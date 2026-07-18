45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, как вы шагаете по мощеным улицам Мадрида, где каждый камень хранит тайны прошлого.Эта экскурсия - настоящее путешествие во времени, где вы познакомитесь с эпохами, оставившими неизгладимый след в истории

города. Вас ждут удивительные рассказы о сефардах, римлянах, истории создания могущественной Испании и выборе Мадрида столицей. Вы увидите, как Бурбоны преобразили город, придав ему величественность и блеск. Экскурсия начнется с Площади Майор, полной исторических событий, и продолжится у стен старинных дворцов и крепостей. Откройте для себя тайны Мадрида, его исторические площади и дворцы, и позвольте этому городу рассказать свою уникальную историю

Описание экскурсии

Полное представление об истории Мадрида

Вы узнаете и увидите ту часть истории, что так упорно пытались скрыть летописцы XVI и XVII веков. Но археологические находки и доказательства откроют истину. Я расскажу, как благодаря союзу династий Трастамара и Габсбургов родилась Испания могущественная, владевшая доброй половиной Европы и открывшая миру Америки. И почему же Мадрид стал столицей этой великой империи, когда выбор стоял между такими достойными претендентами на это звание, как Севилья, Гранада, Толедо, Вайадолид или Барселона. Вы увидите, как династия Бурбонов изменила облик Мадрида, подарила ему поистине королевский лоск и помпезность, присущие европейским столицам тех лет.

Площади столицы

Экскурсия начнется на Площади Майор. Вы узнаете о ее 400-летней истории, повидавшей и корриды, и «аутос де фе» с сожжением еретиков. У Арки Кучийерос я расскажу о принципах названий улиц, окружающих площадь Майор. А на улицах Кучийерос и Кава Баха, находившихся на месте бывшей крепостной стены Мадрида, вы погрузитесь в жизнь города в период позднего Средневековья. Услышите о том, как был устроен быт, о политике постоялых дворов и местных питейных заведениях. Главная площадь мадридского средневековья — La Plaza de la Paja — подарит вам встречу с архитектурой в стиле испанского Возрождения с её секретным объектом — садиком принца Англона в андалузском стиле и не менее секретным бывшим навесным коридором между дворцом Лассо и епископатом. Это станет поводом поговорить о некоторых деталях из жизни королей и о понятии «столица» Испании до Мадрида. А возле самого старого архитектурного комплекса в Мадриде — La plaza de la Villa — вы узнаете о кардиналах и их роли в государстве, об Альваро де Басан и его доблестной роли в жизни государства при Фелипе II.

Королевские дворцы и старинные крепостные стены

У стен Palacio de Duque de Lerma я расскажу о Фелипе III и его правой руке — герцоге Лерма, о переезде столицы в Вайадолид и обратно, и о том, чем это обернулось для герцога. Осматривая арабскую крепостную стену, вы услышите о том, почему Мадрид называют городом «на воде со стенами из огня». Поговорим об Альфонсо VI, его завоеваниях, реальных отношениях христиан и мусульман во время реконкисты. О чудесах, статуе Марии Альмудены и христианизации мусульманского общества в целом. Вы осмотрите Королевский Дворец и узнаете о значении испанского флага. Не обойдем стороной и Алькасар, приход Бурбонов к власти, пожар и особенности нового королевского дворца. А также королевскую семью в настоящее время и отношение местных жителей к представителям монархии.

Архитектура и история церквей

На примере Basílica de San Miguel я объясняю переход стиля от испанского эррериано и платереско до барроко. Вы познакомитесь с историей собора Альмудена и его внутренним убранством. А также зайдёте в усыпальницу и узнаете, какие условия нужно выполнить, чтобы покоиться там после смерти. У церкви San Andrés я расскажу о святом Исидро, покровителе Мадрида, его увлекательной жизни и еще более увлекательной жизни после смерти! О его исцеляющих путешествиях по стране, странных нравах ушедших эпох и чудесах, связанных с водой.

Другие яркие места Мадрида

Возле оперного театра — в свое время самой большой сцены Европы — я подробно расскажу о сложности строительства, удивительном фундаменте, уходящем на 6 этажей под землю, и уникальной акустике сцены. Гуляя по Calle Escalinata, вы обнаружите нетронутую территорию, где я покажу вам сохранившийся кусочек первой христианской стены Мадрида с ее кирпичными арками в стиле Мудехар. На Plaza de Herradores я расскажу о мадридских такси минувших эпох и их влиянии на облик ступеней на входах в богатые дома. А Mercado de San Miguel станет финальной точкой маршрута, где мы чисто по-испански закончим прогулку: небольшой дегустацией местных вин с интересными закусками.