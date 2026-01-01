По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров
Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко
Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости
«Посетим дворец Каса-де-лас-Кончас, увидим первый университет страны, полюбуемся городом с высоты башен и погуляем по саду местных Ромео и Джульетты — влюблённых героев романа «Селестина» Калисто и Мелибеи»
31 янв в 15:00
1 фев в 15:00
€3500 за всё до 4 чел.
Главное в Испании и Португалии только для вас: 8 городов, мыс Рока и океан
Рассмотреть архитектуру столиц, увидеть замки и резиденцию монархов и погрузиться в искусство
Начало: Мадрид, время и место по договорённости
«Этот день будет посвящён Порту — одному из самых живописных городов Европы»
30 янв в 08:00
31 янв в 08:00
€800 за человека
Испанский топ-3 только для вас: Мадрид, Барселона, Валенсия
Изучить нетуристические кварталы, полюбоваться неоготическими шпилями и побывать у двух морей
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
€1400 за всё до 7 чел.
