Экскурсионный автобус довозит туристов до портового города Ла Линеа де ла Консепсион. После перехода границы, микроавтобус доставляет туристов на смотровую площадку, а следом осуществляется подъем на фуникулере на вершину скалы, где расположился заповедник бесхвостых обезьян.

Туристов восхитит не только богатая флора и фауна Гибралтара, но и уникальные пещеры, самая крупная из которых пещера Святого Михаила. После осмотра достопримечательностей 🏛️, у группы будет свободное время, которое можно потратить на посещение городских музеев, ресторанов или на покупки в магазине беспошлинной торговли.

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Порядок проведения экскурсии 🧭 в Гибралтар из Марбельи: Присоединение к группе в указанном месте. Время в пути с Коста дель Соль до Гибралтара около 1 часа. Прохождение паспортного контроля. Экскурсия ⛳ по скале Гибралтара, посещение смотровых площадок, заповедника и пещер около 3 часов. Свободное время 2 часа. Возвращение туристов на место, где производилась посадка 1 час. Для участия в экскурсии в Гибралтар необходимо иметь заграничный паспорт и шенгенскую визу.