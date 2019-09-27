Мои заказы

Пещера Дракона и её сокровища

Заглянуть в подземные лабиринты, увидеть шоу и разведать тайны производства местного жемчуга
Вам откроется другая Майорка: древняя и мистическая.

Мы заглянем в одну из карстовых пещер, где извиваются изящные сталактиты, всюду мерещатся рисунки и скрываются живописные подземные озера.

Вы увидите художественную подсветку и и побываете на уникальном концерте классической музыки, узнаете о геологах и их открытиях. А напоследок, если захотите, посетите жемчужную фабрику!
4
1 отзыв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Легендарные гроты

На восточном побережье, в городке Порто Кристо, вы посетите самую известную систему пещер острова — пещеру Дракона. Осмотрите тысячелетние сталактиты, похожие на декорации к фантастическим фильмам, узнаете об их особенностях и необъяснимых явлениях. Мы заглянем в «Очарованный город» и «Купальни Дианы», на «Кладбище фей» и «Потерянный рай», полюбуемся «Сном ангела». После вы услышите мини-концерт классической музыки на самом большом в Европе подземном озере Мартель, а также сможете прокатиться на лодке.

Жемчужины острова (по желанию)

На обратном пути мы можем заехать на всемирно известную фабрику по производству майорского жемчуга. Здесь мастера расскажут о более чем вековой истории бренда и секретной технике изготовления идеальной жемчужины. В фирменном магазине с богатым выбором изделий вам помогут подобрать как классические, так и авангардные ювелирные украшения.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota C-HR
  • Экскурсию можно начать от отелей на южном побережье. От местечка Камп-де-Мар до Майорис, то есть это также несколько курортных городков и посёлков на побережье. Трансфер из отелей за пределами Пальмы-де-Майорка оплачивается дополнительно — цены уточняйте в переписке
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в пещеру: €18 — взрослый, €11 — детский. Билеты на выбранную дату не всегда есть в наличии. Рекомендуем утонить наличие билетов перед бронированием. Также мы можем купить билеты для вас и забрать их без очереди в кассе для гидов
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Пальме-де-Мальйорке
Провёл экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Вячеслав и с 2006 года я и моя команда гидов, влюблённых в остров, проводим экскурсии для русскоговорящих путешественников. Мы живём здесь много лет и знаем Майорку как свой
читать дальше

дом. На моих экскурсиях вы не просто увидите достопримечательности — вы погрузитесь в историю, культуру и атмосферу острова. Мы поговорим о секретах местной жизни, прошлом и настоящем Майорки, и всё это — в комфортном темпе с учётом ваших интересов. Давайте посмотрим Майорку такой, какой я её люблю!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
A
ANTON
27 сен 2019
Когда не задают вопросов, а гид сам себе их задаёт и отвечает это оригинально но не очень(имхо)

