1 чел. По популярности 3 дня Испанский топ-3 только для вас: Мадрид, Барселона, Валенсия Изучить нетуристические кварталы, полюбоваться неоготическими шпилями и побывать у двух морей Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён... «Затем доберёмся до Барселоны, чтобы восхититься архитектурными шедеврами Антонио Гауди — церковью Саграда Фамилия и парком Гуэль — и отдохнуть на побережье Коста-Брава» €1400 за всё до 7 чел. На машине 6 дней Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора Начало: Мадрид, центр города, 9:00 «Прогуляетесь по историческим площадям, увидите монастыри и винодельню, вдохнёте аромат старинных улиц и ощутите тепло испанского солнца» €2590 за человека На машине Джиппинг 6 дней По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости «Если захотите, по пути заедем в роскошный отель со спа и рестораном в здании монастыря 12 века» €3500 за всё до 4 чел.

