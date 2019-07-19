4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Вам предстоит отправиться в путешествие по живописному региону западного побережья Майорки — Серра-де-Трамунтана.
Вы познакомитесь с архитектурой и роскошными садами поместья Альфабия, прогуляетесь по аутентичным улочкам «золотой долины», услышите истории о пиратских набегах и «оранжевом экспрессе», а также посетите главный центр паломничества на острове — старинный монастырь Льюк.
Архитектурная мозаика и райские сады поместья Альфабия
Построенная во времена арабского владычества усадьба пережила множество реконструкций, каждая из которых вносила в облик здания черты разных архитектурных стилей: мавританского и готического, барокко и английского рококо. На экскурсии вы осмотрите весь комплекс, в который входит не только усадьба, но и роскошные сады. Вы увидите буйно растущие апельсиновые и лимонные, миндальные и жасминовые деревья, пальмы и оливковые плантации. Прогуляетесь между каналами и ручейками, а также встретите красивые фонтаны и пруд с лилиями.
Два Сольера
Вы также посетите старинный городок Сольер и расположенный неподалеку Порт Сольер. Это прекрасное место для всех поклонников экотуризма. Окруженный со всех сторон горами и цитрусовыми рощами город не зря назвали «золотой долиной» — именно так переводится с арабского его название. Помимо очаровательных пейзажей и аутентичных цветущих улочек здесь вы увидите банк, построенный в стиле модерн, и церковь 13 века, в которой сочетается барокко, неоготика и также присутствуют элементы модерна. В Порте Сольер я расскажу вам о пиратских временах на острове и покажу знаменитый трамвайчик «оранжевый экспресс», на котором раньше отправляли в порт апельсины, выращенные в исключительно плодородной местной долине.
Монастырь Льюк
Завершится экскурсия посещением старинного монастыря Льюк. Основанная в 13 веке на месте языческого поклонения, обитель с тех пор привлекала внимание многих верующих. Гуляя по территории комплекса, вы осмотрите часовню, церковь, монастырь, музей и галерею; откроете религиозную ценность Льюка, услышите легенду его создания и получите удовольствие от живописных горных пейзажей, ради которых сюда приезжают любители активного отдыха на природе. Кроме того, здесь вы сможете посетить прекрасный ботанический сад, в котором представлены различные виды растений.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Сады Альфабия €9
Маршрут экскурсии можно составить по желанию
Обратите внимание: Сады Альфабия закрыты до 14 февраля. Вместо садов можно выбрать другую достопримечательность, например, посещение старинного городка Вальдемоса.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Пальме-де-Мальйорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 872 туристов
Работаю профессиональным гидом по Майорке. Мне нравится показывать этот чудесный остров своим гостям и проводить увлекательные экскурсии. Кроме того, я организую походы в горы - Майорка - идеальное место для этого.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
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–
Н
Наталия
Экскурсия очень понравилась: душевная и не утомительная,и в садах погуляли и в монастырь зашли к Чёрной Мадонне приложились,и на трамвайчике деревянном прокатились практически по французской Ривьере)Много обзорных площадок посетили,сделали красивые читать дальшеуменьшить
фотографии. Владимир-очень чуткий гид. Интересно рассказывает об истории посещаемых мест и всего острова,обычаях и народных традициях майоркинцев. При этом если заметит тень усталости на вашем лице,подскажет,где попить наивкуснейшего апельсинового фреша в садах альфабии и попробовать чудесного местного апельсинового или лимонного мороженого в Сойер. По ходу экскурсии даёт возможность на лёгкий шопинг,чего так не хватает девушкам😊Однозначно рекомендуем)
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А
Александр
Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
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Л
Лариса
Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух читать дальшеуменьшить
наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.
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Н
Наталья
Отличная экскурсия, комфортные переезды, возможность корректировать программу в соответствии с собственными предпочтениями. Спасибо Владимиру, что всегда шел на встречу! Можно смело рекомендовать
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С
Светлана
Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
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Е
Екатерина
Огромное спасибо за прекрасное знакомство с Майоркой! Мы остались в восторге!
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