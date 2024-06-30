Экскурсии выходного дня в Пальме-де-Мальйорке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Майорка для круизных путешественников
🚗 На машине
Круиз
4 часа
25 отзывов
Майорка для круизных путешественников
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
Сегодня в 09:00
9 июля в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
8 часов
6 отзывов
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Сегодня в 10:00
9 июля в 10:00
390 за всё до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
8 часов
22 отзыва
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Сегодня в 10:00
9 июля в 10:00
390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    NATALJA
    30 июня 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Владимир познакомил нас с замечательным островом. Были учтены все наши пожелания. Рекомендуем!
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
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    про эти места, истории или историй позитивных, так больше было ощущение, что мы ездим от точки до точки и все. При этом стоимость за экскурсию не маленькая. Но Владимир очень интересный мужчина, общаться быть приятно, а мы были немного уставшие после раннего перелета. Если есть возможность арендовать самим машину, то конечно лучше так и делать и исследовать остров от и до. Но если времени мало, то такой вариант хорошо подойдет.

  • О
    Ольга
    26 ноября 2023
    Майорка для круизных путешественников
    В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌 Во-первых: Владимир забрал
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    нас на авто с парковки порта, потом мы поехали в невероятнейший красоты городок Вальдемоса. Гуляли по живописным улочкам, слушали историю, делали мега- атмосферные фоточки, зашли в местное кафе и покушали знаменитых булочек, запивая кофе, потом зашли в мастерскую к русскоговорящим художникам и приобрели несколько картин (сейчас они красуются у нас в доме)) И после этого поехали в Пальму, где продолжили экскурсию) Мне этот вариант идеально подошел, особенно в том, что Владимир не нагружал лишними историческими фактами и датами (у нас это была 4-я за неделю экскурсия, поэтому хотелось вообще не напрягаться, а получать удовольствие от нового места) Так, что я очень довольна, что выбрала эту экскурсию и теперь у нас есть одна из целей- снять домик в Вальдемосе и прилететь туда на отдых🥰

    В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌
  • A
    Alexandru
    12 октября 2023
    Майорка для круизных путешественников
    Грамотный экскурсовод,хорошая подача материала.
  • Е
    Егор
    14 сентября 2023
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Большое спасибо Владимиру за экскурсию! Узнали много интересного про историю острова, популярные места и людей, связанных с островом. Владимир заранее
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    предупредил о временных ограничениях по посещению мыса и мы скорректировали время поездки, чтобы везде успеть. Во время экскурсии заехали в винодельню и попробовали прекрасные вина. Очень понравилась Вальдемосса и сады Альфабия! Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с островом!

  • А
    Александр
    23 июля 2022
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2021
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
  • Л
    Лариса
    21 октября 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
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    в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в июле 2024
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 390. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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