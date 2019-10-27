39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Для начала мы встретимся в центре города, выпьем кофе, чтобы познакомимся и узнать о правилах поведения в городе, о местах, куда нужно попасть обязательно, и о тех, где лучше не появляться.

После отправимся на прогулку, где вас ждут главные достопримечательности, волшебные улочки кварталов Маласанья и Лас Летрас и «очень испанские места», о которых я буду рассказывать по пути. Мы увидим центральную площадь города с её памятниками, прогуляемся возле Королевского дворца и по центральной улице города Гран Виа, пройдемся по аллее искусств и пустимся по старинным улочкам старого Мадрида. Увидим, как живёт город изнутри: дворы, террасы, балконы, мясные лавки, старинные кондитерские, местные бары – туда обычные туристы не заходят!

На ужин мы остановимся в одном очень атмосферном месте и попробуем всё самое популярное из испанской кухни (похлебку из фасоли, кальмаров и тортилью де пататас).

Конечно же, если у вас есть силы, желание и время, то мы можем отправиться гулять по ночному Мадриду. Бары, тапас, сангрия, пиво и еще раз тапас могут плавно закончиться в одном из популярных испанских клубов. Всё зависит от вас, ваших желаний, вкусов и интересов!