Ситжес - это место, где каждый кадр становится произведением искусства. Узкие улочки, белоснежные фасады и живописные пляжи создают идеальные условия для фотосессии. Начните у статуи Русалки, поднимитесь к старинной церкви и пройдите вдоль стен замка с видом на море. Завершите прогулку на пляже, где шум волн добавит особую атмосферу вашим снимкам. Прекрасный выбор для тех, кто ценит романтику и красоту

Описание фото-прогулки

Эта фотосессия — про лёгкость и искренность. Во время прогулки я помогу вам чувствовать себя комфортно и расслабленно перед камерой, подскажу естественные позы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и красоту.

Мы начнём у статуи Русалки — одного из самых романтичных символов Ситжеса. Отсюда поднимемся по живописной каменной лестнице к старинной церкви, а затем пройдём вдоль стен старого замка, откуда открываются невероятные виды на побережье.

Продолжим путь по узким белым улочкам с балконами, утопающими в цветах. По дороге будут уютные площадки, арки, старинные фонари и красивые двери — идеальные фоны для ярких и живых портретов.

В завершение спустимся к морю — на скалистый берег или к песчаному пляжу, где мягкий свет и шум волн создадут финальные, особенно атмосферные кадры.

