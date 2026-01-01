Найдено 3 тура в категории « Улицы и переулки » в Мадриде на русском языке, цены от €2970. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 6 дней 2 отзыва Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора Начало: Мадрид, центр города, 9:00 «Возьмите удобную обувь для прогулок по старинным улицам, головной убор, солнцезащитные очки и крем» €2970 за человека Джиппинг На машине 6 дней 1 отзыв По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости «Во время обзорной пешей экскурсии перед вашими глазами пройдут события из истории страны, бывшей великой империей, а улицы, дома, архитектурные памятники станут живыми декорациями к увлекательному рассказу о прошлом и настоящем» от €3900 за всё до 4 чел. На машине 8 дней 1 отзыв Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук Побывать в 7 городах, сыгравших роль в становлении языка, и поговорить об архитектуре и литературе Начало: Мадрид, аэропорт, 15:00 «По ходу маршрута мы поговорим о барокко, Веласкесе и «Собаке на сене», а вокруг будут шумные весёлые улицы, вино рекой и закуски тапас» €3350 за человека Все туры Мадрида

Приглашаем вас на захватывающую тур по улицам, переулкам и набережным Мадрида. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод