Морское приключение, включающее снорклинг и каякинг — отличный выбор для отдыха с семьёй, друзьями или половинкой. Вы отправитесь к живописным местам возле скал Пальм-Мар и погрузитесь в красочный подводный мир. Есть большая вероятность, что встретите дельфинов и канарских черепах. Мы исследуем несколько мест, чтобы максимально приблизить эту вероятность к неизбежности!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Встречаемся в Лос-Кристианос на пляже перед каяк-центром. Проходим инструктаж, садимся в каяки и берём курс на Пальм-Мар. Общая продолжительность поездки — 2 часа.
- Спустя 30 минут путешествия на каяке останавливаемся у великолепных скал Пальм-Мар, где есть большой шанс увидеть канарских черепах
- Полчаса вы занимаетесь снорклингом под руководством профессиональных инструкторов: плаваете с черепахами и наблюдаете за окружающим вас подводным миром
- Продолжаем прогулку на каяках, чтобы исследовать и другие места с великолепными видами. Возможно, по пути нам повезёт, и мы встретим дельфинов.
- Возвращаемся в каяк-центр и смотрим фотографии, сделанные во время путешествия. Вы сможете приобрести все понравившиеся.
Мы не гарантируем 100%-ное появление черепах, дельфинов и других морских животных, так как природа живёт по своим законам.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-инструктор из нашей команды
- В стоимость входит: трансфер от каяк-центра до мест каякинга и обратно, услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение
Особенности формата
- Минимальный возраст участников — 6 лет. Дети в возрасте от 6 до 10 лет катаются на одном каяке с родителями (или опекунами) за половину цены.
- Умение плавать не требуется. Погружение не рекомендуется беременным женщинам.
- Если вы бронируете экскурсию менее чем за 18 часов до начала, позвоните нам, чтобы согласовать место и время встречи
- Проверяйте электронную почту и держите контактный телефон включённым. Если вы приехали с собственным автомобилем, сообщите нам об этом в комментарии к бронированию.
- Вы можете получить возврат за отмену бронирования, если сделаете его более чем за 24 часа до начала
Дополнительные расходы (по желанию)
- Возможен трансфер из вашего отеля (только с южной части острова): от Кайяо Сальвахе до Эль Медано — €2/чел., из Лос Гигантеса, Алькалы, Плайи Сан Хуан, Абамы — €15 за машину
- Вы можете приобрести фото из поездки — €15 за все понравившиеся с одного каяка
ежедневно в 10:00, 12:30 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети от 6 до 10 лет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лос-Кристианос
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — Организатор на Тенерифе
Привет! Начиная с 2013 года наша русско-польская школа дайвинга помогает гостям Тенерифе и Фуэртевентура увлекательно проводить свой отпуск. Мы предлагаем следующие водные развлечения: введение в дайвинг и погружения с сертифицированными дайверами, снорклинг-туры, курсы PADI и SSI, туры на каяках, сап-сёрфинг и многое другое.Задать вопрос
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