Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€430 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий4 октября 2025Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
- ООльга3 октября 2025Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
- ММарта10 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
- ДДарья5 сентября 2025Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп,
- ШШарейко3 сентября 2025Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего
- SSvetlana2 сентября 2025На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые
- VViorica30 августа 2025Очень понравился гид!!
Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!
- ААлександр23 июля 2022Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер.
Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
- ССветлана2 ноября 2021Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
- ЛЛариса21 октября 2019Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
- ЕЕкатерина28 августа 2019Огромное спасибо за прекрасное знакомство с Майоркой! Мы остались в восторге!
- ННаталия19 июля 2019Экскурсия очень понравилась: душевная и не утомительная,и в садах погуляли и в монастырь зашли к Чёрной Мадонне приложились,и на трамвайчике
- ННаталья30 мая 2018Отличная экскурсия, комфортные переезды, возможность корректировать программу в соответствии с собственными предпочтениями. Спасибо Владимиру, что всегда шел на встречу! Можно смело рекомендовать
