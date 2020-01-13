45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с единственной европейской столицей, основанной арабами

Ксения
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Ксения – ваш гид
Вы совершите путешествие по одиннадцати векам жизни моего любимого города: пройдётесь по узким улочкам минувших эпох, закоулкам историй и легенд, перекресткам неоспоримых фактов и альтернативных теорий и составите свое впечатление об этом тёплом и всеприемлющем городе.

Каждый объект маршрута будет наполнен разнообразнейшими подробностями — от сефардов и римлян и до рецептов чечевичной похлебки.

В результате столица станет вам ближе и понятнее, а представление об Испании дополнится новыми интересными фактами.
130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии45 отзывов
4.84
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов

Что вас ожидает

Полное представление об истории Мадрида
Вы узнаете и увидите ту часть истории, что так упорно пытались скрыть летописцы XVI и XVII веков. Но археологические находки и доказательства откроют истину. Я расскажу, как благодаря союзу династий Трастамара и Габсбургов родилась Испания могущественная, владевшая доброй половиной Европы и открывшая миру Америки. И почему же Мадрид стал столицей этой великой империи, когда выбор стоял между такими достойными претендентами на это звание, как Севилья, Гранада, Толедо, Вайадолид или Барселона. Вы увидите, как династия Бурбонов изменила облик Мадрида, подарила ему поистине королевский лоск и помпезность, присущие европейским столицам тех лет.

Площади столицы
Экскурсия начнется на Площади Майор. Вы узнаете о ее 400-летней истории, повидавшей и корриды, и «аутос де фе» с сожжением еретиков. У Арки Кучийерос я расскажу о принципах названий улиц, окружающих площадь Майор. А на улицах Кучийерос и Кава Баха, находившихся на месте бывшей крепостной стены Мадрида, вы погрузитесь в жизнь города в период позднего Средневековья. Услышите о том, как был устроен быт, о политике постоялых дворов и местных питейных заведениях. Главная площадь мадридского средневековья — La Plaza de la Paja — подарит вам встречу с архитектурой в стиле испанского Возрождения с её секретным объектом — садиком принца Англона в андалузском стиле и не менее секретным бывшим навесным коридором между дворцом Лассо и епископатом. Это станет поводом поговорить о некоторых деталях из жизни королей и о понятии «столица» Испании до Мадрида. А возле самого старого архитектурного комплекса в Мадриде — La plaza de la Villa — вы узнаете о кардиналах и их роли в государстве, об Альваро де Басан и его доблестной роли в жизни государства при Фелипе II.

Королевские дворцы и старинные крепостные стены
У стен Palacio de Duque de Lerma я расскажу о Фелипе III и его правой руке — герцоге Лерма, о переезде столицы в Вайадолид и обратно, и о том, чем это обернулось для герцога. Осматривая арабскую крепостную стену, вы услышите о том, почему Мадрид называют городом «на воде со стенами из огня». Поговорим об Альфонсо VI, его завоеваниях, реальных отношениях христиан и мусульман во время реконкисты. О чудесах, статуе Марии Альмудены и христианизации мусульманского общества в целом. Вы осмотрите Королевский Дворец и узнаете о значении испанского флага. Не обойдем стороной и Алькасар, приход Бурбонов к власти, пожар и особенности нового королевского дворца. А также королевскую семью в настоящее время и отношение местных жителей к представителям монархии.

Архитектура и история церквей
На примере Basílica de San Miguel я объясняю переход стиля от испанского эррериано и платереско до барроко. Вы познакомитесь с историей Собора Альмудена и его внутренним убранством. А также зайдёте в усыпальницу и узнаете, какие условия нужно выполнить, чтобы покоиться там после смерти. У церкви San Andrés я расскажу о святом Исидро, покровителе Мадрида, его увлекательной жизни и еще более увлекательной жизни после смерти! О его исцеляющих путешествиях по стране, странных нравах ушедших эпох и чудесах, связанных с водой.

Другие яркие места Мадрида
Возле оперного театра — в свое время самой большой сцены Европы — я подробно расскажу о сложности строительства, удивительном фундаменте, уходящем на 6 этажей под землю, и уникальной акустике сцены. Гуляя по Calle Escalinata, вы обнаружите нетронутую территорию, где я покажу вам сохранившийся кусочек первой христианской стены Мадрида с ее кирпичными арками в стиле Мудехар. На Plaza de Herradores я расскажу о мадридских такси минувших эпох и их влиянии на облик ступеней на входах в богатые дома. А Mercado de San Miguel станет финальной точкой маршрута, где мы чисто по-испански закончим прогулку: небольшой дегустацией местных вин с интересными закусками.

История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов
История Мадрида от арабов до Бурбонов

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Ксения
Ксения
Испания - моя страсть, а Мадрид - любовь с первого взгляда! Погружаю своих путешественников в местную жизнь через гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после :)
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Очень позитивный человек,с таким гидом время бежит незаметно,буду рекомендовать всем знакомым!Спасибо ,Ксения
9 ноября 2019
Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Помимо знаний и хорошего изложения, Ксения увлеклась нас своей уверенностью городом, его историей и культурой, а также его замечательной кухней :)
29 октября 2019
Мадрид монументален! - нас об этом предупреждали еще в Лиссабоне, и мы были готовы к грандиозным зданиям и дворцам. Экскурсию нам проводила Ксения. Она так ловко и легко прогуляла нас между религией, монументализмом и современными праздниками! Показала основные исторические достопримечательности, минимум исторических дат - не отвлекались от более интересных красот и неожиданнных праздников (ежегодный прогон скота по улицам города)! Спасибо Ксении за позитив и удовольствие общения!
23 октября 2019
Прогулка по центру Мадрида прошла превосходно. Тема экскурсии звучит академично, но на самом деле легко, понятно и весело. Самые знаковые здания города, история улиц и площадей, католические соборы и маленькие лавочки с большим прошлым - всё это складывается в яркую, пёструю мозаику. Три-четыре короткие "гастрономические паузы" приятно разнообразят экскурсию, без них четыре с половиной часа на ногах выдержать тяжело.
Экскурсовод Ксения - просто "звездочка"! Любого растормошит и зарядит позитивом. Стоит настроиться на одну с ней волну и день удался!
17 октября 2019
Ксения просто молодец. Очень интересно рассказывает. Интересная, нестандартная программа. А еще она сама очень позитивный человек.
15 октября 2019
Эта экскурсия для тех, кто уже не раз бывал в Мадриде. Если вы в Мадриде первый раз, то советую выбирать обзорную экскурсию, включающую основные достопримечательности.
Александр и Наталья
30 августа 2019
Спасибо вам за экскурсию , нам всем очень понравилось. Маршрут был очень интересный, сама Ксения очень позитивный человек, она увлекательно рассказывала о жизни мадридцев.
29 августа 2019
Прекрасная эксурсия. Поскольку Ксения была занята в первые дни нашего пребывания в Мадриде, мы взяли экскурсию у другого гида, в связи с чем у Ксении стояла задача не повториться. Т она отлично с этим справилась: обходила места где мы уже были, и показала нам много других интересных местечек и рассказала много других историй. Нам понравилось.
7 августа 2019
Спасибо Ксения! Отлично провели время и получили позитивный заряд!
4 августа 2019
Ксюша,большое спасибо! Очень интересно, познавательно и доступным языком! 3 часа пролетели на одном дыхании для нас и детей ( чуть не опоздали не самолет) ... и перекусить, и истроию послушать, и шедевры посмотреть и не забыть детям ( 7 и 13 лет) выделить время на что-нибудь интересное.
Ещё 35 отзывов

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