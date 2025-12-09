Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Погрузитесь в атмосферу Ситжеса, где каждый уголок - идеальный фон для фото. Ощутите лёгкость и комфорт, создавая уникальные кадры
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Прогулка по Ситжесу: набережная, дома в стиле модерн и неоклассика, история Бакарди и местные традиции. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Эдуарда Маристани
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€250 за всё до 3 чел.
