Круговая обзорная экскурсия по острову Тенерифе

Мы сделаем полный круг по периметру острова. Увидим, как на глазах меняется климат и растительность от юга к северу. Побываем в горах, в красивейших старинных городах и на побережье.

Продолжительность экскурсии
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примерно 8 часов. Поднимемся на высоту 1000 м в город Сантьяго-Дель-Тейде, затем в Гарачико - порт, уничтоженный лавой.

Посмотрим на драконово дерево в Икод де Лос Винос, где сможем при желании попробовать местные вина. Далее, мы пообедаем в аутентичном рыбном ресторане "как для местных", проедем северное побережье, посмотрим вулканические бассейны и пляжи с черным песком.

Посмотрим старинный город Ла Оротава. На другой стороне острова в городе Канделярия мы посетим базилику, где находится Черноликая Мадонна.

Круговая обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Круговая обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Круговая обзорная экскурсия по острову Тенерифе

Описание экскурсии

Экскурсия по острову: удивительное путешествие

Приглашаем вас в незабываемое путешествие, которое охватит весь периметр острова. На протяжении экскурсии вы сможете наблюдать, как меняется климат и растительность, переходя от южной части к северной. Это будет уникальная возможность увидеть разнообразие природы и культуры региона.

План экскурсии

Экскурсия продлится около 8 часов, и в ходе нее вы:

  • Подниметесь на высоту 1000 метров в город Сантьяго-Дель-Тейде.
  • Посетите Гарачико — порт, который был уничтожен лавой.
  • Увидите знаменитое драконово дерево в Икод де Лос Винос, где сможете попробовать местные вина.
  • Пообедаете в аутентичном рыбном ресторане, где подают блюда, как для местных жителей.
  • Проедете вдоль северного побережья, полюбуйтесь вулканическими бассейнами и пляжами с черным песком.
  • Исследуете старинный город Ла Оротава.
  • На другой стороне острова в городе Канделярия посетите базилику с Черноликой Мадонной.

Важно знать

Минимальная стоимость экскурсии для группы составляет 240 евро. Это отличная возможность насладиться красотой и культурой острова в компании единомышленников!

Обычно мы начинаем экскурсию в 9.30, но по вашим пожеланиям, можем начать раньше или позже. Время окончания экскурсии приблизительное.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сантьяго-Дель-Тейде
  • Гарачико
  • Икод де Лос Винос
  • Ла Оротава
  • Вулканический бассейн
  • Пляж с черным песком
  • Смотровые площадки
  • Канделярия
Место начала и завершения?
Место вашего проживания на острове
Когда и сколько длится?
Когда: Обычно мы начинаем экскурсию в 9.30, но по вашим пожеланиям, можем начать раньше или позже. Время окончания экскурсии приблизительное.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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