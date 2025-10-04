Мои заказы

Экскурсии Пальмы-де-Мальйорки об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160 за всё до 10 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Топ-места Майорки
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€430 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    4 октября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Пальма нам открылась с совершенно неожиданной удивительной стороны. Красота в разнообразии. Всем рекомендую этот замечательный тур!
  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Благодарим Анастасию за интересный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в Пальме. Впечатления останутся на долго.
  • М
    Марта
    10 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Очень понравилась экскурсия. Речь гида очень грамотная, сама информация интересная и не скучная! Спасибо, Анастасия!
  • Д
    Дарья
    5 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Анастасия — великолепный экскурсовод! У неё прекрасно поставленная речь, которую приятно слушать. Маршрут экскурсии проходит вдали от популярных туристических троп,
    читать дальше

    что делает прогулку по тихим улочкам особенно интересной. Анастасия увлекательно рассказывала о городе и его жителях, погружая нас в атмосферу Пальма-де-Майорки. Особенно нам запомнились необычные факты о городе и местные легенды.

    Благодаря Анастасии, наше посещение острова стало ярким и незабываемым. Мы обязательно вернемся сюда и снова обратимся к ней за новыми историями и впечатлениями!

  • Ш
    Шарейко
    3 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Наше знакомство с Пальмой было не первым, но гид Анастасия удивила нас настоящим кладезем знаний. Глубина её рассказа поразила: всего
    читать дальше

    за два с половиной–три часа мы узнали то, что обычно приходится годами собирать по крупицам. Настя показала такие улочки и районы, которые невозможно найти самостоятельно, и каждый шаг был наполнен историей и атмосферой города.

  • S
    Svetlana
    2 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    На экскурсии «Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка!» мы вместе с Анастасией за 2,5 часа прошли по живописным улочкам старой Пальмы, заглянули в скрытые
    читать дальше

    уголки и узнали множество увлекательных историй. Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления.
    Анастасия — эрудированный, увлечённый и очень приветливый гид. Она не ограничивается фактами, а щедро делится любопытными деталями, связывает прошлое и настоящее и отвечает на любые вопросы. Благодаря этому экскурсия воспринимается не как лекция, а как живой рассказ о городе, наполненный атмосферой и эмоциями. Даже нашим детям (от 8 до 15 лет) было интересно всё время — они внимательно слушали и многое запомнили, хотя очень часто на экскурсиях начинают скучать уже через 15 минут и уходят в телефоны.
    Мы уехали с чувством, что наконец-то по-настоящему познакомились с городом (хотя бывали здесь и раньше) и что в следующем году обязательно вернёмся и закажем новую экскурсию. Анастасия, большое спасибо!

  • V
    Viorica
    30 августа 2025
    Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
    Очень понравился гид!!
    Были с ребёнком 11 лет, даже она слушала с большим интересом!!
  • А
    Александр
    23 июля 2022
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер.
    Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2021
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
  • Л
    Лариса
    21 октября 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
    читать дальше

    в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Огромное спасибо за прекрасное знакомство с Майоркой! Мы остались в восторге!
  • Н
    Наталия
    19 июля 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень понравилась: душевная и не утомительная,и в садах погуляли и в монастырь зашли к Чёрной Мадонне приложились,и на трамвайчике
    читать дальше

    деревянном прокатились практически по французской Ривьере)Много обзорных площадок посетили,сделали красивые фотографии. Владимир-очень чуткий гид. Интересно рассказывает об истории посещаемых мест и всего острова,обычаях и народных традициях майоркинцев. При этом если заметит тень усталости на вашем лице,подскажет,где попить наивкуснейшего апельсинового фреша в садах альфабии и попробовать чудесного местного апельсинового или лимонного мороженого в Сойер. По ходу экскурсии даёт возможность на лёгкий шопинг,чего так не хватает девушкам😊Однозначно рекомендуем)

  • Н
    Наталья
    30 мая 2018
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Отличная экскурсия, комфортные переезды, возможность корректировать программу в соответствии с собственными предпочтениями. Спасибо Владимиру, что всегда шел на встречу! Можно смело рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пальме-де-Мальйорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
  2. Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
  3. Топ-места Майорки
Какие места ещё посмотреть в Пальме-де-Мальйорке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Форментор
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в декабре 2025
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 430. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Пальме-де-Мальйорке (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 25 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль