Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €268 за человека

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Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
Экскурсия в столицу испанского виноделия, Херес-де ла Фронтера, начнется со встречи с гидом-водителем в указанном месте на курортном побережье Коста дель Соль в определенное при подаче заявки время.
Время в пути с Коста дель Соль до Хереса-де ла Фронтера, около 2, 5 часов, по необходимости делается короткая остановка по дороге.
По прибытие к Херес де Ла Фронтера, совершается экскурсионная прогулка 👣 по центральной, исторической части древнего города, продолжительностью около 2 часов. Посещение Кафедрального собора и Алькасара. Рассказ гида об истории 📖 Хереса и Андалусии.
Кроме осмотра исторических достопримечательностей 🏛️, участники экскурсии 🧭 посещают конное шоу и обин из винных заводов, гдн производят знаменитый херес.
Если туристы заказывали посещение конного шоу «Как танцуют 💃 лошади Андалусии», то нужно учитывать, что его начало в 12:00.
Посещение винного завода (бодеги) с дегустацией вина. Начало в 14:00
История Херес-де ла Фронтера
Небольшой, древний город 🏙️ на юге Испании, Херес-де ла Фронтера, расположенный в провинции Кадис является центром знаменитого Хересского треугольника, местом где производят знаменитый на весь мир испанский Херес.
Кроме вина Херес знаменит тем, что здесь в Картуханском монастыре с 15 века и до сих пор, выращивают лошадей знаменитой Андалузской породы.
Как и большинство городов юга Испании, Херес вырос на месте древнего иберийского поселка, с названием Хера, колонизированного финикийцами. На плодородный землях процветало земледелие, выращивали виноград, производили вино 🍷. Во времена Римской империи, Херес был известен, как Серетиум, одна из станций на Вия Августа, римской дороге соединявшей западный Гадес, сегодня Кадис, с остальной частью империи.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Херес де ла Фронтера с Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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