Погрузитесь в атмосферу Ситжеса, где каждый уголок - идеальный фон для фото. Ощутите лёгкость и комфорт, создавая уникальные кадры
Ситжес - это место, где каждый кадр становится произведением искусства. Узкие улочки, белоснежные фасады и живописные пляжи создают идеальные условия для фотосессии.
Начните у статуи Русалки, поднимитесь к старинной церкви и пройдите вдоль стен замка с видом на море. Завершите прогулку на пляже, где шум волн добавит особую атмосферу вашим снимкам. Прекрасный выбор для тех, кто ценит романтику и красоту
7 причин купить эту прогулку с фотографом
📸 Индивидуальный подход
🌺 Живописные маршруты
🏖️ Атмосферные пляжи
⛪ Исторические места
📷 Профессиональная съёмка
🌞 Естественный свет
🎨 Уникальные кадры
Что можно увидеть
Статуя Русалки
Старинная церковь
Старый замок
Описание фото-прогулки
Эта фотосессия — про лёгкость и искренность. Во время прогулки я помогу вам чувствовать себя комфортно и расслабленно перед камерой, подскажу естественные позы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и красоту.
Мы начнём у статуи Русалки — одного из самых романтичных символов Ситжеса. Отсюда поднимемся по живописной каменной лестнице к старинной церкви, а затем пройдём вдоль стен старого замка, откуда открываются невероятные виды на побережье.
Продолжим путь по узким белым улочкам с балконами, утопающими в цветах. По дороге будут уютные площадки, арки, старинные фонари и красивые двери — идеальные фоны для ярких и живых портретов.
В завершение спустимся к морю — на скалистый берег или к песчаному пляжу, где мягкий свет и шум волн создадут финальные, особенно атмосферные кадры.
Организационные детали
Снимаю на Sony a7R
В течение 10 дней вы получите 90 фотографий в цветокоррекции. При желании — также оригиналы в JPEG
Для комфортной и свободной фотопрогулки советую одеваться легко и не брать с собой много вещей
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Ситжесе
Я всегда стараюсь создать лёгкую, дружелюбную атмосферу, чтобы вы чувствовали себя комфортно и могли просто наслаждаться моментом. Во время прогулки мы выбираем локации, останавливаемся в любимых местах, меняем образы и читать дальше
просто проводим хорошо время. Я подскажу, как встать, куда посмотреть, но всегда так, чтобы вы оставались собой.
С 2018 года я профессионально занимаюсь портретной фотографией, и за это время поняла главное: каждая съёмка — это не просто фотографии, это возможность раскрыть человека, показать его красоту и индивидуальность. Мне особенно близка съёмка в естественном свете — он передаёт мягкость, глубину и настоящее настроение момента.