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Групповая экскурсия в Гибралтар

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Групповая экскурсия в Гибралтар
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €64 за человека

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Групповая экскурсия в Гибралтар
Групповая экскурсия в Гибралтар

Что вы увидите

  • Смотровая площадка Пунта Европа
  • Пещера святого Михаила
  • Заповедник Обезьян
  • Смотровая площадка виды Гибралтара
  • Гибралтарская скала
Экскурсионный автобус довозит туристов до портового города Ла Линеа де ла Консепсион. После перехода границы, микроавтобус доставляет туристов на смотровую площадку, а следом осуществляется подъем на фуникулере на вершину скалы, где расположился заповедник бесхвостых обезьян.
Туристов восхитит не только богатая флора и фауна Гибралтара, но и уникальные пещеры, самая крупная из которых пещера Святого Михаила. После осмотра достопримечательностей 🏛️, у группы будет свободное время, которое можно потратить на посещение городских музеев, ресторанов или на покупки в магазине беспошлинной торговли.
Экскурсионные объекты Гибралтара: Смотровая площадка Пунта Европа, Пещера святого Михаила, Заповедник Обезьян, Смотровая площадка виды Гибралтара, Гибралтарская скала.
Порядок проведения экскурсии 🧭 в Гибралтар из Марбельи: Присоединение к группе в указанном месте. Время в пути с Коста дель Соль до Гибралтара около 1 часа. Прохождение паспортного контроля. Экскурсия ⛳ по скале Гибралтара, посещение смотровых площадок, заповедника и пещер около 3 часов. Свободное время 2 часа. Возвращение туристов на место, где производилась посадка 1 час. Для участия в экскурсии в Гибралтар необходимо иметь заграничный паспорт и шенгенскую визу.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 после бронирования

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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