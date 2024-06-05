🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 48 отзывов Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое от € 64 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 146 отзывов О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol) от € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 93 отзыва Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда Начало: На площади Пуэрта дель Соль € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 290 отзывов Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории Начало: площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой Начало: Площадь Puerta del Sol € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы от € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд Начало: Площадь Пуэрта дель Соль от € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 51 отзыв Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 273 отзыва Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 110 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 167 отзывов Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато... € 155 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 74 отзыва Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города Начало: По договоренности с туристами от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 65 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок € 115 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 218 отзывов Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 22 отзыва Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом Начало: На площади Изабель II Расписание: ежедневно в 10:00 € 22 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино от € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд Начало: На площади Puerta del Sol от € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых Начало: Площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида» Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд... от € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями от € 60 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 24 отзыва По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании € 161 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 14 отзывов Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами от € 64 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы от € 390 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом от € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес € 72 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида Начало: Возле собора Альмудена € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства от € 250 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Индивидуальная экскурсия: По темной стороне Мадрида Прогулка по непарадному Мадриду, наполненному историями о призраках, ведьмах и криминальных событиях. Узнайте секреты городской Оперы и Адской арки Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах Начало: По договоренности от € 85 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке от € 67 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида Начало: в холле музея от € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века Начало: В Центре искусств королевы Софии Расписание: в среду и субботу в 15:00 € 33 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида Начало: На Plaza Cibeles от € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии Начало: В районе станции метро «Ла Латина» € 85 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Толедо - первая столица Испании (из Мадрида) Путешествие в Толедо из Мадрида - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться историческими достопримечательностями Начало: На вокзале в Мадриде от € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы Начало: У музея Прадо € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко Начало: Площадь Испании Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00 € 95 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2 отзыва Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко Начало: Музей Прадо Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00. € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 13 отзывов Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду Расписание: Ежедневно в 15:15 € 25 за человека