Увидеть самое главное в Ронде

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Ронде на русском языке
Ронда - город, парящий над пропастью
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - это уникальное сочетание природы и истории. Прогуляйтесь по древним улицам, узнайте секреты города и насладитесь местной кухней
Начало: На площади Duquesa de Parcent
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Ронда - это город, где история и природа переплетаются. Узнайте, как строился этот уникальный город и кто владел им на протяжении веков
Начало: У арены для боя быков
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
€190 за всё до 8 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€347 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    андрей
    19 ноября 2025
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Лучшая просто
  • Н
    Наталья
    12 ноября 2025
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать наплыва туристов, угостила печеньками от монашек, приграли в лотерею, все было интересно.
  • D
    Dmitry
    11 ноября 2025
    Ронда - город, рассечённый ущельем
    Геннадий отличный гид! 3 часа пролетели как мгновение
  • Ю
    Юлия
    16 октября 2025
    Ронда - город, рассечённый ущельем
    Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий — потрясающий гид и
  • G
    Georgy
    16 октября 2025
    Ронда - город, рассечённый ущельем
    Огромное Спасибо за прекрасно проведенный день в красивом Городе!
  • М
    Мария
    12 октября 2025
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Мы влюбились в Ронду после познавательной и тщательно подготовленной экскурсии. Елена профессионально и интересно познакомила нас с городом.
  • A
    Ainars
    2 октября 2025
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Очень понравилось. Всё понятно и интересно, всё покажет и объяснит. Время пролетело незаметно. Мы не жалеем о выборе гида!
  • С
    Светлана
    25 сентября 2025
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Елена лучший гид, всем рекомендуем🔥 Профессионал 💯%
    Спасибо огромное за новое знакомство с Рондой. Было безумно интересно.
    На любой вопрос будет получен ответ 100%, отношение и подала шикарные, что время пролетело незаметно❤️
  • Д
    Дмитрий
    25 августа 2025
    Ронда - город, рассечённый ущельем
    Шикарная экскурсия с живописными видами, отдельная благодарность за то что учли все пожелания, учитывая что у нас была коляска с полугодовалым ребенком и двое детей, которым сложно передвигаться по жаре. Огромное спасибо!
  • Н
    Николай
    28 июня 2025
    Ронда - город, рассечённый ущельем
    Спасибо Геннадию за отличный тур - было очень интересно и насыщенно
  • О
    Ольга
    24 апреля 2025
    Ронда - город, рассечённый ущельем
    Хочу выразить огромную благодарность Геннадию, за то что быстро откликнулся на наш запрос и организовал нам прекрасную пешеходную экскурсию по
    читать дальше

    городу Ронда в день обращения. Я и представить себе не могла и уже была уверена, что просто погуляем по городу с друзьями). Но в этот раз нам очень повезло и экскурсия, под захватывающие рассказы Геннадия, была насыщенной как по информации, так и по передвижению, и все это вверх-вниз по скользкой брусчатке (неожиданно пошел дождь, но этот нисколько не повлияло на наши планы обойти хотя бы центр Ронды и спустится к водопаду, чтобы снизу посмотреть на своды огромного моста). Очень рекомендую! И здорово, что в Ронде есть русскоговорящий гид! Еще раз спасибо!

  • О
    Ольга
    9 марта 2025
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Позитивная Эльмира скрасила дождливый день в Ронде, параллельно с легкостью показав город. Рекомендую для легкой прогулки с нотками юмора:)
  • А
    Анатолий
    9 декабря 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии.

    А в Андалусии
    читать дальше

    нашли другое чудесное место - Ронда, городок на высоком плато, куда и отправились с профессиональным гидом Еленой.
    Место удивительное по своему ландшафту: отвесные скалы пропасти соединены мостом с очень интересной историей. Тихое, красочное и очень уютное местечко. Очень много туристов, но нет ощущения скученности и толпы.
    Елена рассказала нам про историю создания этого моста, прогулялись туда-сюда по нему, зашли в несколько милых магазинчиков, увидели руины крепости Лаурель, постояли на знаменитом балкончике, прошли по следам Хэмингуэя в старинной арене для корриды..
    В одной из церквей-монастыре довелось посмотреть уникальный "объект"-святыню: левую руку святой Терезы Авильской.

    Спасибо Елене за замечательные экскурсии и - надеемся в следующем году встретиться вновь, чтобы осуществить еще одну уникальную поездку!

  • Е
    Елена
    13 ноября 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Пишу отзыв спустя год) и весь год вспоминали веселую и динамичную прогулку с этим гидом по Ронде. Насмеялись от души от Легкой манеры подачи информации, от освещения простых житейских вопросов с большим юмором.
  • Г
    Галина
    24 сентября 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Дорогие туристы, если вы немножко устали от бесконечного перечисления веков, событий, имен, то вам нужно обязательно брать экскурсоводом Эльмиру. Вы
    читать дальше

    не только погрузитесь в историю и красоты этого необычного города Рондо, но еще и посмеетесь острым шуткам и комментариям гида. Немножко одесского фольклора сделало нашу экскурсию легкой, а краски города более яркими. Спасибо Эльмира

  • К
    Ксения
    5 сентября 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Классная экскурсия с отличным гидом:)
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
  • Z
    Zarine
    14 августа 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Эльмира замечательный гид. Приятная девушка, прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и не скучно. Очень рекомендуем.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
    читать дальше

    что мы успели прогуляться, насладиться видами города, пообедать, сделать покупки, и все это без суеты, сопровождая интересными рассказами. Время провели чудесно, впечатления самые восторженные, организовано все отлично, материал подан интересно и ненавязчиво. Очень рекомендую!!!

  • С
    Станислав
    7 мая 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Интересный маршрут по Ронде.
    Познавательная информация, Елена порекомендовала также отличный ресторан, помогла с парковкой.

Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ронде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ронда - город, парящий над пропастью
  2. Ронда - город, рассечённый ущельем
  3. Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Сколько стоит экскурсия по Ронде в декабре 2025
Сейчас в Ронде в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 347. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ронде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 31 ⭐ отзыв, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль