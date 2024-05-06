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в этом деле! Она гибкая и готовая к неожиданностям в ходе экскурсии. Мы купили обратный билет Толедо-Мадрид на полтора часа позже рекомендованного Евой времени, и она не возмущалась. Мы в итоге на этот поезд вообще не попали (сугубо по нашей вине), Ева тут же повела нас на автобус, и мы отлично доехали! Толедо прекрасен, и мы увидели то, что можно было за короткую экскурсию увидеть (одного дня на Толедо, пожалуй, мало)! Прекрасны толедские марципаны, не похожие на другие! Всё прошло замечательно, экскурсоводу – пятерка! (в качестве небольшого совета Еве – конкретнее договариваться с гостями о месте и времени встречи на вокзале)