уголки и узнали множество увлекательных историй. Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления.

Анастасия — эрудированный, увлечённый и очень приветливый гид. Она не ограничивается фактами, а щедро делится любопытными деталями, связывает прошлое и настоящее и отвечает на любые вопросы. Благодаря этому экскурсия воспринимается не как лекция, а как живой рассказ о городе, наполненный атмосферой и эмоциями. Даже нашим детям (от 8 до 15 лет) было интересно всё время — они внимательно слушали и многое запомнили, хотя очень часто на экскурсиях начинают скучать уже через 15 минут и уходят в телефоны.

Мы уехали с чувством, что наконец-то по-настоящему познакомились с городом (хотя бывали здесь и раньше) и что в следующем году обязательно вернёмся и закажем новую экскурсию. Анастасия, большое спасибо!