Индивидуальный тур по Мадриду и Толедо с местной жительницей
Познакомиться с бывшей и нынешней столицами Испании и восхититься роскошью архитектуры
Начало: Мадрид, точные место и время оговаривается индивид...
«Мы посетим величественный Королевский дворец и осмотрим шедевры музея Прадо, одного из самых влиятельных художественных собраний в мире»
14 июн в 10:00
30 июн в 10:00
€1096 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур из столицы на юг: Мадрид, Аликанте, Севилья
Полюбоваться шедеврами живописи, подняться к замку Санта-Барбара и пройти по Королевскому алькасару
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
«По прибытии начнём обзорную экскурсию, пройдём по набережной и посетим замок Санта-Барбара»
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
€200 за человека
Главное в Испании и Португалии только для вас: 8 городов, мыс Рока и океан
Рассмотреть архитектуру столиц, увидеть замки и резиденцию монархов и погрузиться в искусство
Начало: Мадрид, время и место по договорённости
«Здесь вы увидите средневековый замок и исторический центр города»
14 июн в 12:00
21 июн в 12:00
€700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Дворцы, замки и особняки»
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