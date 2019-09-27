На восточном побережье, в городке Порто Кристо, вы посетите самую известную систему пещер острова — пещеру Дракона. Осмотрите тысячелетние сталактиты, похожие на декорации к фантастическим фильмам, узнаете об их особенностях и необъяснимых явлениях. Мы заглянем в «Очарованный город» и «Купальни Дианы», на «Кладбище фей» и «Потерянный рай», полюбуемся «Сном ангела». После вы услышите мини-концерт классической музыки на самом большом в Европе подземном озере Мартель, а также сможете прокатиться на лодке.
Жемчужины острова (по желанию)
На обратном пути мы можем заехать на всемирно известную фабрику по производству майорского жемчуга. Здесь мастера расскажут о более чем вековой истории бренда и секретной технике изготовления идеальной жемчужины. В фирменном магазине с богатым выбором изделий вам помогут подобрать как классические, так и авангардные ювелирные украшения.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Toyota C-HR
Экскурсию можно начать от отелей на южном побережье. От местечка Камп-де-Мар до Майорис, то есть это также несколько курортных городков и посёлков на побережье. Трансфер из отелей за пределами Пальмы-де-Майорка оплачивается дополнительно — цены уточняйте в переписке
Дополнительно оплачиваются входные билеты в пещеру: €18 — взрослый, €11 — детский. Билеты на выбранную дату не всегда есть в наличии. Рекомендуем утонить наличие билетов перед бронированием. Также мы можем купить билеты для вас и забрать их без очереди в кассе для гидов
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Пальме-де-Мальйорке
Провёл экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Вячеслав и с 2006 года я и моя команда гидов, влюблённых в остров, проводим экскурсии для русскоговорящих путешественников. Мы живём здесь много лет и знаем Майорку как свой читать дальше
дом.
На моих экскурсиях вы не просто увидите достопримечательности — вы погрузитесь в историю, культуру и атмосферу острова. Мы поговорим о секретах местной жизни, прошлом и настоящем Майорки, и всё это — в комфортном темпе с учётом ваших интересов.
Давайте посмотрим Майорку такой, какой я её люблю!