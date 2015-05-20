1 отзыв оставили туристы

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Мадрид: прошлое и настоящее

Познакомиться с эпохами становления Мадрида как столицы через его главные достопримечательности

5
1 отзыв
Эдуард
Эдуард – Гид из Мадрида
Испанская столица ⭐️ была основана в 1561 году и с тех пор много раз меняла свой облик и правителей.

Маршрут экскурсии 🧭 построен так, чтобы показать город 🏙️ в динамике его развития: с момента основания до настоящего времени.

Я расскажу, каким образом каждая из существовавших здесь в свое время культур и королевских династий оставили свой отпечаток на архитектуре Мадрида, его нравах, традициях и нынешних устоях испанцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €168 за экскурсию

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Мадрид: прошлое и настоящее
Мадрид: прошлое и настоящее

Программа

  • В начале экскурсии 🧭 вы посетите исторический центр: центральную площадь Ворота Солнца, Пласа Майор, Королевский оперный театр, Восточную площадь, Королевский дворец (только снаружи) и сады Сабатини, а также Кафедральный собор Санта-Мария-де-ла-Альмудена. Я расскажу о том, к какому культурному слою относятся эти памятники архитектуры, а также порекомендую колоритные испанские рестораны и популярные блюда разных регионов Испании, которые стоит попробовать во время обеда.
  • Далее, чтобы сэкономить время и увидеть больше, перейдем к автомобильной части экскурсии с остановками для фотосъемки. Вы оцените живописную площадь Испании и древнеегипетский храм Дебод; проедете по главным улицам Гран-Виа и Алкала. По дороге осмотрите фасад Центрального банка, Дворец телекоммуникаций, ворота Алкала, парк 🌳 Ретиро, которые, хоть и являются символами города, имеют отношению к более позднему историческому периоду. А также площадь Колумба и Национальную библиотеку.
  • Двигаясь по направлению на запад, перейдем к знакомству с самой современной частью города: остановимся возле самой большой в Испании арене для боя быков «Лас-Вентас», осмотрим домашний стадион 🏟️ ФК Реал Мадрид «Сантьяго Бернабеу» и небоскребы «Ворота в Европу».
  • В конце экскурсии вы уже будете отлично ориентироваться в городе и жете по достоинству оценить его многогранность.

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Организационные детали

В стоимость экскурсии входят трансфер по городу на автомобиле 🚘 класса люкс Ауди А6 и парковка.

Мадрид: прошлое и настоящее
Мадрид: прошлое и настоящее
Мадрид: прошлое и настоящее
Мадрид: прошлое и настоящее
Мадрид: прошлое и настоящее
Мадрид: прошлое и настоящее
Мадрид: прошлое и настоящее
Мадрид: прошлое и настоящее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эдуард
Эдуард
Здравствуйте, уважаемые пользователи данного портала! Меня зовут Эдуард. Живу в Мадриде 16 лет. Огромный опыт работы в туризме. Предлагаю услуги профессионального русского гида на автомобиле премиум класса Ауди А6 по Мадриду и окрестностям — средневековым городам Испании: Толедо, Эскориал, Сеговия, Авила, Аранхуэс, Алкала де Энарес, Чинчон.
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1 отзыв оставили туристы

20 мая 2015
Добрый день ! Два дня назад прошла наша экскурсия по Мадриду с Эдуардом. Большое ему спасибо за интересный рассказ об этом красивом городе ! Такое живое общение дает больше информации, нежели автобусный гид ! Было очень интересно и познавательно !

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