Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - это уникальное сочетание природы и истории. Прогуляйтесь по древним улицам, узнайте секреты города и насладитесь местной кухней
Начало: На площади Duquesa de Parcent
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Ронда - это город, где история и природа переплетаются. Узнайте, как строился этот уникальный город и кто владел им на протяжении веков
Начало: У арены для боя быков
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
€190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€347 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аандрей19 ноября 2025Лучшая просто
- ННаталья12 ноября 2025Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать наплыва туристов, угостила печеньками от монашек, приграли в лотерею, все было интересно.
- DDmitry11 ноября 2025Геннадий отличный гид! 3 часа пролетели как мгновение
- ЮЮлия16 октября 2025Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий — потрясающий гид и
- GGeorgy16 октября 2025Огромное Спасибо за прекрасно проведенный день в красивом Городе!
- ММария12 октября 2025Мы влюбились в Ронду после познавательной и тщательно подготовленной экскурсии. Елена профессионально и интересно познакомила нас с городом.
- AAinars2 октября 2025Очень понравилось. Всё понятно и интересно, всё покажет и объяснит. Время пролетело незаметно. Мы не жалеем о выборе гида!
- ССветлана25 сентября 2025Елена лучший гид, всем рекомендуем🔥 Профессионал 💯%
Спасибо огромное за новое знакомство с Рондой. Было безумно интересно.
На любой вопрос будет получен ответ 100%, отношение и подала шикарные, что время пролетело незаметно❤️
- ДДмитрий25 августа 2025Шикарная экскурсия с живописными видами, отдельная благодарность за то что учли все пожелания, учитывая что у нас была коляска с полугодовалым ребенком и двое детей, которым сложно передвигаться по жаре. Огромное спасибо!
- ННиколай28 июня 2025Спасибо Геннадию за отличный тур - было очень интересно и насыщенно
- ООльга24 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Геннадию, за то что быстро откликнулся на наш запрос и организовал нам прекрасную пешеходную экскурсию по
- ООльга9 марта 2025Позитивная Эльмира скрасила дождливый день в Ронде, параллельно с легкостью показав город. Рекомендую для легкой прогулки с нотками юмора:)
- ААнатолий9 декабря 2024Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии.
А в Андалусии
- ЕЕлена13 ноября 2024Пишу отзыв спустя год) и весь год вспоминали веселую и динамичную прогулку с этим гидом по Ронде. Насмеялись от души от Легкой манеры подачи информации, от освещения простых житейских вопросов с большим юмором.
- ГГалина24 сентября 2024Дорогие туристы, если вы немножко устали от бесконечного перечисления веков, событий, имен, то вам нужно обязательно брать экскурсоводом Эльмиру. Вы
- ККсения5 сентября 2024Классная экскурсия с отличным гидом:)
- ЕЕлена25 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
- ZZarine14 августа 2024У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Эльмира замечательный гид. Приятная девушка, прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и не скучно. Очень рекомендуем.
- ААнна23 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
- ССтанислав7 мая 2024Интересный маршрут по Ронде.
Познавательная информация, Елена порекомендовала также отличный ресторан, помогла с парковкой.
