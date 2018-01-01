Квест-Прогулка по Со́льеру сулит много интересных открытий: каждая улочка дышит историей, каждый поворот дороги восхищает новым пейзажем.

На прогулке вы узнаете, почему город назвали «золотой долиной» — именно так переводится арабское слово «Sulliar», от которого и произошло название города. Послушаете об истории Сольера и узнаете, какую роль сыграло налаженное в XIX веке постоянное морское сообщение с Марселем. Ведь влияние Франции чувствуется и в архитектуре, и даже в местном говоре.

Большинство туристов приезжают в Со́льер на ретро-поезде и, осмотрев лишь привокзальную площадь, отправляются в порт на трамвайчике. Между тем город известен своей многовековой историей и самобытной архитектурой.

Квест проведёт вас оптимальным маршрутом через старый город, познакомит со знаковыми местами и культовыми сооружениями.

Вам предстоит отыскать старинное кладбище, замурованную речку, заброшенные фабрику и кинотеатр. Вы увидите самое старое здание города, старинную прачечную, бывший дом мельника, и многие другое!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).