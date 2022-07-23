Мои заказы

Выездные экскурсии из Пальмы-де-Мальйорки

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160 за всё до 10 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
Заглянуть в подземные лабиринты, увидеть шоу и разведать тайны производства местного жемчуга
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€295 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    23 июля 2022
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер.
    Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2021
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
  • Л
    Лариса
    21 октября 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
    читать дальше

    в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.

  • A
    ANTON
    27 сентября 2019
    Пещера Дракона и её сокровища
    Когда не задают вопросов, а гид сам себе их задаёт и отвечает это оригинально но не очень(имхо)
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Огромное спасибо за прекрасное знакомство с Майоркой! Мы остались в восторге!
  • Н
    Наталия
    19 июля 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень понравилась: душевная и не утомительная,и в садах погуляли и в монастырь зашли к Чёрной Мадонне приложились,и на трамвайчике
    читать дальше

    деревянном прокатились практически по французской Ривьере)Много обзорных площадок посетили,сделали красивые фотографии. Владимир-очень чуткий гид. Интересно рассказывает об истории посещаемых мест и всего острова,обычаях и народных традициях майоркинцев. При этом если заметит тень усталости на вашем лице,подскажет,где попить наивкуснейшего апельсинового фреша в садах альфабии и попробовать чудесного местного апельсинового или лимонного мороженого в Сойер. По ходу экскурсии даёт возможность на лёгкий шопинг,чего так не хватает девушкам😊Однозначно рекомендуем)

  • Н
    Наталья
    30 мая 2018
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Отличная экскурсия, комфортные переезды, возможность корректировать программу в соответствии с собственными предпочтениями. Спасибо Владимиру, что всегда шел на встречу! Можно смело рекомендовать

