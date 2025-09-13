Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом Начало: В районе Кафедрального собора €160 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 45 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Святые, гении и злодеи Майорки На экскурсии по Пальме-де-Мальйорке вы узнаете о маврах, римлянах и архитекторах, посетите соборы и дворцы, а также насладитесь панорамами города Начало: В районе Кафедрального собора €250 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Сады Альфабия и старинная обитель Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова €390 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пальмы-де-Мальйорки

