Сейчас в Мадриде в категории "На выходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 33 до 155. Туристы уже оставили гидам 496 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на выходные, 496 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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