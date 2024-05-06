Выездные экскурсии из Мадрида

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Мадриде на русском языке, цены от €72. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
180 за всё до 2 чел.
Секреты испанского виноделия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от 390 за всё до 12 чел.
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
72 за всё до 4 чел.
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Путешествие в Толедо из Мадрида - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться историческими достопримечательностями
Начало: На вокзале в Мадриде
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    1) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
    читать дальше

    Ларису очень приятно слушать; 2) Эскориал - это удивительное место для Испании, передающее все величие мысли и эпохи правления Филиппа II. Только побывав в Эскориале понимаешь масштаб его личности и ума. Обязательно к посещению для понимания Испании как великой империи в прошлом. И обязательно в сопровождении Ларисы. Рекомендация - теплее одеваться, когда пойдете внутрь. 3) Сеговия - удивительное строение акведука и чудесный замок, похожий на картинку из мультиков Диснея. Такую однодневную экскурсию с Ларисой очень рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
    Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя
  • И
    Игорь
    1 мая 2024
    Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
    Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
    читать дальше

    если вы мечтаете пройти по тайным коридорам сеговийского собора, если вы никогда не пробывали типичных сеговийских деликатесов (а у Евы в друзьях шеф местного ресторана), если, гуляя по Сеговии, вы хотите случайно встретить известного испановеда и искусствоведа, автора книги Испания от И до Я Татьяну Пигареву, то вам к Еве. А еще у нее свой блог в инстаграм, который поможет путешественникам по Мадриду и окрестностям.

    Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой КастилииОтличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии
  • А
    Анжелика
    29 апреля 2024
    Секреты испанского виноделия
    Большое спасибо Ксении за классную экскурсию на винодельню! Интересно, информативно, познавательно, с юмором. Хозяин винодельческого хозяйства Антонио - красавчик!
  • А
    Александр
    19 апреля 2024
    Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
    Ева – молодой, энергичный и амбициозный экскурсовод. Она с увлечением развивает свой экскурсионный «бизнес», и мы желаем ей больших успехов
    читать дальше

    в этом деле! Она гибкая и готовая к неожиданностям в ходе экскурсии. Мы купили обратный билет Толедо-Мадрид на полтора часа позже рекомендованного Евой времени, и она не возмущалась. Мы в итоге на этот поезд вообще не попали (сугубо по нашей вине), Ева тут же повела нас на автобус, и мы отлично доехали! Толедо прекрасен, и мы увидели то, что можно было за короткую экскурсию увидеть (одного дня на Толедо, пожалуй, мало)! Прекрасны толедские марципаны, не похожие на другие! Всё прошло замечательно, экскурсоводу – пятерка! (в качестве небольшого совета Еве – конкретнее договариваться с гостями о месте и времени встречи на вокзале)

  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    В компании Ларисы мы провели прекрасный день! Насыщенный исторический материал подавался Ларисой легко и непринужденно, в неспешной интеллигентной манере. Лариса
    читать дальше

    - приятный собеседник, отвечала на многочисленные вопросы, не связанные с темой экскурсии, рассказала много интересного о жизни в современной Испании. Спасибо за Эскориал и за Сеговию!

  • А
    Асель
    12 марта 2024
    Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
    Нам очень повезло с гидом Софией! Профессионал своего дела, которая сумела очаровать нас Толедо и поделилась частичкой своей любви к Испании! Всем советуем это тур, кто хочет получить эстетическое наслаждение!
    Нам очень повезло с гидом Софией! Профессионал своего дела, которая сумела очаровать нас Толедо и поделиласьНам очень повезло с гидом Софией! Профессионал своего дела, которая сумела очаровать нас Толедо и поделиласьНам очень повезло с гидом Софией! Профессионал своего дела, которая сумела очаровать нас Толедо и поделиласьНам очень повезло с гидом Софией! Профессионал своего дела, которая сумела очаровать нас Толедо и поделилась
  • Y
    Yerlan
    5 октября 2023
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    Экскурсии незабываемые, очень интересно и профессионально организованые.
  • А
    Александр
    3 февраля 2023
    Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
    Все прошло замечательно, наилучшие рекомендации!
  • Я
    Яна
    3 ноября 2022
    Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
    Очень интересная экскурсия и милый приятный городок, в котором гораздо больше старинных зданий чем в Мадриде

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
  2. Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
  3. Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
  4. Секреты испанского виноделия
  5. Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 72 до 390. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Мадрида и местам Испании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании
ХорошоТам