Дмитрий П. проводит ещё 5 экскурсий

Если вы еще только планируете или уже прилетели на Тенерифе, то конечно знаете, что у нас здесь, помимо природной жемчужины-вулкана Тейде, есть и настоящий оазис, созданный руками человека. Речь у нас пойдет о Лоро Парке 🌳, это не просто зоопарк, это еще великолепный и ухоженный ботанический сад, каждый уголок которого приковывает взгляды, огромное внимание уделили дизайну и архитектуре, все оформлено в Тайском стиле, огромное количество зелени и уютная атмосфера отдыха. Не важно каким составом вы собираетесь посетить Лоро Парк, потому что и взрослые и дети, здесь ходят с одинаково широкими улыбками и хорошим настроением, для людей с физическими недостатками и для пожилых людей- парк тоже предложит всевозможные удобства для полноценного отдыха!

Отличительной чертой Лоро Парка являются уникальные шоу с животными, каждое из которых происходит на разных аренах и вызывает дикий восторг 🔥 у посетителей. Вас ждет четыре уникальных представления, а именно — шоу касаток, дельфинов 🐬, морских котиков и попугаев. Лоро Парк никогда не стоит на месте, именно поэтому, последние несколько лет подряд, удостаивается звания лучшего зоопарка Европы. Постоянные модернизации, постройка новых вольеров и рекреаций, заселение новых обитателей животного мира. Огромная работа проводится над спасением исчезающих видов животных и птиц по всему миру. Внутри нашего зоологического оазиса продумано все до мелочей, это один из тех зоопарков, где люди не жалеют животных, а восторгаются их комфортному пребыванию.

Определенно все удовольствие не заканчивается на шоу-программах. Помимо них, нас ждет увлекательная прогулка 👣, где вы сможете увидеть самую большую частную коллекцию попугаев, веселых сурикатов и красных панд, самых крупных грызунов мире и тигров-альбиносов, аллигаторов и розовых фламинго. Мы никого не оставим в стороне. Вам удастся насладиться самым крупным пингвинариумом Европы, где для создания естественной атмосферы, специальная пушка выдает до 12 тонн снега в сутки, только представьте себе! А еще нас ждут гориллы, океанариум и многое другое. Заряжайте фотоаппараты, они вам очень пригодятся.