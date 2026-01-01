Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями
Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора
Начало: Мадрид, центр города, 9:00
«Возьмите удобную обувь для прогулок по старинным улицам, головной убор, солнцезащитные очки и крем»
5 сен в 10:00
26 сен в 10:00
€2970 за человека
По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров
Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко
Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости
«Во время обзорной пешей экскурсии перед вашими глазами пройдут события из истории страны, бывшей великой империей, а улицы, дома, архитектурные памятники станут живыми декорациями к увлекательному рассказу о прошлом и настоящем»
27 сен в 10:15
17 окт в 10:00
от €3900 за всё до 4 чел.
Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук
Побывать в 7 городах, сыгравших роль в становлении языка, и поговорить об архитектуре и литературе
Начало: Мадрид, аэропорт, 15:00
«По ходу маршрута мы поговорим о барокко, Веласкесе и «Собаке на сене», а вокруг будут шумные весёлые улицы, вино рекой и закуски тапас»
6 сен в 15:00
27 сен в 15:00
€3350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую тур по улицам, переулкам и набережным Мадрида. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод