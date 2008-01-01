Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Предлагаем романтические прогулки на парусной яхте

Морская романтическая прогулка 👣 или многодневный круиз по Средиземному морю и Атлантическому океану на борту парусной яхты Bavaria 40 Vision.

Аренда лодки со шкипером или без на море 🌊 Альборан.

Круизы, парусный спорт, курсы и практика на побережье Коста-дель-Соль.

Плавание в территориальных водах Испании и Марокко.

К услугам отдыхающих предлагаются три каюты с двуспальными кроватями, яхта 🛥️ идеально подходит для романтических пргулок под парусом.

Для любителей динамичного морского отдыха, предлагаем морские прогулки на скоростных катерах в Мсрбелье с выходом из Порта Банус.

Характеристики парусного судна «Bavaria 40 Vision»

Год постройки 2008 Длина 12, 70 м

Ширина 3. 99 м Осадка 1. 90 м

Двигатель Volvo Penta 55 км

Запас пресной воды 360л

Топливный бак 210л

Площадь парусов 96 м²

На яхте имеются 3 двухместные каюты, 1 ванная комната с душем (горячая вода), микроволновая печь, полностью оборудованная кухня 🥧, 2 холодильника, большая гостиная (отопление, радио-CD). Навигационное оборудование Автопилот, GPS картплоттер, эхолот, лаг, УКВ-радиостанция с ДСК, электронные карты, Navtex, ЕПИРБ, указатель ветра, грот и стаксель проката.

К Вашему вниманию предлагается большой выбор многодневных морских маршрутов

Вдоль побережья Коста дель Соль и Коста Тропикаль на море Альборан: Альмунекар, Малага, Гибралтар, Тарифа, Марбелья, Бенальмадена, Сеута, Мелилья, Танжер, Балеарские острова (Майорка, Ибица, Менорка)

С выходом в Атлантический океан: Кадис, Касабланка, Агадир, Рабат, Канарские острова (Гран Канария, Тенерифе, Лансароте, Грасиоса, Фуэртевентура, Ла Пальма)