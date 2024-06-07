Искусство – экскурсии в Мадриде

Найдено 17 экскурсий в категории «Искусство» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С гидом по музею Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
107 за всё до 4 чел.
Главное в музее Прадо
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
Главное в музее Прадо: путешествие по миру искусства
Знакомство с мировыми шедеврами живописи в музее Прадо - культурное приключение в сердце Мадрида
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
33 за человека
Загадки шедевров Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
111 отзывов
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 120 за всё до 6 чел.
Must-see в музее Прадо
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
Начало: У входа в музей Прадо
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
134 за всё до 4 чел.
Мадрид для одного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
67 за человека
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах
Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами
Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Билеты
4 часа
4 отзыва
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У музея Прадо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
240 за всё до 7 чел.
Искусство мадридских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 80 за всё до 5 чел.
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство
Начало: В холле музея
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Живопись: как было, как есть, чего ждать
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Живопись Мадрида: от истории до современности - глубокое погружение
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией, раскрывающей тайны художников и их творений в музее Мадрида
Начало: в холле музея
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Понять и полюбить необычные произведения авангардизма 20 века
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
33 за человека
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Толедо - первая столица Испании (из Мадрида)
Путешествие в Толедо из Мадрида - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Средневековья и насладиться историческими достопримечательностями
Начало: На вокзале в Мадриде
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Прадо в мини-группе с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Прадо в мини-группе: искусство и история с лицензированным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Прадо. Вас ждут истории шедевров и тайны мировой живописи в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У музея Прадо
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
40 за человека
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Центр искусств королевы Софии
Разобраться в современных измах и увидеть ранние работы Дали
Начало: у Центра искусств королевы Софии
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
125 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Михаил провел для нас очень познавательную экскурсию, которая охватывала все значимые исторические периоды. Благодарны нашему гиду и можем смело его рекомендовать другим туристам.
  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному гиду Михаилу. Экскурсия была
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    не только информативной, но и невероятно увлекательной. Михаил обладает глубокими знаниями и может ответить на любые вопросы. Его рассказы были наполнены интересными фактами и историческими анекдотами, что делало экскурсию живой и запоминающейся. Особенно поразило его умение связать произведения искусства с контекстом эпохи, в которой они были созданы. Благодаря его профессионализму и энтузиазму, мы получили массу положительных эмоций и обогатили свои знания. Рекомендуем всем, кто собирается посетить музей Прадо, воспользоваться услугами этого великолепного гида!

    Во время поездки в Мадрид, посетили музей Прадо и остались под огромным впечатлением благодаря нашему замечательному
  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Главное в музее Прадо
    Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это надо уметь! Без него
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    мы бы точно не справились, так как музей очень большой и найти то что тебя интересует очень не просто. Михаил провел нас и показал самые значимые картины этого музея, которые точно нужно было увидеть чтобы иметь хоть какое-то представление о музее Прадо. Если вернемся в Мадрид, а я думаю что обязательно вернемся, непременно возьмем еще одну экскурсию с Михаилом, потому что осмотреть весь музей за один раз просто невозможно!

    Михаил был замечательным гидом! Нам очень понравилось! За 2 часа рассазать и показать столько интересного это
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Экскурсия с Мариной по музею Прадо прошла отлично. Мы смогли осмотреть много картин, Марина очень интересно и не перегружая информацией рассказала о них. Я осталась под большим впечатлением от музея и экскурсии! Рекомендую!
  • М
    Мария
    23 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Очень понравилась экскурсия. Марина рассказывает увлекательно и с юмором 👌
  • М
    Максим
    21 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Это была удивительная экскурсия, на протяжении которой Марина открывала для нас новые страницы и грани искусства. Огромная благодарность Марине за
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    то дело которым она так профессионально занимается, в которое так преданно влюблена, и всем этим так щедро и увлекательно делится. Восторг!!! 🤩

  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
    Великолепное погружение в мир искусства в музее Прадо
  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Искусство мадридских улиц
    Потрясающий тур для любителей стрит-арта!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Искусство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. С гидом по музею Прадо
  2. Главное в музее Прадо
  3. Загадки шедевров Прадо
  4. Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
  5. Must-see в музее Прадо
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Искусство" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 33 до 250. Туристы уже оставили гидам 573 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год по теме «Искусство», 573 ⭐ отзыва, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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