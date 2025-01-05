Мы сделаем полный круг по периметру острова. Увидим, как на глазах меняется климат и растительность от юга к северу. Побываем в горах, в красивейших старинных городах и на побережье.
Продолжительность экскурсии
Продолжительность экскурсии
Описание экскурсии
Экскурсия по острову: удивительное путешествие
Приглашаем вас в незабываемое путешествие, которое охватит весь периметр острова. На протяжении экскурсии вы сможете наблюдать, как меняется климат и растительность, переходя от южной части к северной. Это будет уникальная возможность увидеть разнообразие природы и культуры региона.
План экскурсии
Экскурсия продлится около 8 часов, и в ходе нее вы:
- Подниметесь на высоту 1000 метров в город Сантьяго-Дель-Тейде.
- Посетите Гарачико — порт, который был уничтожен лавой.
- Увидите знаменитое драконово дерево в Икод де Лос Винос, где сможете попробовать местные вина.
- Пообедаете в аутентичном рыбном ресторане, где подают блюда, как для местных жителей.
- Проедете вдоль северного побережья, полюбуйтесь вулканическими бассейнами и пляжами с черным песком.
- Исследуете старинный город Ла Оротава.
- На другой стороне острова в городе Канделярия посетите базилику с Черноликой Мадонной.
Важно знать
Минимальная стоимость экскурсии для группы составляет 240 евро. Это отличная возможность насладиться красотой и культурой острова в компании единомышленников!
Обычно мы начинаем экскурсию в 9.30, но по вашим пожеланиям, можем начать раньше или позже. Время окончания экскурсии приблизительное.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сантьяго-Дель-Тейде
- Гарачико
- Икод де Лос Винос
- Ла Оротава
- Вулканический бассейн
- Пляж с черным песком
- Смотровые площадки
- Канделярия
Место начала и завершения?
Место вашего проживания на острове
Когда и сколько длится?
Когда: Обычно мы начинаем экскурсию в 9.30, но по вашим пожеланиям, можем начать раньше или позже. Время окончания экскурсии приблизительное.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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