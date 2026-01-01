Испанский топ-3 только для вас: Мадрид, Барселона, Валенсия
Изучить нетуристические кварталы, полюбоваться неоготическими шпилями и побывать у двух морей
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
«Затем доберёмся до Барселоны, чтобы восхититься архитектурными шедеврами Антонио Гауди — церковью Саграда Фамилия и парком Гуэль — и отдохнуть на побережье Коста-Брава»
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
€1400 за всё до 7 чел.
Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями
Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора
Начало: Мадрид, центр города, 9:00
«Прогуляетесь по историческим площадям, увидите монастыри и винодельню, вдохнёте аромат старинных улиц и ощутите тепло испанского солнца»
3 мар в 09:00
13 мар в 09:00
€2590 за человека
По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров
Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко
Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости
«Если захотите, по пути заедем в роскошный отель со спа и рестораном в здании монастыря 12 века»
1 фев в 15:00
2 фев в 15:00
€3500 за всё до 4 чел.
