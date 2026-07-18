45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Мадрида от арабов до Бурбонов

Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Представьте, как вы шагаете по мощеным улицам Мадрида, где каждый камень хранит тайны прошлого.

Эта экскурсия - настоящее путешествие во времени, где вы познакомитесь с эпохами, оставившими неизгладимый след в истории
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города.

Вас ждут удивительные рассказы о сефардах, римлянах, истории создания могущественной Испании и выборе Мадрида столицей. Вы увидите, как Бурбоны преобразили город, придав ему величественность и блеск.

Экскурсия начнется с Площади Майор, полной исторических событий, и продолжится у стен старинных дворцов и крепостей.

Откройте для себя тайны Мадрида, его исторические площади и дворцы, и позвольте этому городу рассказать свою уникальную историю

4.9
58 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут по историческим местам
  • 📜 Погружение в многовековую историю
  • 🏰 Посещение знаковых архитектурных объектов
  • 🗺️ Исследование скрытых уголков Мадрида
  • 👑 Узнаете о династиях и их влиянии на город
  • 🔍 Подробные рассказы о жизни в разные эпохи
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов

Что можно увидеть

  • Площадь Майор
  • Арка Кучийерос
  • Улица Кучийерос
  • Улица Кава Баха
  • Площадь Ла Пласа де ла Паха
  • Садик принца Англона
  • Площадь Ла Пласа де ла Вилла
  • Palacio de Duque de Lerma
  • Арабская крепостная стена
  • Королевский дворец
  • Собор Альмудена
  • Церковь Сан Андрес

Описание экскурсии

Полное представление об истории Мадрида

Вы узнаете и увидите ту часть истории, что так упорно пытались скрыть летописцы XVI и XVII веков. Но археологические находки и доказательства откроют истину. Я расскажу, как благодаря союзу династий Трастамара и Габсбургов родилась Испания могущественная, владевшая доброй половиной Европы и открывшая миру Америки. И почему же Мадрид стал столицей этой великой империи, когда выбор стоял между такими достойными претендентами на это звание, как Севилья, Гранада, Толедо, Вайадолид или Барселона. Вы увидите, как династия Бурбонов изменила облик Мадрида, подарила ему поистине королевский лоск и помпезность, присущие европейским столицам тех лет.

Площади столицы

Экскурсия начнется на Площади Майор. Вы узнаете о ее 400-летней истории, повидавшей и корриды, и «аутос де фе» с сожжением еретиков. У Арки Кучийерос я расскажу о принципах названий улиц, окружающих площадь Майор. А на улицах Кучийерос и Кава Баха, находившихся на месте бывшей крепостной стены Мадрида, вы погрузитесь в жизнь города в период позднего Средневековья. Услышите о том, как был устроен быт, о политике постоялых дворов и местных питейных заведениях. Главная площадь мадридского средневековья — La Plaza de la Paja — подарит вам встречу с архитектурой в стиле испанского Возрождения с её секретным объектом — садиком принца Англона в андалузском стиле и не менее секретным бывшим навесным коридором между дворцом Лассо и епископатом. Это станет поводом поговорить о некоторых деталях из жизни королей и о понятии «столица» Испании до Мадрида. А возле самого старого архитектурного комплекса в Мадриде — La plaza de la Villa — вы узнаете о кардиналах и их роли в государстве, об Альваро де Басан и его доблестной роли в жизни государства при Фелипе II.

Королевские дворцы и старинные крепостные стены

У стен Palacio de Duque de Lerma я расскажу о Фелипе III и его правой руке — герцоге Лерма, о переезде столицы в Вайадолид и обратно, и о том, чем это обернулось для герцога. Осматривая арабскую крепостную стену, вы услышите о том, почему Мадрид называют городом «на воде со стенами из огня». Поговорим об Альфонсо VI, его завоеваниях, реальных отношениях христиан и мусульман во время реконкисты. О чудесах, статуе Марии Альмудены и христианизации мусульманского общества в целом. Вы осмотрите Королевский Дворец и узнаете о значении испанского флага. Не обойдем стороной и Алькасар, приход Бурбонов к власти, пожар и особенности нового королевского дворца. А также королевскую семью в настоящее время и отношение местных жителей к представителям монархии.

