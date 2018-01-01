Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией

Сольер - сказка о старом

Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией
Сольер - сказка о старом: главное за 2 часа с аудиоэкскурсией

Что вас ожидает 🤩

  • «Вила д'Енъя», западная часть средневекового города
  • Фабрика Нова, где раньше процветало текстильное производство
  • Богатый особняк Посада-де-Баличь
  • Дом Луны, на котором можно увидеть барельеф луны с надменным выражением лица
  • Одна из самых первых улиц в городе
  • Старинный кинотеатр «Fantásio»
Квест-Прогулка по Со́льеру сулит много интересных открытий: каждая улочка дышит историей, каждый поворот дороги восхищает новым пейзажем.
На прогулке вы узнаете, почему город назвали «золотой долиной» — именно так переводится арабское слово «Sulliar», от которого и произошло название города. Послушаете об истории Сольера и узнаете, какую роль сыграло налаженное в XIX веке постоянное морское сообщение с Марселем. Ведь влияние Франции чувствуется и в архитектуре, и даже в местном говоре.
Большинство туристов приезжают в Со́льер на ретро-поезде и, осмотрев лишь привокзальную площадь, отправляются в порт на трамвайчике. Между тем город известен своей многовековой историей и самобытной архитектурой.
Квест проведёт вас оптимальным маршрутом через старый город, познакомит со знаковыми местами и культовыми сооружениями.
Вам предстоит отыскать старинное кладбище, замурованную речку, заброшенные фабрику и кинотеатр. Вы увидите самое старое здание города, старинную прачечную, бывший дом мельника, и многие другое!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации мест, где можно подкрепиться по ходу экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plaça d’Espanya, 6 (Площадь перед ж / д вокзалом)
Завершение: Площадь перед ж / д вокзалом в г. Сольер
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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