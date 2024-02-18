Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Индивидуальная экскурсия в Мадриде

Зайти в музей Эль Греко и попробовать марципан по старинным рецептам

Поездка в Толедо — это путешествие в 16 век.

С той поры, как королевский двор Габсбургов переехал в Мадрид, в средневековом Толедо всё осталось нетронутым.

Полчаса на поезде — и вы окунётесь в аутентичную атмосферу Средневековья, где каждому камушку и каждому зданию несколько сотен лет.
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
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22
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€51
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по старинным улочкам и заглянете в дом-музей всемирно известного живописца Эль Греко.
  • Побываете в замке-крепости, откуда страной управляли почти 1000 лет.
  • Зайдёте первую в Европе больницу общего типа, где помощь мог получить каждый вне зависимости от дохода и социального положения.
  • Насладитесь ароматным кофе и местным марципаном, которые делают монахини по старинным рецептам.

Организационные детали

  • Из Мадрида в Толедо мы поедем на поезде Atocha. Дорога занимает 30 минут в одну сторону.
  • Дополнительные расходы: билет в дом-музей Эль Греко — 3 евро/чел. (плюс билет для гида), билет на поезд до Толедо — 30 евро/чел. в обе стороны (плюс билет для гида), кофе и марципан — по желанию.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на вокзале в Мадриде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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