Вальдемосса

Самой красивой деревушкой этого острова по праву считается Вальдемосса – история 📖, природа, традиции - все самое красивое 🤩 и интересное сосредоточено именно здесь. Живописная деревушка, укрывшаяся в горной долине среди склонов лесистых гор ⛰️, в середине XIX века стала свидетелем любви гениального композитора Фредерика Шопена и его экстравагантной спутницы, французской писательницы Жорж Санд. С той далекой поры Вальдемосса, как магнит, притягивает к себе внимание представителей мировой богемы, посещающих Майорку. Здесь мы посетим дворец короля Санчо и Картезианский монастырь. В бывшем королевском дворце у Вас будет возможность послушать в живом исполнении несколько музыкальных произведений Шопена.

Улочки Вальдемоссы

Затем у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно насладиться прелестью этой деревушки. Узкие мощенные улочки, каменные фасады домов, украшенные живыми цветами и живописные пейзажи горной долины не оставят равнодушным никого. И, конечно же, небольшие уютные кафе и рестораны, торговые лавочки и магазинчики, предлагающие оригинальные испанские изделия от открыток и сувениров до знаменитых «толедских» мечей и кинжалов - здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное.

Усадьба Ла Гранха

Во второй половине дня мы отправимся в местечко Эспорлас, где находится старинная усадьба Ла-Гранха. Практически до XX века это было полноценное, самодостаточное хозяйство. У нас будет возможность ознакомиться с разными орудиями труда прошлых веков, а также посетить господский дом, в настоящее время являющийся музеем, и посмотреть, как жила майоркинская знать. Ваши дети смогут почувствовать себя как в деревне, наблюдая за домашними животными.

Кроме этого, Вы сможете посмотреть небольшое представление, участниками которого будут испанский жеребец, шотландский пони и охотничий ястреб. И в заключение - дегустация местных продуктов!

Экскурсия начинается из отелей из зон Camp de Mar, Santa Ponca, Magaluf, Palma Nova, Son Caliu, Illetas, Cala Mayor, Can Pastilla, Playa de Palma, Arenal. Точное время и место встречи зависит от местоположения отеля.