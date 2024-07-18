8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Завтра в 16:00
27 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Завтра в 10:00
27 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Завтра в 09:30
27 янв в 09:30
370€333 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аадамчо18 июля 2024Мне понравилось все от выбора маршрута и от выполнения, можно в процессе отремонтировать под пожелания заказчика. Профессиональный гид, и приятный собеседник. Рекомендую
- NNATALJA30 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Владимир познакомил нас с замечательным островом. Были учтены все наши пожелания. Рекомендуем!
- ВВиктория13 мая 2024Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
- ААлександр23 июля 2022Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
- ССветлана2 ноября 2021Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
- ЛЛариса21 октября 2019Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «На весь день»
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