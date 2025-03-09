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нашли другое чудесное место - Ронда, городок на высоком плато, куда и отправились с профессиональным гидом Еленой. Место удивительное по своему ландшафту: отвесные скалы пропасти соединены мостом с очень интересной историей. Тихое, красочное и очень уютное местечко. Очень много туристов, но нет ощущения скученности и толпы. Елена рассказала нам про историю создания этого моста, прогулялись туда-сюда по нему, зашли в несколько милых магазинчиков, увидели руины крепости Лаурель, постояли на знаменитом балкончике, прошли по следам Хэмингуэя в старинной арене для корриды.. В одной из церквей-монастыре довелось посмотреть уникальный "объект"-святыню: левую руку святой Терезы Авильской. Спасибо Елене за замечательные экскурсии и - надеемся в следующем году встретиться вновь, чтобы осуществить еще одну уникальную поездку!