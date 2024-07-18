Экскурсии на 1 день в Пальме-де-Мальйорке

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €333, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Завтра в 16:00
27 янв в 10:00
390 за всё до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
На машине
23 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Завтра в 10:00
27 янв в 10:00
390 за всё до 4 чел.
Топ-места Майорки
На машине
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Майорки
Посетить самые живописные уголки горной части острова в комфортном формате
Завтра в 09:30
27 янв в 09:30
370333 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    адамчо
    18 июля 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Мне понравилось все от выбора маршрута и от выполнения, можно в процессе отремонтировать под пожелания заказчика. Профессиональный гид, и приятный собеседник. Рекомендую
  • N
    NATALJA
    30 июня 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Владимир познакомил нас с замечательным островом. Были учтены все наши пожелания. Рекомендуем!
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
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    про эти места, истории или историй позитивных, так больше было ощущение, что мы ездим от точки до точки и все. При этом стоимость за экскурсию не маленькая. Но Владимир очень интересный мужчина, общаться быть приятно, а мы были немного уставшие после раннего перелета. Если есть возможность арендовать самим машину, то конечно лучше так и делать и исследовать остров от и до. Но если времени мало, то такой вариант хорошо подойдет.

  • А
    Александр
    23 июля 2022
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2021
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
  • Л
    Лариса
    21 октября 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
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    в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в январе 2025
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 333 до 390 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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