Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €268 за человека

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Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Описание экскурсии 🧭 в Кордову с Коста дель Соль
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Кордобу с Коста дель Соль с личным гидом — водителем начинается от места проживания туристов в любом курортном городе побережья.
Продолжительность индивидуальной экскурсии в Кордобу, регламентируется рабочим днем экскурсовода, это около 8–10 часов, с момента встречи и до возвращение на Коста дель Соль.
Время в пути с побережья Коста дель Соль до Кордобы, около 3 часов.
Экскурсия по историческим местам города и окрестновтям Кордовы, длится 3 — 6 часов, в зависимости от интересов и желания туристов.
Во время экскурсии предлагается к посещению: Кордобская Мечеть — сегодня Кафедральный собор, Алькасар — Королевский дворец, Древняя синагога, и др.
Экскурсионный маршрут в Кордобе пройдет по улицам исторического центра, Еврейскому кварталу, через Римский мост к Башне Калаорра.
Желающие могут осмотреть место археологических раскопок Медина Асаара, Дворца халифа Кордобы, Абдеррамана III. Комплекс расположен, примерно 20 километрах от города.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Кордобу с Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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