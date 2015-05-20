1 отзыв оставили туристы

В начале экскурсии 🧭 вы посетите исторический центр: центральную площадь Ворота Солнца, Пласа Майор, Королевский оперный театр, Восточную площадь, Королевский дворец (только снаружи) и сады Сабатини, а также Кафедральный собор Санта-Мария-де-ла-Альмудена. Я расскажу о том, к какому культурному слою относятся эти памятники архитектуры, а также порекомендую колоритные испанские рестораны и популярные блюда разных регионов Испании, которые стоит попробовать во время обеда.
Далее, чтобы сэкономить время и увидеть больше, перейдем к автомобильной части экскурсии с остановками для фотосъемки. Вы оцените живописную площадь Испании и древнеегипетский храм Дебод; проедете по главным улицам Гран-Виа и Алкала. По дороге осмотрите фасад Центрального банка, Дворец телекоммуникаций, ворота Алкала, парк 🌳 Ретиро, которые, хоть и являются символами города, имеют отношению к более позднему историческому периоду. А также площадь Колумба и Национальную библиотеку.
Двигаясь по направлению на запад, перейдем к знакомству с самой современной частью города: остановимся возле самой большой в Испании арене для боя быков «Лас-Вентас», осмотрим домашний стадион 🏟️ ФК Реал Мадрид «Сантьяго Бернабеу» и небоскребы «Ворота в Европу».
В конце экскурсии вы уже будете отлично ориентироваться в городе и жете по достоинству оценить его многогранность.
h. 3
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят трансфер по городу на автомобиле 🚘 класса люкс Ауди А6 и парковка.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, уважаемые пользователи данного портала! Меня зовут Эдуард. Живу в Мадриде 16 лет. Огромный опыт работы в туризме. Предлагаю услуги профессионального русского гида на автомобиле премиум класса Ауди А6 по Мадриду и окрестностям — средневековым городам Испании: Толедо, Эскориал, Сеговия, Авила, Аранхуэс, Алкала де Энарес, Чинчон.
Добрый день ! Два дня назад прошла наша экскурсия по Мадриду с Эдуардом. Большое ему спасибо за интересный рассказ об этом красивом городе ! Такое живое общение дает больше информации, нежели автобусный гид ! Было очень интересно и познавательно !