Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 в Кадис

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Кадис с водителем — экскурсоводом может начаться из Марбельи или любого курорта Коста дель Соль.

Трансфер в Кадис и обратно осуществляется на автомобиле 🚘 от места проживания туристов на Коста дель Соль.

Время в пути с побережья Коста дель Соль в Кадис, к побережью Атлантического океана, около 2, 5 часов.

Кадис — серебрянная чашечка, так любовно его называют испанцы, занимает небольшой полуостров соединенный с сушей узким перешейком. До недавнего времени, это был единственный путь, связывающий город 🏙️ с «большой землей». На этом перешейке расположенны единственные Городские ворота, они называются Ворота Земли.

Во время экскурсии по Кадису, туристам будет предложена пешеходная 4 часовая прогулка 👣 по узким улицам исторического центра Кадиса, набережной, центральному парку. Осмотр исторического центра, крепостных стен, старинных зданий, городских площадей, Кафедрального собора.

Во время экскурсии по Кадису, можно организовать прогулку на морском трамвайчике по Кадисскому заливу и посетить маленький порт Санта Мария, в честь которого назывался один из кораблей входивших в состав экспедиции Христофора Колумба открывшего Америку в 1492 году

Основные достопримечательности 🏛️ Кадиса

Земляные Ворота (Puerta de la Tierra)

Площадь Испании с памятником Конституции (La Pepa 1812 года)

Башня Тавира откуда можно увидеть весь Кадис

Кафедральный собор построенный в 1722 году в стиле барокко и неоклассицизм

Площадь Цветов и городской рынок

Старинная водолечебница на самом популярном городском пляже (Balneario de la Palma)

Замок Сан Себастьян

Замок Святой Екатерины

Генуэзский парк 🌳 с изумительными фонтанами, причудливо подстриженными деревьями, потрясающей величины фикусами и высоченными пальмами.

Краткая история 📖 Кадиса, старейшего города Испании

Кадис древнейший город на территории Испании, был основан финикийцами около 1100 года до н. э. и претендует на звание старейшего города Европы. Финикийцы называли его Гадир или Гадер, греки — Гадира или Гадейра, римляне — Гадес.

У финикийцев Гадес был отвоеван карфагенянами. У греков и византийцев Кадис считался «краем света». После падения Карфагена во Второй пунической войне (206 год до н. э. ) Гадес перешёл к римлянам. Цезарь дал городу муниципальные права. В конце I века до н. э. географ Страбон считал Гадес вторым по численности населения городом в Римской империи. Позже Кадис попадал под власть вандалов, вестготов и арабов, в 1262 году был завоёван Кастилией.

Экскурсия в Кадис возможно совместить с экскурсией в Херес-де ла Фронтера и посещением винных погребов.