Зайти в музей Эль Греко и попробовать марципан по старинным рецептам
Поездка в Толедо — это путешествие в 16 век.
С той поры, как королевский двор Габсбургов переехал в Мадрид, в средневековом Толедо всё осталось нетронутым.
Полчаса на поезде — и вы окунётесь в аутентичную атмосферу Средневековья, где каждому камушку и каждому зданию несколько сотен лет.
С той поры, как королевский двор Габсбургов переехал в Мадрид, в средневековом Толедо всё осталось нетронутым.
Полчаса на поезде — и вы окунётесь в аутентичную атмосферу Средневековья, где каждому камушку и каждому зданию несколько сотен лет.
Ближайшие даты:
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€51
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по старинным улочкам и заглянете в дом-музей всемирно известного живописца Эль Греко.
- Побываете в замке-крепости, откуда страной управляли почти 1000 лет.
- Зайдёте первую в Европе больницу общего типа, где помощь мог получить каждый вне зависимости от дохода и социального положения.
- Насладитесь ароматным кофе и местным марципаном, которые делают монахини по старинным рецептам.
Организационные детали
- Из Мадрида в Толедо мы поедем на поезде Atocha. Дорога занимает 30 минут в одну сторону.
- Дополнительные расходы: билет в дом-музей Эль Греко — 3 евро/чел. (плюс билет для гида), билет на поезд до Толедо — 30 евро/чел. в обе стороны (плюс билет для гида), кофе и марципан — по желанию.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на вокзале в Мадриде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваша команда гидов в Мадриде
¡Hola! Меня зовут Ева. Я и моя команда специализируемся на путешествиях по Испании, и наша миссия — помочь людям исследовать эту красивую страну, её культуру, историю и людей. Мы организуем экскурсии и туры, которые включают в себя не только посещение основных достопримечательностей, но и полноценное погружение в культуру страны. Мы учитываем все пожелания наших гостей, основываясь на уже составленных программах. Наша команда — это люди, которые любят Испанию и знают её как свои пять пальцев. Мы готовы увлекательно и нескучно делиться с вами своими знаниями и опытом, чтобы ваше путешествие стало ярким и незабываемым.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мадрида
Похожие туры из Мадрида
Индивидуальная
3 часа
Автомобильное путешествие по Мадриду
Главные достопримечательности испанской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня
19 фев
20 фев
21 фев
€117 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
€130 за всё до 4 чел.