Архитектура и история церквей

На примере Basílica de San Miguel я объясняю переход стиля от испанского эррериано и платереско до барроко. Вы познакомитесь с историей собора Альмудена и его внутренним убранством. А также зайдёте в усыпальницу и узнаете, какие условия нужно выполнить, чтобы покоиться там после смерти. У церкви San Andrés я расскажу о святом Исидро, покровителе Мадрида, его увлекательной жизни и еще более увлекательной жизни после смерти! О его исцеляющих путешествиях по стране, странных нравах ушедших эпох и чудесах, связанных с водой.

Другие яркие места Мадрида

Возле оперного театра — в свое время самой большой сцены Европы — я подробно расскажу о сложности строительства, удивительном фундаменте, уходящем на 6 этажей под землю, и уникальной акустике сцены. Гуляя по Calle Escalinata, вы обнаружите нетронутую территорию, где я покажу вам сохранившийся кусочек первой христианской стены Мадрида с ее кирпичными арками в стиле Мудехар. На Plaza de Herradores я расскажу о мадридских такси минувших эпох и их влиянии на облик ступеней на входах в богатые дома. А Mercado de San Miguel станет финальной точкой маршрута, где мы чисто по-испански закончим прогулку: небольшой дегустацией местных вин с интересными закусками.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 786 туристов
Испания — моя страсть, а Мадрид — любовь с первого взгляда! С 2011 года погружаю своих путешественников в местную жизнь через историю, гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после:) Не все мои экскурсии опубликованы на платформе, поэтому если вам нужны музеи Мадрида или пригороды, пишите.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
5
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2
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Ирина
Ксения замечательный гид: масса информации, но совершенно в том темпе, который удобен. всемрекомендую!
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Ирина
впечатления самые хорошие! Ксения отличный гид! всем рекомендую!
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Ирина
Впечатления от экскурсии отличные: все было интересно, информативно и легко. Маршрут был хорошо продуман, 2.5 часа прошли незаметно. Рекомендую Ксению как замечательного гида!
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О
Получили большое удовольствие от экскурсии по Мадриду.
Ксения профессионал в своем деле, эрудированная и общительная
Получили большое удовольствие от экскурсии по Мадриду.
Получили большое удовольствие от экскурсии по Мадриду.
Получили большое удовольствие от экскурсии по Мадриду.
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Марина
С Мадридом нас познакомила гид Ксения! Хочу сказать, что экскурсия проходила при неблагоприятных погодных условиях, но Ксения строила маршрут так, чтобы мы не были в большей части под дождём, оберегала
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нас и бодро и весело продолжала знакомить нас с городом, его историей, архитектурой, традициями, легендами, красотами и кулинарными сюрпризами. Экскурсия проходила очень позитивно! С Ксенией легко как с близким человеком: просто гуляешь по городу и разговариваешь о Мадриде. К тому же Ксения хорошо фотографирует, а это всегда ценно в путешествии! Очень приятно было получить сувенир на память! В компании с Ксенией нам было интересно, весело и легко! Мы много узнали, полюбили Мадрид и хотели бы вернуться туда. Спасибо ей большое за всё! Однозначно можем рекомендовать друзьям.

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Е
Мы много раз были в Мадриде, а тут решили взять экскурсию. Выбрали Ксению, поскольку из анонса экскурсии поняли, что это не просто прогулка по городу, сказки и легенды, дегустация местных
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блюд, как предлагали другие гиды, но и реальная экскурсия, в ходе которой мы можем узнать историю города, И до сих пор находимся под впечатлением от того, что узнали и увидели. Увидели город изнутри глазами местного жителя, причем местного жителя, который обладает обширным багажом знаний, который постоянно узнает новую информацию и с удовольствием ею делится! Ксения эрудированный, жизнерадостный и открытый человек. Она провела нас по таким местам, в которых мы никогда не были, а если и были, не обращали внимания на те детали, которые действительно заслуживают внимания. Рекомендуем всем пройти с Ксенией по этим улочкам, площадям, церквям, барам, кафе и ресторанам. Почувствовать этот город на вкус, ощутить его запах, увидеть его цвет! И большое спасибо Ксении за это!

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