Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 в Кордову с Коста дель Соль

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Кордобу с Коста дель Соль с личным гидом — водителем начинается от места проживания туристов в любом курортном городе побережья.

Продолжительность индивидуальной экскурсии в Кордобу, регламентируется рабочим днем экскурсовода, это около 8–10 часов, с момента встречи и до возвращение на Коста дель Соль.

Время в пути с побережья Коста дель Соль до Кордобы, около 3 часов.

Экскурсия по историческим местам города и окрестновтям Кордовы, длится 3 — 6 часов, в зависимости от интересов и желания туристов.

Во время экскурсии предлагается к посещению: Кордобская Мечеть — сегодня Кафедральный собор, Алькасар — Королевский дворец, Древняя синагога, и др.

Экскурсионный маршрут в Кордобе пройдет по улицам исторического центра, Еврейскому кварталу, через Римский мост к Башне Калаорра.

Желающие могут осмотреть место археологических раскопок Медина Асаара, Дворца халифа Кордобы, Абдеррамана III. Комплекс расположен, примерно 20 километрах от города.