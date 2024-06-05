Пешие экскурсии-прогулки в Мадриде с экскурсоводом

Найдено 48 экскурсий в категории «Пешеходные» в Мадриде на русском языке, цены от €22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 64 за всё до 5 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от 70 за всё до 10 чел.
Нескучная история древнего Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
87 за всё до 4 чел.
Мадрид. Другая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
290 отзывов
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мадрид - солнечные ворота Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от 150 за всё до 10 чел.
История Мадрида от арабов до Бурбонов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.
С небес на землю Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
167 отзывов
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
74 отзыва
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 3 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Мадрид для одного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
67 за человека
Экспресс Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
115 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Мадриду
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
218 отзывов
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Мадрид на ладони
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Педро Альмодовар и его Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 65 за всё до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 90 за всё до 10 чел.
Мадрид 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 150 за всё до 6 чел.
Прогулка по мадридским крышам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 60 за всё до 7 чел.
По Мадриду весело и с песней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
161 за человека
Четыре Мадрида и одна улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 64 за всё до 6 чел.
Святая инквизиция в Мадриде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
85 за всё до 10 чел.
Секреты испанского виноделия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от 390 за всё до 12 чел.
Искусство мадридских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 80 за всё до 5 чел.
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
72 за всё до 4 чел.
Средневековый Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
80 за всё до 5 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
По темной стороне Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия: По темной стороне Мадрида
Прогулка по непарадному Мадриду, наполненному историями о призраках, ведьмах и криминальных событиях. Узнайте секреты городской Оперы и Адской арки
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
13 июня в 10:00
17 июня в 15:00
120 за всё до 4 чел.
Шопинг в мадридском стиле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам
Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием
Сегодня в 19:00
10 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Семь секретов Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 85 за всё до 6 чел.
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от 67 за всё до 10 чел.
Живопись: как было, как есть, чего ждать
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида
Начало: в холле музея
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
33 за человека
Душевный Мадрид: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Экскурсия «Душевный Мадрид»: первое знакомство со столицей
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 10 чел.
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
85 за всё до 8 чел.
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Путешествие в Толедо из Мадрида - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться историческими достопримечательностями
Начало: На вокзале в Мадриде
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Прадо в мини-группе с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
40 за человека
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
95 за человека
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 7 чел.
Музей Прадо, 3 часа
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко
Начало: Музей Прадо
Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
От Прадо до Ретиро - пешком через века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 59 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Четыре Мадрида и одна улица
    Была на экскурсии Четыре Мадрида и одна улица. В Мадриде первый раз, все понравилось. Поговорили не только о Мадриде, заглядывали помимо основного маршрута на другие локации. Все понравилось. Экскурсия длилась вместо 3,5 часа пять! Спасибо Андрею! Рекомендую данного гида.
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
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    которая влюбила нас в Мадрид. Умеет и любит делиться знаниями, создать позитивную атмосферу. Вот уж точно - с легкостью и юмором! Браво, Маргарита! Мы получили огромное удовольствие.

    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивныйНе побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный
  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
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    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
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    она помогла нам забронировать стол в ресторане на испанском, за что ей большущее спасибо! Если еще раз приедем в Мадрид, обязательно сходим на вторую версию этой экскурсии.

  • T
    Tatiana
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Маршрут был достаточно интересный, но гид немного странно себя вела. Вроде мы много нового узнали про Мадрид и Испанию, но ушли в плохом настроении и немного ошарашенные. Не могу рекомендовать, если у вас есть другие варианты.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
  • М
    Маша
    27 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Спасибо большое за познавательную прогулку, очень понравилось 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
  2. О Мадриде с легкостью и юмором
  3. Нескучная история древнего Мадрида
  4. Мадрид. Другая история
  5. Нескучный Мадрид с детьми
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Пешеходные" можно забронировать 48 экскурсий и билетов от 22 до 390. Туристы уже оставили гидам 1861 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 48 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 1861 ⭐ отзыв, цены от €22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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