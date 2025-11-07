На Майорке вас ждут уникальные впечатления: средневековые улочки Вальдемоссы, вдохновляющий Дейя и живописный Сольер.
Вы сможете прикоснуться к истории, прогуливаясь по Картезианскому монастырю, и узнать о жизни знаменитых личностей. Потрясающие виды с мыса Са Форадада и уютные кафе, скрытые в горах, подарят незабываемые эмоции. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет открыть для себя истинную красоту Майорки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Умопомрачительные виды с мыса Са Форадада
- 🏰 Прогулка по средневековым улочкам Вальдемоссы
- 🎨 Вдохновляющая атмосфера Дейя
- 🚗 Комфортное путешествие на авто премиум-класса
- 📸 Подарок - видеоролик с дрона
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Картезианский монастырь
- Мыс Са Форадада
- Бухта Сольер
Описание экскурсии
Горный город Вальдемосса. Вы погуляете по очаровательным улочкам, пропитанным духом романтики. Прикоснётесь к истории средневекового Картезианского монастыря и узнаете о покровительнице острова Санте Каталине Томас. А также услышите о любви Шопена и Жорж Санд.
Мыс Са Форадада. Вы полюбуетесь сногсшибательными приморскими панорамами и узнаете, какие события происходили в этом месте.
Колоритный город Дейя. Место, веками вдохновляющее поэтов и художников. На каждом шагу вас ждут живописные пейзажи, очаровательные кафе и атмосфера творчества.
Город и порт Сольер. Вы погуляете по улочкам древнего французского городка, украшенным ремесленными лавками. Посетите закрытую бухту, увидите величественный маяк и раскроете тайны военной истории острова.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на авто премиум-класса: Mercedes-Benz GLC, Volkswagen id4 и т. д.
- Стоимость рассчитана по условии выезда из города Пальма или пригородов. Если вы находитесь в другой части острова, трансфер оплачивается дополнительно — подробности в переписке
- По желанию можно добавить в программу дом-музей Шопена и Жорж Санд и/или поместье Сон Мароуг. Входные билеты оплачиваются дополнительно
- В качестве бонуса мы подарим вам видеоролик, снятый на дрон
- Экскурсию для вас проведу я или моя жена
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Пальме-де-Мальйорке
Провели экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Владислав, я профессиональный гид на Майорке. Моя цель — помочь вам раскрыть тайны острова, показать самые красивые и интересные места, поделиться местными историями и культурными традициями. Я стараюсь создать для каждого гостя незабываемый и комфортный опыт, учитывая индивидуальные интересы и пожелания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Л
Лина
7 ноя 2025
Экскурсия проведена на высшем уровне, эрудированный экскурсовод, замечательные места! Спасибо!
Ю
Юрий
5 окт 2025
7 часов пролетели как одно мгновение. Красота природы, прогулки по удивительным городам острова, великолепная кухня - все это просто невозможно организовать за одну экскурсию, но Владу это удается! Отдельная благодарность за незабываемый трип на ретро-трамвае! Must have!
М
Мария
12 сен 2025
Совершенно изумительное путешествие по удивительно красивым местам Майорки. Гид пунктуален, всё чётко, вовремя, оочень комфортная дорога, уверенно, спокойно везде перемещались, программу адаптирует под клиентов, увлекательные истории об истории, географии, даже
В
Вероника
29 авг 2025
Экскурсия с Владиславом по Пальма-де-Майорке и окрестностям стала для нас по-настоящему незабываемой! Мы успели увидеть несколько городков и уголков острова, насладились потрясающими видами и узнали много интересного из истории. Владислав
Ю
Юлия
28 июл 2025
Прекрасная поездка, очень комфортная, городки изумительные. Апельсины, завораживающие виды, красота на каждом шагу. Спасибо Влад за этот прекрасный день!!! За ресторан отдельное спасибо, жаль десерт поздно заметила)
Лариса
24 июн 2025
Чудесная прогулка по Майорке случилась у нас в компании Владислава! И к истории прикоснулись, много интересного узнали и на трамвайчике историческом прокатились и на набережной Сойера в тени пальм с коктейлем отдохнули и атмосферу острова почувствовали, а еще много фотографий классных сделали и на Пальму-де-Майорка время осталось! Мы в восторге! Спасибо большое!!!
Д
Дмитрий
21 июн 2025
Все прошло замечательно
Т
Тарас
29 мая 2025
Наша семья провела хорошее время на обзорной экскурсии которую организовал Владислав. Очень красивые виды и приятные эмоции, сопровождались информативно лёгкой информацией экскурсовода Организация на хорошем уровне.
Diana
21 мая 2025
Отличная экскурсия, все очень понравилось! Отличная возможность посмотреть другие части острова и при этом услышать историю и различных события городков)
П
Павел
20 мая 2025
Экскурсия была проведена отлично по всем направлениям. Очень насыщенная программа при этом не перегружена, всё было сбалансировано и интересно. Организационные моменты были полностью соблюдены, всё было чётко. Спасибо за профессиональный подход.
Н
Николай
22 апр 2025
Спасибо! Увлекательный тур по всему острову, интересный и детям и взрослым!
Входит в следующие категории Пальмы-де-Мальйорки
