городу Ронда в день обращения. Я и представить себе не могла и уже была уверена, что просто погуляем по городу с друзьями). Но в этот раз нам очень повезло и экскурсия, под захватывающие рассказы Геннадия, была насыщенной как по информации, так и по передвижению, и все это вверх-вниз по скользкой брусчатке (неожиданно пошел дождь, но этот нисколько не повлияло на наши планы обойти хотя бы центр Ронды и спустится к водопаду, чтобы снизу посмотреть на своды огромного моста). Очень рекомендую! И здорово, что в Ронде есть русскоговорящий гид! Еще раз спасибо!