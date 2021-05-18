Полезная информация о Мурсии

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Местное время в Мурсии
21:3351
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаМурсия
По-английскиMurcia
Столица регионаМурсия является столицей региона
Население города436 870 чел.
АэропортМурсия MJV
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота53 м. от уровня моря

Где находится Мурсия на карте

Мурсия фото города
Мурсия

Популярные экскурсии в Мурсии

Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!
150
за чел.
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров

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