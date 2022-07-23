читать дальше

в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.