На Майорке вас ждут уникальные впечатления: средневековые улочки Вальдемоссы, вдохновляющий Дейя и живописный Сольер. Вы сможете прикоснуться к истории, прогуливаясь по Картезианскому монастырю, и узнать о жизни знаменитых личностей. Потрясающие виды с мыса Са Форадада и уютные кафе, скрытые в горах, подарят незабываемые эмоции. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет открыть для себя истинную красоту Майорки

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Горный город Вальдемосса. Вы погуляете по очаровательным улочкам, пропитанным духом романтики. Прикоснётесь к истории средневекового Картезианского монастыря и узнаете о покровительнице острова Санте Каталине Томас. А также услышите о любви Шопена и Жорж Санд.

Мыс Са Форадада. Вы полюбуетесь сногсшибательными приморскими панорамами и узнаете, какие события происходили в этом месте.

Колоритный город Дейя. Место, веками вдохновляющее поэтов и художников. На каждом шагу вас ждут живописные пейзажи, очаровательные кафе и атмосфера творчества.

Город и порт Сольер. Вы погуляете по улочкам древнего французского городка, украшенным ремесленными лавками. Посетите закрытую бухту, увидите величественный маяк и раскроете тайны военной истории острова.

Организационные детали