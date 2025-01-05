Мы сделаем полный круг по периметру острова. Увидим, как на глазах меняется климат и растительность от юга к северу. Побываем в горах, в красивейших старинных городах и на побережье.Продолжительность экскурсии

примерно 8 часов. Поднимемся на высоту 1000 м в город Сантьяго-Дель-Тейде, затем в Гарачико - порт, уничтоженный лавой. Посмотрим на драконово дерево в Икод де Лос Винос, где сможем при желании попробовать местные вина. Далее, мы пообедаем в аутентичном рыбном ресторане "как для местных", проедем северное побережье, посмотрим вулканические бассейны и пляжи с черным песком. Посмотрим старинный город Ла Оротава. На другой стороне острова в городе Канделярия мы посетим базилику, где находится Черноликая Мадонна.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экскурсия по острову: удивительное путешествие

Приглашаем вас в незабываемое путешествие, которое охватит весь периметр острова. На протяжении экскурсии вы сможете наблюдать, как меняется климат и растительность, переходя от южной части к северной. Это будет уникальная возможность увидеть разнообразие природы и культуры региона.

План экскурсии

Экскурсия продлится около 8 часов, и в ходе нее вы:

Подниметесь на высоту 1000 метров в город Сантьяго-Дель-Тейде.

Посетите Гарачико — порт, который был уничтожен лавой.

Увидите знаменитое драконово дерево в Икод де Лос Винос, где сможете попробовать местные вина.

Пообедаете в аутентичном рыбном ресторане, где подают блюда, как для местных жителей.

Проедете вдоль северного побережья, полюбуйтесь вулканическими бассейнами и пляжами с черным песком.

Исследуете старинный город Ла Оротава.

На другой стороне острова в городе Канделярия посетите базилику с Черноликой Мадонной.

Важно знать

Минимальная стоимость экскурсии для группы составляет 240 евро. Это отличная возможность насладиться красотой и культурой острова в компании единомышленников!