Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Групповая экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Групповая экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €61 за человека

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Групповая экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Выезд из отеля или другого места на Коста дель Соль определенного во время подачи заявки в указанное время.
Короткая остановка в пути.
Прибытие в Кордобу. Осмотр исторического центра Кордобы — единственного в мире города с богатейшим наследием трех культур: арабской, христианской и еврейской.
Посещение Мечети — Собора, ставшей примером удивительного смешения стилей и религий (входит в стоимость экскурсии). Заложенная в VIII веке, эта мечеть считается одной из крупнейших в мире. В 1236 году она стала христианским собором.
Посещение средневековой синагоги, построенной в 1315 году в стиле мудехар. Особого внимания заслуживает Еврейский квартал с узенькими улочками.
Осмотр Римского моста, являвшегося частью главного пути соединившего север и юг Пиренейского полуострова, строительство которого приписывается императору Августу.
Свободное время, около 2 часов, для самостоятельной прогулки, покупки памятных сувениров. Сбор в указанном месте.
Возвращение на Коста дель Соль.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Групповая экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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