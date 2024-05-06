1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от €390 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€72 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Путешествие в Толедо из Мадрида - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться историческими достопримечательностями
Начало: На вокзале в Мадриде
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим6 мая 20241) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
- ДДмитрий3 мая 2024Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя
- ИИгорь1 мая 2024Отличная экскурсия с Евой по Сеговии и Алькасару! Если вы хотите узнать про историю средневековой Кастилии, ее королей и королев,
- ААнжелика29 апреля 2024Большое спасибо Ксении за классную экскурсию на винодельню! Интересно, информативно, познавательно, с юмором. Хозяин винодельческого хозяйства Антонио - красавчик!
- ААлександр19 апреля 2024Ева – молодой, энергичный и амбициозный экскурсовод. Она с увлечением развивает свой экскурсионный «бизнес», и мы желаем ей больших успехов
- ААлександр16 апреля 2024В компании Ларисы мы провели прекрасный день! Насыщенный исторический материал подавался Ларисой легко и непринужденно, в неспешной интеллигентной манере. Лариса
- ААсель12 марта 2024Нам очень повезло с гидом Софией! Профессионал своего дела, которая сумела очаровать нас Толедо и поделилась частичкой своей любви к Испании! Всем советуем это тур, кто хочет получить эстетическое наслаждение!
- YYerlan5 октября 2023Экскурсии незабываемые, очень интересно и профессионально организованые.
- ААлександр3 февраля 2023Все прошло замечательно, наилучшие рекомендации!
- ЯЯна3 ноября 2022Очень интересная экскурсия и милый приятный городок, в котором гораздо больше старинных зданий чем в Мадриде
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Выездные»
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Сейчас в Мадриде в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 72 до 390. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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