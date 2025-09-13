Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
На экскурсии по Пальме-де-Мальйорке вы узнаете о маврах, римлянах и архитекторах, посетите соборы и дворцы, а также насладитесь панорамами города
Начало: В районе Кафедрального собора
Завтра в 17:00
15 сен в 17:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
