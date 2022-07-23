8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
«откроете религиозную ценность Льюка, услышите легенду его создания и получите удовольствие от живописных горных пейзажей, ради которых сюда приезжают любители активного отдыха на природе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
Заглянуть в подземные лабиринты, увидеть шоу и разведать тайны производства местного жемчуга
«Мы заглянем в одну из карстовых пещер, где извиваются изящные сталактиты, всюду мерещатся рисунки и скрываются живописные подземные озера»
8 фев в 09:00
9 фев в 09:00
€285 за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Пальмы-де-Мальйорки
Познакомьтесь с Майоркой: средневековые города, живописные бухты и умопомрачительные виды ждут вас в индивидуальной экскурсии по острову
«На каждом шагу вас ждут живописные пейзажи, очаровательные кафе и атмосфера творчества»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
370€333 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр23 июля 2022Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
- ССветлана2 ноября 2021Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
- ЛЛариса21 октября 2019Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
- AANTON27 сентября 2019Когда не задают вопросов, а гид сам себе их задаёт и отвечает это оригинально но не очень(имхо)
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пальме-де-Мальйорке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в феврале 2025
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 285 до 390 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Пальме-де-Мальйорке (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 7 ⭐ отзывов, цены от €285. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель