Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в столицу испанского виноделия, Херес-де ла Фронтера, начнется со встречи с гидом-водителем в указанном месте на курортном побережье Коста дель Соль в определенное при подаче заявки время.

Время в пути с Коста дель Соль до Хереса-де ла Фронтера, около 2, 5 часов, по необходимости делается короткая остановка по дороге.

По прибытие к Херес де Ла Фронтера, совершается экскурсионная прогулка 👣 по центральной, исторической части древнего города, продолжительностью около 2 часов. Посещение Кафедрального собора и Алькасара. Рассказ гида об истории 📖 Хереса и Андалусии.

Кроме осмотра исторических достопримечательностей 🏛️, участники экскурсии 🧭 посещают конное шоу и обин из винных заводов, гдн производят знаменитый херес.

Если туристы заказывали посещение конного шоу «Как танцуют 💃 лошади Андалусии», то нужно учитывать, что его начало в 12:00.

Посещение винного завода (бодеги) с дегустацией вина. Начало в 14:00

История Херес-де ла Фронтера

Небольшой, древний город 🏙️ на юге Испании, Херес-де ла Фронтера, расположенный в провинции Кадис является центром знаменитого Хересского треугольника, местом где производят знаменитый на весь мир испанский Херес.

Кроме вина Херес знаменит тем, что здесь в Картуханском монастыре с 15 века и до сих пор, выращивают лошадей знаменитой Андалузской породы.

Как и большинство городов юга Испании, Херес вырос на месте древнего иберийского поселка, с названием Хера, колонизированного финикийцами. На плодородный землях процветало земледелие, выращивали виноград, производили вино 🍷. Во времена Римской империи, Херес был известен, как Серетиум, одна из станций на Вия Августа, римской дороге соединявшей западный Гадес, сегодня Кадис, с остальной частью империи.