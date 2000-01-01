Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Почти за две тысячи лет мало что изменилось в человечиских нравах. Хлеба и зрелищ! До сих пор актуальное изречение Ювенала, во время отдыха, актуально вдвойне и втройне. Давайте попробуем в одной поездке максимально удовлетворить оба этих желания. Причем начнем со второго. Где на Тенерифе сконцентрировано самое большое количество зрелищ?

Конечно же, в Лоро-Парке. Именно здесь расположен крупнейший в мире пингвинарий, а некоторые виды попугаев сейчас живут исключительно здесь, в Лоро-Парке, так как в природе эти виды не сохранились. Уникальный аквариум Парка предлагает своим гостям понаблюдать за жизнью морских обитателей, оказавшись непосредственно в их среде. Здесь можно увидеть богатейший подводный мир, от крошечных деток рыбы-клоуна до огромных скатов и акул. И конечно же, Лоро-Парк — это потрясающие шоу, в которых дрессировщики-профессионалы демонстрируют свое мастерство. И если дрессированные дельфины 🐬 и морские котики уже кого-то могут и не удивить, хотя абсолютно точно не оставят равнодушными, то дрессированные гигантские косатки и попугаи — это, вне всяких сомнений, эксклюзив Лоро-Парка.

Ну, зрелищами насытились, дальше отправляемся за хлебом, в meson El Monasterio, самый известный и самый большой на острове 🏝️ ресторанный комплекс, площадью более 100 000 м², который расположен на территории старого монастыря и включает в себя пять ресторанов. Здесь каждый найдёт для себя фирменное блюдо на свой вкус. Повара наивысшей квалификации приготовят для Вас блюда канарской, испанской или итальянской кухни 🥧 из рыбы или мяса, которые Вы сможете сопроводить прекрасным испанским и канарским вином 🍷. Ну, и, конечно же, десерт! Здесь у Вас есть прекрасная возможность полакомиться восхитительными десертами в сопровождении волшебного канарского кофе — барракито. Ну, что? Стоит попробовать?

p. s. Посещение Лоро-парка в рамках данной экскурсии 🧭 идентично экскурсии «За кулисами Лоро-парка»