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Вальдемосса + Усадьба ла Гранха

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Майорки
Инка – Мыс Форментор - Эс Коломер - Пляж 🏖️ Форментор - кораблик в порт Пойенса
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €63 за человека

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Вальдемосса + Усадьба ла Гранха
Вальдемосса + Усадьба ла Гранха

Что вы увидите

  • Вальдемосса - Усадьба Ла Гранха
Вальдемосса
Самой красивой деревушкой этого острова по праву считается Вальдемосса – история 📖, природа, традиции - все самое красивое 🤩 и интересное сосредоточено именно здесь. Живописная деревушка, укрывшаяся в горной долине среди склонов лесистых гор ⛰️, в середине XIX века стала свидетелем любви гениального композитора Фредерика Шопена и его экстравагантной спутницы, французской писательницы Жорж Санд. С той далекой поры Вальдемосса, как магнит, притягивает к себе внимание представителей мировой богемы, посещающих Майорку. Здесь мы посетим дворец короля Санчо и Картезианский монастырь. В бывшем королевском дворце у Вас будет возможность послушать в живом исполнении несколько музыкальных произведений Шопена.
Улочки Вальдемоссы
Затем у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно насладиться прелестью этой деревушки. Узкие мощенные улочки, каменные фасады домов, украшенные живыми цветами и живописные пейзажи горной долины не оставят равнодушным никого. И, конечно же, небольшие уютные кафе и рестораны, торговые лавочки и магазинчики, предлагающие оригинальные испанские изделия от открыток и сувениров до знаменитых «толедских» мечей и кинжалов - здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное.
Усадьба Ла Гранха
Во второй половине дня мы отправимся в местечко Эспорлас, где находится старинная усадьба Ла-Гранха. Практически до XX века это было полноценное, самодостаточное хозяйство. У нас будет возможность ознакомиться с разными орудиями труда прошлых веков, а также посетить господский дом, в настоящее время являющийся музеем, и посмотреть, как жила майоркинская знать. Ваши дети смогут почувствовать себя как в деревне, наблюдая за домашними животными.
Кроме этого, Вы сможете посмотреть небольшое представление, участниками которого будут испанский жеребец, шотландский пони и охотничий ястреб. И в заключение - дегустация местных продуктов!
Экскурсия начинается из отелей из зон Camp de Mar, Santa Ponca, Magaluf, Palma Nova, Son Caliu, Illetas, Cala Mayor, Can Pastilla, Playa de Palma, Arenal. Точное время и место встречи зависит от местоположения отеля.
Что входит
  • Все виды транспорта указанные в описании экскурсии
  • Русскоязычный гид
  • Дегустация вина и местных продуктов в поместье Ла Гранха
Что не входит
  • Питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 Отели согласно маршрута сбора
Вальдемосса + Усадьба ла Гранха
Вальдемосса + Усадьба ла Гранха
Вальдемосса + Усадьба ла Гранха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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