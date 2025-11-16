Мои заказы

Фотосессия в романтическом Ситжесе

Погрузитесь в атмосферу Ситжеса, где каждый уголок - идеальный фон для фото. Ощутите лёгкость и комфорт, создавая уникальные кадры
Ситжес - это место, где каждый кадр становится произведением искусства. Узкие улочки, белоснежные фасады и живописные пляжи создают идеальные условия для фотосессии.

Начните у статуи Русалки, поднимитесь к старинной церкви и пройдите вдоль стен замка с видом на море. Завершите прогулку на пляже, где шум волн добавит особую атмосферу вашим снимкам. Прекрасный выбор для тех, кто ценит романтику и красоту

7 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальный подход
  • 🌺 Живописные маршруты
  • 🏖️ Атмосферные пляжи
  • ⛪ Исторические места
  • 📷 Профессиональная съёмка
  • 🌞 Естественный свет
  • 🎨 Уникальные кадры
Что можно увидеть

  • Статуя Русалки
  • Старинная церковь
  • Старый замок

Описание фото-прогулки

Эта фотосессия — про лёгкость и искренность. Во время прогулки я помогу вам чувствовать себя комфортно и расслабленно перед камерой, подскажу естественные позы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и красоту.

Мы начнём у статуи Русалки — одного из самых романтичных символов Ситжеса. Отсюда поднимемся по живописной каменной лестнице к старинной церкви, а затем пройдём вдоль стен старого замка, откуда открываются невероятные виды на побережье.

Продолжим путь по узким белым улочкам с балконами, утопающими в цветах. По дороге будут уютные площадки, арки, старинные фонари и красивые двери — идеальные фоны для ярких и живых портретов.

В завершение спустимся к морю — на скалистый берег или к песчаному пляжу, где мягкий свет и шум волн создадут финальные, особенно атмосферные кадры.

Организационные детали

  • Снимаю на Sony a7R
  • В течение 10 дней вы получите 90 фотографий в цветокоррекции. При желании — также оригиналы в JPEG
  • Для комфортной и свободной фотопрогулки советую одеваться легко и не брать с собой много вещей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Ситжесе
Я всегда стараюсь создать лёгкую, дружелюбную атмосферу, чтобы вы чувствовали себя комфортно и могли просто наслаждаться моментом. Во время прогулки мы выбираем локации, останавливаемся в любимых местах, меняем образы и
читать дальше

просто проводим хорошо время. Я подскажу, как встать, куда посмотреть, но всегда так, чтобы вы оставались собой. С 2018 года я профессионально занимаюсь портретной фотографией, и за это время поняла главное: каждая съёмка — это не просто фотографии, это возможность раскрыть человека, показать его красоту и индивидуальность. Мне особенно близка съёмка в естественном свете — он передаёт мягкость, глубину и настоящее настроение момента.

Входит в следующие категории Ситжеса

