4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит отправиться в путешествие по живописному региону западного побережья Майорки — Серра-де-Трамунтана. Вы познакомитесь с архитектурой и роскошными садами поместья Альфабия, прогуляетесь по аутентичным улочкам «золотой долины», услышите истории о пиратских набегах и «оранжевом экспрессе», а также посетите главный центр паломничества на острове — старинный монастырь Льюк.

Описание экскурсии

Архитектурная мозаика и райские сады поместья Альфабия

Построенная во времена арабского владычества усадьба пережила множество реконструкций, каждая из которых вносила в облик здания черты разных архитектурных стилей: мавританского и готического, барокко и английского рококо. На экскурсии вы осмотрите весь комплекс, в который входит не только усадьба, но и роскошные сады. Вы увидите буйно растущие апельсиновые и лимонные, миндальные и жасминовые деревья, пальмы и оливковые плантации. Прогуляетесь между каналами и ручейками, а также встретите красивые фонтаны и пруд с лилиями.

Два Сольера

Вы также посетите старинный городок Сольер и расположенный неподалеку Порт Сольер. Это прекрасное место для всех поклонников экотуризма. Окруженный со всех сторон горами и цитрусовыми рощами город не зря назвали «золотой долиной» — именно так переводится с арабского его название. Помимо очаровательных пейзажей и аутентичных цветущих улочек здесь вы увидите банк, построенный в стиле модерн, и церковь 13 века, в которой сочетается барокко, неоготика и также присутствуют элементы модерна. В Порте Сольер я расскажу вам о пиратских временах на острове и покажу знаменитый трамвайчик «оранжевый экспресс», на котором раньше отправляли в порт апельсины, выращенные в исключительно плодородной местной долине.

Монастырь Льюк

Завершится экскурсия посещением старинного монастыря Льюк. Основанная в 13 веке на месте языческого поклонения, обитель с тех пор привлекала внимание многих верующих. Гуляя по территории комплекса, вы осмотрите часовню, церковь, монастырь, музей и галерею; откроете религиозную ценность Льюка, услышите легенду его создания и получите удовольствие от живописных горных пейзажей, ради которых сюда приезжают любители активного отдыха на природе. Кроме того, здесь вы сможете посетить прекрасный ботанический сад, в котором представлены различные виды растений.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Сады Альфабия €9

Маршрут экскурсии можно составить по желанию

Обратите внимание: Сады Альфабия закрыты до 14 февраля. Вместо садов можно выбрать другую достопримечательность, например, посещение старинного городка Вальдемоса.