Дмитрий П. проводит ещё 5 экскурсий

Дмитрий П.
Дмитрий П. – Гид из Тенерифе
Лоро Парк
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €200 за экскурсию

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Лоро Парк
Лоро Парк
Если вы еще только планируете или уже прилетели на Тенерифе, то конечно знаете, что у нас здесь, помимо природной жемчужины-вулкана Тейде, есть и настоящий оазис, созданный руками человека. Речь у нас пойдет о Лоро Парке 🌳, это не просто зоопарк, это еще великолепный и ухоженный ботанический сад, каждый уголок которого приковывает взгляды, огромное внимание уделили дизайну и архитектуре, все оформлено в Тайском стиле, огромное количество зелени и уютная атмосфера отдыха. Не важно каким составом вы собираетесь посетить Лоро Парк, потому что и взрослые и дети, здесь ходят с одинаково широкими улыбками и хорошим настроением, для людей с физическими недостатками и для пожилых людей- парк тоже предложит всевозможные удобства для полноценного отдыха!
Отличительной чертой Лоро Парка являются уникальные шоу с животными, каждое из которых происходит на разных аренах и вызывает дикий восторг 🔥 у посетителей. Вас ждет четыре уникальных представления, а именно — шоу касаток, дельфинов 🐬, морских котиков и попугаев. Лоро Парк никогда не стоит на месте, именно поэтому, последние несколько лет подряд, удостаивается звания лучшего зоопарка Европы. Постоянные модернизации, постройка новых вольеров и рекреаций, заселение новых обитателей животного мира. Огромная работа проводится над спасением исчезающих видов животных и птиц по всему миру. Внутри нашего зоологического оазиса продумано все до мелочей, это один из тех зоопарков, где люди не жалеют животных, а восторгаются их комфортному пребыванию.
Определенно все удовольствие не заканчивается на шоу-программах. Помимо них, нас ждет увлекательная прогулка 👣, где вы сможете увидеть самую большую частную коллекцию попугаев, веселых сурикатов и красных панд, самых крупных грызунов мире и тигров-альбиносов, аллигаторов и розовых фламинго. Мы никого не оставим в стороне. Вам удастся насладиться самым крупным пингвинариумом Европы, где для создания естественной атмосферы, специальная пушка выдает до 12 тонн снега в сутки, только представьте себе! А еще нас ждут гориллы, океанариум и многое другое. Заряжайте фотоаппараты, они вам очень пригодятся.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • топливные расходы
  • парковки
  • дегустация вин
Что не входит
  • трансфера до Сиам Парка, до Лоро Парка (можно договориться отдельно)
  • входные билеты
  • питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Лоро Парк
Лоро Парк
Лоро Парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий П.
Дмитрий П.
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