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Групповой трансфер из аэропорта Тенерифе Южный

Aba7
Aba7 – Гид из Тенерифе
Групповой трансфер из аэропорта Тенерифе Южный
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • €26 за человека

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Групповой трансфер из аэропорта Тенерифе Южный в Пуэто-де-ла-крус
Что входит
  • Трансфер + 1 место багажа
Что не входит
  • Дополнительный багаж
Начало
🚩 аэропорт Тенерифе Южный
Место завершения
🏁 Ваш отель в Пуэрто-де-ла-Круз

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Aba7
Aba7
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