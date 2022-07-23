Познавательные экскурсии на природе в Пальме-де-Мальйорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €285, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия и старинная обитель
Погрузитесь в атмосферу Майорки: роскошные сады, старинные улочки и монастырь Льюк. Узнайте о пиратских временах и насладитесь природой острова
«откроете религиозную ценность Льюка, услышите легенду его создания и получите удовольствие от живописных горных пейзажей, ради которых сюда приезжают любители активного отдыха на природе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
390 за всё до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещера Дракона и её сокровища
Заглянуть в подземные лабиринты, увидеть шоу и разведать тайны производства местного жемчуга
«Мы заглянем в одну из карстовых пещер, где извиваются изящные сталактиты, всюду мерещатся рисунки и скрываются живописные подземные озера»
8 фев в 09:00
9 фев в 09:00
285 за всё до 4 чел.
Топ-места Майорки
На машине
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Пальмы-де-Мальйорки
Познакомьтесь с Майоркой: средневековые города, живописные бухты и умопомрачительные виды ждут вас в индивидуальной экскурсии по острову
«На каждом шагу вас ждут живописные пейзажи, очаровательные кафе и атмосфера творчества»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
370333 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    23 июля 2022
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2021
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
  • Л
    Лариса
    21 октября 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
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    в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.

  • A
    ANTON
    27 сентября 2019
    Пещера Дракона и её сокровища
    Когда не задают вопросов, а гид сам себе их задаёт и отвечает это оригинально но не очень(имхо)

Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Природа и пейзажи»

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  2. Пещера Дракона и её сокровища
  3. Топ-места Майорки
Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в феврале 2025
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 285 до 390 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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