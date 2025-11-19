Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - это уникальное сочетание природы и истории. Прогуляйтесь по древним улицам, узнайте секреты города и насладитесь местной кухней
Начало: На площади Duquesa de Parcent
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Ронда - это город, где история и природа переплетаются. Узнайте, как строился этот уникальный город и кто владел им на протяжении веков
Начало: У арены для боя быков
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
€190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€347 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аандрей19 ноября 2025Лучшая просто
- DDmitry11 ноября 2025Геннадий отличный гид! 3 часа пролетели как мгновение
- ЮЮлия16 октября 2025Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий — потрясающий гид и
- GGeorgy16 октября 2025Огромное Спасибо за прекрасно проведенный день в красивом Городе!
- ММария12 октября 2025Мы влюбились в Ронду после познавательной и тщательно подготовленной экскурсии. Елена профессионально и интересно познакомила нас с городом.
- ССветлана25 сентября 2025Елена лучший гид, всем рекомендуем🔥 Профессионал 💯%
Спасибо огромное за новое знакомство с Рондой. Было безумно интересно.
На любой вопрос будет получен ответ 100%, отношение и подала шикарные, что время пролетело незаметно❤️
- ДДмитрий25 августа 2025Шикарная экскурсия с живописными видами, отдельная благодарность за то что учли все пожелания, учитывая что у нас была коляска с полугодовалым ребенком и двое детей, которым сложно передвигаться по жаре. Огромное спасибо!
- ННиколай28 июня 2025Спасибо Геннадию за отличный тур - было очень интересно и насыщенно
- ООльга24 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Геннадию, за то что быстро откликнулся на наш запрос и организовал нам прекрасную пешеходную экскурсию по
- ААнатолий9 декабря 2024Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии.
А в Андалусии
- ЕЕлена25 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
- ААнна23 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
- ССтанислав7 мая 2024Интересный маршрут по Ронде.
Познавательная информация, Елена порекомендовала также отличный ресторан, помогла с парковкой.
- ВВиктория1 марта 2024Время, проведённое в Ронде,пролетело незаметно… Благодарим Елену за возможность прикоснуться к истории этого прекрасного городка.
И за визит к кармелиткам. 😉
