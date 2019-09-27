Вам откроется другая Майорка: древняя и мистическая. Мы заглянем в одну из карстовых пещер, где извиваются изящные сталактиты, всюду мерещатся рисунки и скрываются живописные подземные озера. Вы увидите художественную подсветку и и побываете на уникальном концерте классической музыки, узнаете о геологах и их открытиях. А напоследок, если захотите, посетите жемчужную фабрику!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Легендарные гроты

На восточном побережье, в городке Порто Кристо, вы посетите самую известную систему пещер острова — пещеру Дракона. Осмотрите тысячелетние сталактиты, похожие на декорации к фантастическим фильмам, узнаете об их особенностях и необъяснимых явлениях. Мы заглянем в «Очарованный город» и «Купальни Дианы», на «Кладбище фей» и «Потерянный рай», полюбуемся «Сном ангела». После вы услышите мини-концерт классической музыки на самом большом в Европе подземном озере Мартель, а также сможете прокатиться на лодке.

Жемчужины острова (по желанию)

На обратном пути мы можем заехать на всемирно известную фабрику по производству майорского жемчуга. Здесь мастера расскажут о более чем вековой истории бренда и секретной технике изготовления идеальной жемчужины. В фирменном магазине с богатым выбором изделий вам помогут подобрать как классические, так и авангардные ювелирные украшения.

