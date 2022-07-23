Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пальма-де-Майорка
Пальма - это место, где оживают легенды о пиратах и святых. Прогуляйтесь по уютным патио и узнайте, как жили местные семьи в прошлом
Начало: В районе Кафедрального собора
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
Заглянуть в подземные лабиринты, увидеть шоу и разведать тайны производства местного жемчуга
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр23 июля 2022Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер.
Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
- ССветлана2 ноября 2021Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
- ЛЛариса21 октября 2019Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
- AANTON27 сентября 2019Когда не задают вопросов, а гид сам себе их задаёт и отвечает это оригинально но не очень(имхо)
- ЕЕкатерина28 августа 2019Огромное спасибо за прекрасное знакомство с Майоркой! Мы остались в восторге!
- ННаталия19 июля 2019Экскурсия очень понравилась: душевная и не утомительная,и в садах погуляли и в монастырь зашли к Чёрной Мадонне приложились,и на трамвайчике
- ННаталья30 мая 2018Отличная экскурсия, комфортные переезды, возможность корректировать программу в соответствии с собственными предпочтениями. Спасибо Владимиру, что всегда шел на встречу! Можно смело рекомендовать
