Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия ⛳ по курортному побережью Коста дель Соль может начаться из любой точки на побережье. Во время экскурсии 🧭, туристы увидят все курортные города побережья расположенные западнее Малаги: Торремолинос, Бенальмадена, Фуэнхирола, Михас, Марбелья, Эстепона.

Руский гид приоткроет завесу древнейших исторических событий сопутствующих появлению и развитию жизни на Иберийском полуострове в прибрежных пещерах во времена палеолита более 150000 лет назад. Историю 📖 расцвета и падения известных нам цивилизаций сменяющих друг друга на протяжении более 4 тысячелетий.

Со смотровых площадок открываются захватывающие виды самого южного побережья Евразии и лежащего напротив, всего в 14 километрах, Африканского берега.

Наша путь лежит мимо горных склонов, долин рек впадающих в море 🌊, полей, лугов с их разнотравием. Здесь некогда родились финикийские фактории, затем шумели римские города. Время и люди разрушали старые храмы и строили новые, уничтожали дворцы и дома, ветер заносиил руины песком, морские волны амывали следы поселков.

Финикийцы, греки и римляне умело выбирали места для своих поселений. И сейчас поражают красотой приморские поселки, скалистые бухты, где на фоне лазурного моря выросли фешенебельные курорты. Вас ждет знакомство с историей южной Испании и незабываемый отдых с обедом в одном из приморских ресторанчиков Торремолиноса, Бенальмадены, Фуэнхиролы. В Михасе можно прокатиться по узким средневековым улочкам на ослике, выполняющем роль экзотического такси 🚕 одного из районов Марбельи, знаменитого Порта Банус, где царит атмосфера гламура и роскоши, самого фешенебельного курорта Испании.