Экскурсии выходного дня в Ронде

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ронде на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ронда - город, парящий над пропастью
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Начало: На площади Duquesa de Parcent
14 мар в 10:00
15 мар в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Завтра в 08:30
14 мар в 08:30
€267 за всё до 6 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ронда - город, рассечённый ущельем
Погулять по одному из самых впечатляющих городов Андалусии и прикоснуться к его прошлому
Начало: У арены для боя быков
14 мар в 11:00
15 мар в 11:00
€190 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 марта 2025
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Позитивная Эльмира скрасила дождливый день в Ронде, параллельно с легкостью показав город. Рекомендую для легкой прогулки с нотками юмора:)
  • А
    Анатолий
    9 декабря 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии. А в Андалусии
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    нашли другое чудесное место - Ронда, городок на высоком плато, куда и отправились с профессиональным гидом Еленой. Место удивительное по своему ландшафту: отвесные скалы пропасти соединены мостом с очень интересной историей. Тихое, красочное и очень уютное местечко. Очень много туристов, но нет ощущения скученности и толпы. Елена рассказала нам про историю создания этого моста, прогулялись туда-сюда по нему, зашли в несколько милых магазинчиков, увидели руины крепости Лаурель, постояли на знаменитом балкончике, прошли по следам Хэмингуэя в старинной арене для корриды.. В одной из церквей-монастыре довелось посмотреть уникальный "объект"-святыню: левую руку святой Терезы Авильской. Спасибо Елене за замечательные экскурсии и - надеемся в следующем году встретиться вновь, чтобы осуществить еще одну уникальную поездку!

    Еще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в КаталонииЕще до приезда в Испанию мы мечтали побывать в деревне на скале, и таки побывали! Но в Каталонии
  • Е
    Елена
    13 ноября 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Пишу отзыв спустя год) и весь год вспоминали веселую и динамичную прогулку с этим гидом по Ронде. Насмеялись от души от Легкой манеры подачи информации, от освещения простых житейских вопросов с большим юмором.
  • Г
    Галина
    25 сентября 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Дорогие туристы, если вы немножко устали от бесконечного перечисления веков, событий, имен, то вам нужно обязательно брать экскурсоводом Эльмиру. Вы
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    не только погрузитесь в историю и красоты этого необычного города Рондо, но еще и посмеетесь острым шуткам и комментариям гида. Немножко одесского фольклора сделало нашу экскурсию легкой, а краски города более яркими. Спасибо Эльмира

  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
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    что мы успели прогуляться, насладиться видами города, пообедать, сделать покупки, и все это без суеты, сопровождая интересными рассказами. Время провели чудесно, впечатления самые восторженные, организовано все отлично, материал подан интересно и ненавязчиво. Очень рекомендую!!!

    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена всеХочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена всеХочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все

Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «На выходные»

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  3. Ронда - город, рассечённый ущельем
Сколько стоит экскурсия по Ронде в марте 2025
Сейчас в Ронде в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 290. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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