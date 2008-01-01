Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Морская прогулка и круизы на яхте с выходом из Марбельи

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Морская прогулка и круизы на яхте с выходом из Марбельи
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €321 за человека

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Морская прогулка и круизы на яхте с выходом из Марбельи
Морская прогулка и круизы на яхте с выходом из Марбельи
Предлагаем романтические прогулки на парусной яхте
Морская романтическая прогулка 👣 или многодневный круиз по Средиземному морю и Атлантическому океану на борту парусной яхты Bavaria 40 Vision.
Аренда лодки со шкипером или без на море 🌊 Альборан.
Круизы, парусный спорт, курсы и практика на побережье Коста-дель-Соль.
Плавание в территориальных водах Испании и Марокко.
К услугам отдыхающих предлагаются три каюты с двуспальными кроватями, яхта 🛥️ идеально подходит для романтических пргулок под парусом.
Для любителей динамичного морского отдыха, предлагаем морские прогулки на скоростных катерах в Мсрбелье с выходом из Порта Банус.
Характеристики парусного судна «Bavaria 40 Vision»
Год постройки 2008 Длина 12, 70 м
Ширина 3. 99 м Осадка 1. 90 м
Двигатель Volvo Penta 55 км
Запас пресной воды 360л
Топливный бак 210л
Площадь парусов 96 м²
На яхте имеются 3 двухместные каюты, 1 ванная комната с душем (горячая вода), микроволновая печь, полностью оборудованная кухня 🥧, 2 холодильника, большая гостиная (отопление, радио-CD). Навигационное оборудование Автопилот, GPS картплоттер, эхолот, лаг, УКВ-радиостанция с ДСК, электронные карты, Navtex, ЕПИРБ, указатель ветра, грот и стаксель проката.
К Вашему вниманию предлагается большой выбор многодневных морских маршрутов
Вдоль побережья Коста дель Соль и Коста Тропикаль на море Альборан: Альмунекар, Малага, Гибралтар, Тарифа, Марбелья, Бенальмадена, Сеута, Мелилья, Танжер, Балеарские острова (Майорка, Ибица, Менорка)
С выходом в Атлантический океан: Кадис, Касабланка, Агадир, Рабат, Канарские острова (Гран Канария, Тенерифе, Лансароте, Грасиоса, Фуэртевентура, Ла Пальма)
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Морская прогулка и круизы на яхте с выходом из Марбельи
Морская прогулка и круизы на яхте с выходом из Марбельи
Морская прогулка и круизы на яхте с выходом из Марбельи
Морская прогулка и круизы на яхте с выходом из Марбельи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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