Индивидуальная
до 3 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: На автовокзале Мурсии
31 мая в 11:00
3 июн в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны старой Мурсии
Пешеходная экскурсия по городу, где история оживает на каждом шагу
Начало: У базара Лас Вероникас
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды королевской Мурсии
Познакомиться с городом легенд, королей и мавританских дворцов
Начало: Площадь Flores
26 мая в 13:00
2 июн в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 апреля 2025Было интересно и динамично. Денис хороший рассказчик, с чувством юмора. Очень рекомендую!
- ВВиктория5 апреля 2024Было весело и интересно! Мурсия замечательный город, а Мария супер увлекательный и увлекающий рассказчик:) вся экскурсия была построена по нашим пожеланиям и интересам, что же еще можно пожелать:) спасибо и рекомендуем! 🤍🤍🤍🤍
- ВВиктория31 января 2022Очень интересная экскурсия, много полезной информации, Мария хороший рассказчик.
- ТТатьяна27 ноября 2021Хорошая прогулка, учитывая что лил дождь на улице… …
Ответы на вопросы от путешественников по Мурсии в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Мурсии в мае 2025
Сейчас в Мурсии в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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