4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Пальма-де-Мальйорка
  3. Экскурсии

  4. Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель

Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки

Владимир
Задать вопрос
Владимир – ваш гид
Вам предстоит отправиться в путешествие по живописному региону западного побережья Майорки — Серра-де-Трамунтана.

Вы познакомитесь с архитектурой и роскошными садами поместья Альфабия, прогуляетесь по аутентичным улочкам «золотой долины», услышите истории о пиратских набегах и «оранжевом экспрессе», а также посетите главный центр паломничества на острове — старинный монастырь Льюк.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель

Что вас ожидает

Архитектурная мозаика и райские сады поместья Альфабия
Построенная во времена арабского владычества усадьба пережила множество реконструкций, каждая из которых вносила в облик здания черты разных архитектурных стилей: мавританского и готического, барокко и английского рококо. На экскурсии вы осмотрите весь комплекс, в который входит не только усадьба, но и роскошные сады. Вы увидите буйно растущие апельсиновые и лимонные, миндальные и жасминовые деревья, пальмы и оливковые плантации. Прогуляетесь между каналами и ручейками, а также встретите красивые фонтаны и пруд с лилиями.

Два Сольера
Вы также посетите старинный городок Сольер и расположенный неподалеку Порт Сольер. Это прекрасное место для всех поклонников экотуризма. Окруженный со всех сторон горами и цитрусовыми рощами город не зря назвали «золотой долиной» — именно так переводится с арабского его название. Помимо очаровательных пейзажей и аутентичных цветущих улочек здесь вы увидите банк, построенный в стиле модерн, и церковь 13 века, в которой сочетается барокко, неоготика и также присутствуют элементы модерна. В Порте Сольер я расскажу вам о пиратских временах на острове и покажу знаменитый трамвайчик «оранжевый экспресс», на котором раньше отправляли в порт апельсины, выращенные в исключительно плодородной местной долине.

Монастырь Льюк
Завершится экскурсия посещением старинного монастыря Льюк. Основанная в 13 веке на месте языческого поклонения, обитель с тех пор привлекала внимание многих верующих. Гуляя по территории комплекса, вы осмотрите часовню, церковь, монастырь, музей и галерею; откроете религиозную ценность Льюка, услышите легенду его создания и получите удовольствие от живописных горных пейзажей, ради которых сюда приезжают любители активного отдыха на природе. Кроме того, здесь вы сможете посетить прекрасный ботанический сад, в котором представлены различные виды растений.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Сады Альфабия 7,50 €.
  • Маршрут экскурсии можно составить по желанию.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владимир
Владимир
Мне 55 лет, проживаю в Испании более 10 лет. Я профессиональный гид по Майорке, занимаюсь туризмом 8 лет. Мне нравится водить обзорные экскурсии по острову, знакомить гостей с этим чудесным местом. Кроме того, я организую полёты на воздушном шаре, вертолёте или самолёте. Приезжайте в гости, друзья!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 октября 2019
Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.
28 августа 2019
Огромное спасибо за прекрасное знакомство с Майоркой!Мы остались в восторге!
19 июля 2019
Экскурсия очень понравилась: душевная и не утомительная,и в садах погуляли и в монастырь зашли к Чёрной Мадонне приложились,и на трамвайчике деревянном прокатились практически по французской Ривьере)Много обзорных площадок посетили,сделали красивые фотографии.Владимир-очень чуткий гид.Интересно рассказывает об истории посещаемых мест и всего острова,обычаях и народных традициях майоркинцев.При этом если заметит тень усталости на вашем лице,подскажет,где попить наивкуснейшего апельсинового фреша в садах альфабии и попробовать чудесного местного апельсинового или лимонного мороженого в Сойер.По ходу экскурсии даёт возможность на лёгкий шопинг,чего так не хватает девушкам😊Однозначно рекомендуем)
30 мая 2018
Отличная экскурсия, комфортные переезды, возможность корректировать программу в соответствии с собственными предпочтениями. Спасибо Владимиру, что всегда шел на встречу! Можно смело рекомендовать

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Майорка для круизных путешественниковМайорка для круизных путешественниковМайорка для круизных путешественников
180 за экскурсию
4 часа
10 отзывов
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
Вы прогуляетесь по одному из самых красивых городков острова — старинной Вальдемоссе, где черпали вдохновение многие известные творческие личности, познакомитесь с историей и легендами знаменитого Картезианского монастыря и отведаете местные пироги с горячим шоколадом. А в столице Балеарского архипелага — прекрасной Пальме-де-Майорке — узнаете о насыщенной жизни острова со времен основания римлянами, увидите основные достопримечательности города и осмотрите его главный символ — Кафедральный собор Ла Сеу, объединивший в себе все богатство исторического и культурного наследия Майорки.
Встреча с прекрасной МайоркойВстреча с прекрасной МайоркойВстреча с прекрасной Майоркой
280 за экскурсию
8 часов
9 отзывов
Обзорная экскурсия по острову
Самый крупный остров Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха. Здесь есть все — богатая история, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов и музеи; прекрасная кухня и виды, будто созданные для услады глаз. Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании. За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые места Майорки, познакомитесь с его историей и культурой местных жителей, посетите живописную деревушку и отведаете местные специалитеты.

Выбирайте и другие экскурсии в Пальма-де-Майорка

ОбзорныеИндивидуальныеВсеИстория и архитектураНа автомобилеЗа городомПешком