1 отзыв оставили туристы

Эдуард – Гид из Мадрида

Испанская столица ⭐️ была основана в 1561 году и с тех пор много раз меняла свой облик и правителей.



Маршрут экскурсии 🧭 построен так, чтобы показать город 🏙️ в динамике его развития: с момента основания до настоящего времени.



Я расскажу, каким образом каждая из существовавших здесь в свое время культур и королевских династий оставили свой отпечаток на архитектуре Мадрида, его нравах, традициях и нынешних устоях испанцев.

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