- 🚘Услуги трансфера
- 👥Групповая
- 🚗Услуги водителя
- 🕐Длительность 2 часа
- 👫 Группа не более 45 человек
€26 за человекаЗаказать трансфер
Групповой трансфер из аэропорта Тенерифе Южный в Пуэто-де-ла-крус
Что входит
- Трансфер + 1 место багажа
Что не входит
- Дополнительный багаж
Начало
🚩 аэропорт Тенерифе Южный
Место завершения
🏁 Ваш отель в Пуэрто-де-ла-Круз
Выберите дату для поездки
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Aba7
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