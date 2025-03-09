Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Начало: На площади Duquesa de Parcent
14 мар в 10:00
15 мар в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Завтра в 08:30
14 мар в 08:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Погулять по одному из самых впечатляющих городов Андалусии и прикоснуться к его прошлому
Начало: У арены для боя быков
14 мар в 11:00
15 мар в 11:00
€190 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 марта 2025Позитивная Эльмира скрасила дождливый день в Ронде, параллельно с легкостью показав город. Рекомендую для легкой прогулки с нотками юмора:)
- ААнатолий9 декабря 2024Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии. А в Андалусии
- ЕЕлена13 ноября 2024Пишу отзыв спустя год) и весь год вспоминали веселую и динамичную прогулку с этим гидом по Ронде. Насмеялись от души от Легкой манеры подачи информации, от освещения простых житейских вопросов с большим юмором.
- ГГалина25 сентября 2024Дорогие туристы, если вы немножко устали от бесконечного перечисления веков, событий, имен, то вам нужно обязательно брать экскурсоводом Эльмиру. Вы
- ЕЕлена25 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
- ААнна23 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Ронде в марте 2025
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