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Морское приключение, включающее снорклинг и каякинг — отличный выбор для отдыха с семьёй, друзьями или половинкой. Вы отправитесь к живописным местам возле скал Пальм-Мар и погрузитесь в красочный подводный мир. Есть большая вероятность, что встретите дельфинов и канарских черепах. Мы исследуем несколько мест, чтобы максимально приблизить эту вероятность к неизбежности!