1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €64 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€115 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Индивидуальная
3 часа
Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €60 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
€161 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €64 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от €390 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€72 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: По темной стороне Мадрида
Прогулка по непарадному Мадриду, наполненному историями о призраках, ведьмах и криминальных событиях. Узнайте секреты городской Оперы и Адской арки
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
13 июня в 10:00
17 июня в 15:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам
Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием
Сегодня в 19:00
10 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от €67 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида
Начало: в холле музея
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €60 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€33 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
€85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Путешествие в Толедо из Мадрида - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться историческими достопримечательностями
Начало: На вокзале в Мадриде
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€95 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Билеты
3 часа
Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко
Начало: Музей Прадо
Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €59 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Была на экскурсии Четыре Мадрида и одна улица. В Мадриде первый раз, все понравилось. Поговорили не только о Мадриде, заглядывали помимо основного маршрута на другие локации. Все понравилось. Экскурсия длилась вместо 3,5 часа пять! Спасибо Андрею! Рекомендую данного гида.
- ННадежда4 июня 2024Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
- OOksana3 июня 2024Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
- ААнгелина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
- TTatiana31 мая 2024Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
- ММаргарита28 мая 2024Маршрут был достаточно интересный, но гид немного странно себя вела. Вроде мы много нового узнали про Мадрид и Испанию, но ушли в плохом настроении и немного ошарашенные. Не могу рекомендовать, если у вас есть другие варианты.
- ООльга27 мая 2024Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
- ММаша27 мая 2024Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ЕЕва27 мая 2024Спасибо большое за познавательную прогулку, очень понравилось 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Пешеходные»
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