Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезд из отеля или другого места на Коста дель Соль определенного во время подачи заявки в указанное время.

Короткая остановка в пути.

Прибытие в Кордобу. Осмотр исторического центра Кордобы — единственного в мире города с богатейшим наследием трех культур: арабской, христианской и еврейской.

Посещение Мечети — Собора, ставшей примером удивительного смешения стилей и религий (входит в стоимость экскурсии). Заложенная в VIII веке, эта мечеть считается одной из крупнейших в мире. В 1236 году она стала христианским собором.

Посещение средневековой синагоги, построенной в 1315 году в стиле мудехар. Особого внимания заслуживает Еврейский квартал с узенькими улочками.

Осмотр Римского моста, являвшегося частью главного пути соединившего север и юг Пиренейского полуострова, строительство которого приписывается императору Августу.

Свободное время, около 2 часов, для самостоятельной прогулки, покупки памятных сувениров. Сбор в указанном месте.

Возвращение на Коста дель Соль.