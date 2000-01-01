Вадим Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Panem et circenses
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €139 за человека

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Panem et circenses
Panem et circenses
Почти за две тысячи лет мало что изменилось в человечиских нравах. Хлеба и зрелищ! До сих пор актуальное изречение Ювенала, во время отдыха, актуально вдвойне и втройне. Давайте попробуем в одной поездке максимально удовлетворить оба этих желания. Причем начнем со второго. Где на Тенерифе сконцентрировано самое большое количество зрелищ?
Конечно же, в Лоро-Парке. Именно здесь расположен крупнейший в мире пингвинарий, а некоторые виды попугаев сейчас живут исключительно здесь, в Лоро-Парке, так как в природе эти виды не сохранились. Уникальный аквариум Парка предлагает своим гостям понаблюдать за жизнью морских обитателей, оказавшись непосредственно в их среде. Здесь можно увидеть богатейший подводный мир, от крошечных деток рыбы-клоуна до огромных скатов и акул. И конечно же, Лоро-Парк — это потрясающие шоу, в которых дрессировщики-профессионалы демонстрируют свое мастерство. И если дрессированные дельфины 🐬 и морские котики уже кого-то могут и не удивить, хотя абсолютно точно не оставят равнодушными, то дрессированные гигантские косатки и попугаи — это, вне всяких сомнений, эксклюзив Лоро-Парка.
Ну, зрелищами насытились, дальше отправляемся за хлебом, в meson El Monasterio, самый известный и самый большой на острове 🏝️ ресторанный комплекс, площадью более 100 000 м², который расположен на территории старого монастыря и включает в себя пять ресторанов. Здесь каждый найдёт для себя фирменное блюдо на свой вкус. Повара наивысшей квалификации приготовят для Вас блюда канарской, испанской или итальянской кухни 🥧 из рыбы или мяса, которые Вы сможете сопроводить прекрасным испанским и канарским вином 🍷. Ну, и, конечно же, десерт! Здесь у Вас есть прекрасная возможность полакомиться восхитительными десертами в сопровождении волшебного канарского кофе — барракито. Ну, что? Стоит попробовать?
p. s. Посещение Лоро-парка в рамках данной экскурсии 🧭 идентично экскурсии «За кулисами Лоро-парка»
Начало и место завершения
🚩 Santa Cruz de Tenerife
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses
Panem et circenses

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ф.
Вадим Ф.
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