Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €160 за человека

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Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
Обзорная экскурсия ⛳ по курортному побережью Коста дель Соль может начаться из любой точки на побережье. Во время экскурсии 🧭, туристы увидят все курортные города побережья расположенные западнее Малаги: Торремолинос, Бенальмадена, Фуэнхирола, Михас, Марбелья, Эстепона.
Руский гид приоткроет завесу древнейших исторических событий сопутствующих появлению и развитию жизни на Иберийском полуострове в прибрежных пещерах во времена палеолита более 150000 лет назад. Историю 📖 расцвета и падения известных нам цивилизаций сменяющих друг друга на протяжении более 4 тысячелетий.
Со смотровых площадок открываются захватывающие виды самого южного побережья Евразии и лежащего напротив, всего в 14 километрах, Африканского берега.
Наша путь лежит мимо горных склонов, долин рек впадающих в море 🌊, полей, лугов с их разнотравием. Здесь некогда родились финикийские фактории, затем шумели римские города. Время и люди разрушали старые храмы и строили новые, уничтожали дворцы и дома, ветер заносиил руины песком, морские волны амывали следы поселков.
Финикийцы, греки и римляне умело выбирали места для своих поселений. И сейчас поражают красотой приморские поселки, скалистые бухты, где на фоне лазурного моря выросли фешенебельные курорты. Вас ждет знакомство с историей южной Испании и незабываемый отдых с обедом в одном из приморских ресторанчиков Торремолиноса, Бенальмадены, Фуэнхиролы. В Михасе можно прокатиться по узким средневековым улочкам на ослике, выполняющем роль экзотического такси 🚕 одного из районов Марбельи, знаменитого Порта Банус, где царит атмосфера гламура и роскоши, самого фешенебельного курорта Испании.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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