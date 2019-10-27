39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать, понять и попробовать на вкус испанскую жизнь

Андрей
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Андрей – ваш гид
Вы собираетесь в испанскую столицу и хотите увидеть всё самое интересное, но у вас на это мало времени или вы просто не знаете, с чего начать? Я помогу вам быстро сориентироваться в городе, познакомиться с историей Испании и Мадрида.

А также поделюсь своим опытом жизни в этой солнечной стране, расскажу о местных привычках, нравах и особенностях менталитета.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии39 отзывов
4.92
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид

Что вас ожидает

Для начала мы встретимся в центре города, выпьем кофе, чтобы познакомимся и узнать о правилах поведения в городе, о местах, куда нужно попасть обязательно, и о тех, где лучше не появляться.

После отправимся на прогулку, где вас ждут главные достопримечательности, волшебные улочки кварталов Маласанья и Лас Летрас и «очень испанские места», о которых я буду рассказывать по пути. Мы увидим центральную площадь города с её памятниками, прогуляемся возле Королевского дворца и по центральной улице города Гран Виа, пройдемся по аллее искусств и пустимся по старинным улочкам старого Мадрида. Увидим, как живёт город изнутри: дворы, террасы, балконы, мясные лавки, старинные кондитерские, местные бары – туда обычные туристы не заходят!

На ужин мы остановимся в одном очень атмосферном месте и попробуем всё самое популярное из испанской кухни (похлебку из фасоли, кальмаров и тортилью де пататас).

Конечно же, если у вас есть силы, желание и время, то мы можем отправиться гулять по ночному Мадриду. Бары, тапас, сангрия, пиво и еще раз тапас могут плавно закончиться в одном из популярных испанских клубов. Всё зависит от вас, ваших желаний, вкусов и интересов!

Организационные детали

  • Расходы во время экскурсии будут зависеть от ваших потребностей
  • Вот несколько примеров местных расценок: чашка кофе — от 1,30 до 2,50 евро; Сангрия — от 1 до 5 евро; пиво — от 1 до 3 евро; тапас — от 1 до 2.50 евро; oбед — от 4 до 15 евро на чел.; ужин— от 6 до 20 евро на чел
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид
Экспресс Мадрид

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Родился я в городе Краснодаре и пожив в различных городах России, нашел своё место именно здесь..в Мадриде! В столице Испании я уже девятый год и каждый день открываю для себя что-то новое! Это мой второй родной город и знаю его как свои пять пальцев, а бурная студенческая жизнь здесь, открыла для меня очень много интересных мест, которыми мне бы хотелось с Вами поделиться! Я Ваш друг в чужой стране : )
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Встретившись с гидам мы для начала высказали свои пожелания, ведь в интернете, в путеводителях и прочих источниках информации много и дублировать ее нет смысла. Андрей наши пожелания уловил и показал нам город, который любит и знает сам. Было, конечно, и про королей и про архитектуру и немного истории, но вполне органично и не занудливо. Оценкой отлично им заслужена. Рассказывать о том где мы ходили и что видели, слышали не буду, рекомендую попробовать самим.
30 марта 2019
Отличная экскурсия: увлекательная, интересная и оригинальная! Еще раз спасибо, Андрей!
24 июля 2018
Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Вся семья - мама, папа, бабушка и двое детей в восторге, несмотря на усталость. Андрей ответил на все вопросы нашего маленького любопытного путешественника, не всегда связанные с темой экскурсии.
Oleg
11 июля 2018
Интересная экскурсия по не самым туристическим местам Мадрида. Аутентичные бары, старинные вывески, культурные и образовательные центры в бывших казармах и многое другое. Андрей - интересный собеседник, любящий Мадрид и Испанию. Рекомендую!
8 июня 2018
Андрей провел замечательную экскурсию. Нас было четверо: двое детей( 11 и 9 лет) и двое взрослых,интересно было всем. Он показал нам такие места, о которых в путеводителях не упоминается. Рассказал о традициях и обычаях испанцев. Мы увидели «простой», непафосный Мадрид
Всем всем рекомендуем
Mucho Gracias
3 июня 2018
Очень рекомендуем пройтись по городу с Андреем. Знающий, интересный с юмором гид. Знает город, места и культуру. Показал интересную, не туристическую сторону города глазами местного жителя. Дал много нужных советов, поделился опытом.
6 апреля 2018
Добавить посещение сувенирной лавки и колоритного кафе не на туристических тропах.
8 января 2018
Ходили на экскурсию в январе 2018. Очень понравилось. Гид рассказал много интересного об Испании, Мадриде, о жизни в нем. Сумел заинтересовать
8 октября 2017
Спасибо гиду за потрясающую экскурсию. Во-первых, хочется отметить добросовестность и старательность Андрея - он сделал всё, чтобы показать нам по максимуму в указанные временные рамки. Во-вторых, сказать что-то типа "вы увидите то, о чем не пишут в путеводителях" это банально, да и это значит ничего не сказать. Мы получили ответы на все самые разнообразные вопросы, мы увидели множество мест и местечек, которые не то что сам никогда в жизни не найдешь, а о существовании которых даже и не подозреваешь. За каких-то пару часов мы действительно познакомились с городом, прочувствовали его, параллельно узнав массу интересных фактов из истории, экономики, быта и т.п. Помимо прочего, получили массу советов куда пойти, где поесть, что делать, Андрей всё отметил на нашей карте, сделал необходимые пометки, чтобы ничего не забылось.
У каждого своя манера путешествовать - кто-то любит любоваться архитектурой, кто-то ездит на шоппинг, кто-то охотится за эксклюзивами местной кухни, кто-то за культурными развлечениями, и мне кажется, что Андрей найдет подход к каждому и для каждого у него припасено множество интересностей - кафешка, где можно выпить пива за 1 евро, ресторанчик самой настоящей африканской кухни, библиотека, рынок, культурный центр, терраса с потрясающим видом, клуб на крыше, кинотеатр, культурный центр, бесплатные уроки танцев и единоборств. Что касается нас, то мы для себя почерпнули всего по чуть-чуть, весело провели время, в дальнейшем воспользовались советами и пометками на карте Андрея и в общем и целом остались очень довольны. Лично я, имея некоторые опыт экскурсий на Трипстере, от себя могу сказать, что эта была самая интересная. То ли потому что Мадрид такой классный и интересный, то ли потому что мы в одной возрастной категории с гидом, то ли просто настроение было хорошим (ага, после бессонной ночи в дороге на машине, и суетливого дня с двумя перелетами, чемоданами, сменой климата и прочими прелестями самостоятельных путешествий с детьми и бабушками), но мы зарядились энергией и позитивом на всю оставшуюся поездку. Если честно, Мадрид вообще не входил в мой список must-see городов, но теперь я хочу туда вернутся. Кто знает, возможно, в этом есть и заслуга гида, который провел потрясающую экскурсию и задал правильный тон и настроение в первый день отпуска.
Ольга
9 сентября 2017
Привет всем! Привет, Андрей! Мы попросили Андрея влюбить нас в Мадрид , т.к. наше сердце было отдано Барселоне.Считаем ,что с задачей он блестяще справился! Показал нам необычные места (не туристических троп),рассказал об интересных событиях ,которые должны были случится во время нашего пребывания в Мадриде. мы выполнили все его рекомендации и не пожалели! Попали в житейский бульон вечернего и ночного Мадрида (красивейший закат,блошиный рынок...)! Отдельное спасибо Андрею за поддержку в непростой момент нашего путешествия .Экскурсию рекомендуем кому интересен не парадный Мадрид, хотя это было наше пожелание!
Ещё 29 отзывов

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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